Présentation des vitamines

Les vitamines hydrosolubles se dissolvent dans l’eau et incluent

Vitamines B

Vitamine C

Les vitamines B comprennent la biotine, le folate (acide folique), la niacine, l’acide pantothénique, la riboflavine (vitamine B2), la thiamine (vitamine B1), la vitamine B6 (pyridoxine) et la vitamine B12 (cobalamines).

Les vitamines hydrosolubles sont éliminées dans l’urine et ont tendance à s’éliminer de l’organisme plus rapidement que les vitamines liposolubles. Les vitamines hydrosolubles ont plus de risques d’être détruites lors de la conservation et de la préparation des aliments. Les mesures suivantes peuvent contribuer à prévenir la perte de ces vitamines :