Was sind die Stadien der TB?

Was sind die Stadien der TB?

Tuberkulose tritt in 3 Stadien auf:

Primärinfektion

Latente Infektion

Aktive Erkrankung

Bei der Primärinfektion dringen die TB-Bakterien in die Lunge ein und breiten sich manchmal auf andere Teile des Körpers aus. Nur wenige Menschen mit einer Primärinfektion erkranken.

Bei der latenten Infektion greifen körpereigene Abwehrmechanismen (das Immunsystem) die TB-Bakterien an und schotten sie in kleinen Klumpen aus Narbengewebe ab. Ihr Körper kann die Bakterien mit der Zeit abtöten, aber sie bleiben oft jahrelang am Leben und inaktiv. Bei etwa 5 bis 10 Prozent der Menschen mit einer latenten Infektion kommt es zu einer aktiven Erkrankung.

Bei der aktiven Erkrankung werden Bakterien, die in Klumpen aus Narbengewebe abgeschottet waren, aktiv und lösen sich. Die aktive Erkrankung macht Sie krank, und Sie können die Infektion auf andere übertragen.