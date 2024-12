Generalmente, i medici utilizzano quest’esame per rilevare problemi quali:

Ostruzione del flusso sanguigno al cuore

Diffusione di un tumore alle ossa o al fegato

Infiammazione (gonfiore e dolore) o infezione all’interno degli organi

Emorragia, ad esempio intestinale

A volte i medici usano questo esame per verificare il funzionamento di una parte del corpo. Ad esempio, per vedere come funziona il cuore quando sta pompando con forza mentre il soggetto cammina o corre su un tapis roulant. Se il soggetto ha avuto un attacco cardiaco, il medico potrebbe fare questo esame per verificare la ripresa del cuore.