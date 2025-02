Eine Mittelohrentzündung (Otitis media), die so schwerwiegend ist, dass sie eine Perforation verursacht, ist in der Regel aufgrund der Ansammlung infektiöser Flüssigkeit (Eiter) sehr schmerzhaft. Wenn das Trommelfell perforiert ist, kann Eiter aus dem Ohr abfließen, was den Druck und die Schmerzen lindert.

Eine verletzungsbedingte Trommelfellperforation führt zu plötzlichen starken Ohrenschmerzen, manchmal sogar mit Blutungen im Ohr, Hörverlust (konduktiv oder sensoneurinal) und Ohrgeräuschen (Tinnitus). Ein konduktiver Hörverlust (Schalleitungsschwerhörigkeit) liegt vor, wenn der Schall daran gehindert wird, die sensorischen Strukturen des Innenohrs zu erreichen (z. B. durch eine Unterbrechung der Gehörknöchelchen). Ein sensorineuraler Hörverlust (Schallempfindungsschwerhörigkeit) besteht, wenn der Schall das Innenohr erreicht, aber dann nicht in Nervenimpulse umgewandelt werden kann (z. B. aufgrund einer Verletzung des Innenohrs), oder weil Nervenimpulse nicht zum Gehirn geleitet werden können. Die Schwerhörigkeit ist schwerwiegender, wenn die Gehörknöchelchenkette unterbrochen oder das Innenohr verletzt wurde.

Eine Verletzung des Innenohrs kann auch mit Vertigo (dem irrtümlichen Gefühl, sich zu bewegen oder zu drehen) einhergehen. Nach 24 bis 48 Stunden kann das Ohr zu eitern anfangen, besonders wenn Wasser oder Fremdkörper ins Mittelohr gelangt sind.