Multiple Sklerose (MS)

Untersuchung durch den Arzt

Magnetresonanztomografie

Manchmal zusätzliche Untersuchungen

Da die Symptome so vielfältig sind, kann es sein, dass der Arzt die Störung im Frühstadium nicht erkennt. Ärzte ziehen immer dann eine multiple Sklerose in Betracht, wenn junge Menschen plötzlich verschwommen sehen oder doppelt sehen oder über Bewegungsstörungen und über Empfindungsstörungen in nicht zusammenhängenden Teilen des Körpers klagen. Schwankende Symptome und ein Muster aus Schüben und Remissionen erhärten die Diagnose. Die Betroffenen sollten dem Arzt alle Symptome so deutlich wie möglich beschreiben, insbesondere dann, wenn die Symptome während des Arztbesuches nicht vorhanden sind.

Wenn Ärzte Verdacht auf multiple Sklerose haben, untersuchen sie im Rahmen einer körperlichen Untersuchung sorgfältig das Nervensystem (neurologische Untersuchung). Sie untersuchen den Augenhintergrund (Retina) mit einem Ophthalmoskop. Der Sehnervenkopf (der Punkt, an dem sich Sehnerv und Retina treffen) kann ungewöhnlich blass sein, was auf eine Schädigung des Sehnervs hindeutet.

Die Magnetresonanztomografie (MRT) ist das beste bildgebende Verfahren zur Diagnosestellung von multipler Sklerose. Sie kann die demyelisierten Bereiche in Gehirn und Rückenmark aufzeigen. Mit einer MRT kann jedoch nicht festgestellt werden, ob die Demyelinisation schon lange besteht und stabil ist oder erst vor Kurzem angefangen hat und noch fortschreitet. Auch kann mit einer MRT nicht festgestellt werden, ob eine sofortige Behandlung erforderlich ist. Der Arzt injiziert daher Gadolinium (ein paramagnetisches Kontrastmittel) in den Blutkreislauf und führt die MRT erneut durch. Gadolinium hilft bei der Unterscheidung von Bereichen mit aktueller Demyelinisation und Bereichen mit einer länger bestehenden Demyelinisation. Diese Informationen helfen dem Arzt, die Behandlung zu planen.

Manchmal wird eine Demyelinisation festgestellt, wenn aus einem anderen Grund eine MRT durchgeführt wird, und bevor die multiple Sklerose Symptome verursacht.