Tuberkulose (TB)

In den Vereinigten Staaten wurden im Jahr 2021 7.860 neue Fälle (etwa 2,4 Fälle pro 100.000 Personen) gemeldet. Die Inzidenz variiert jedoch nach Region. Im Jahr 2020 gab es zum Beispiel 6,5 Fälle pro 100.000 Personen in Hawaii und 0,4 Fälle pro 100.000 Personen in Montana.

71 Prozent der neuen Fälle aus dem Jahr 2020 traten in den USA bei Personen auf, die außerhalb der Vereinigten Staaten in Regionen geboren waren, wo Tuberkulose relativ weit verbreitet ist (wie in Afrika, Asien oder Lateinamerika). Für Menschen, die in Gruppenunterkünften wie Obdachlosenheimen, Langzeitpflegeeinrichtungen, Gefängnissen oder Haftanstalten leben oder für jene, die über ein Jahr lang obdachlos waren, besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko. In den Vereinigten Staaten sind Minderheiten überproportional betroffen. So reicht die Anzahl der Fälle pro 100.000 Menschen von 8 Mal so hoch bei Menschen mit dunkler Hautfarbe bis zu 33 Mal so hoch bei Menschen asiatischer Herkunft gegenüber Menschen mit heller Hautfarbe.