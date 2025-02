Spezielle Blutspende- und Bluttransfusionsverfahren

Bei der hämatopoetischen Stammzellapherese gibt ein Spender nur Blutstammzellen ab (nicht differenzierte Zellen, die sich in jede Art von Blutzellen entwickeln können), nicht Vollblut. Vor dem Spenden wird dem Spender ein Wachstumsfaktor gespritzt, der das Knochenmark zur Abgabe von Stammzellen ins Blut anregt. Dem Spender wird dann Vollblut abgenommen, und ein Apparat, der das Blut in seine Bestandteile trennt, entfernt die Blutstammzellen und gibt dem Spender das restliche Blut wieder zurück. Stammzellenspender und -empfänger müssen kompatible Leukozytentypen haben (Humanes-Leukozyten-Antigen oder HLA), eine Art Eiweiß, das in bestimmten Zellen, nicht so sehr in einer bestimmten Blutgruppe, gefunden wird.

Blutstammzellen werden manchmal verwendet, um Patienten mit Leukämie, Lymphom oder anderen Arten von Blutkrebs zu behandeln. Dieses Verfahren nennt man Stammzellentransplantation. Es können die eigenen Stammzellen des Empfängers gewonnen werden, oder es können Stammzellen gespendet werden.