Akne beruht auf einer Wechselbeziehung zwischen Hormonen, Hautfetten und Bakterien, die zu einer Entzündung der Haarfollikel führen (jener Poren in der Haut, aus denen die Haare wachsen). Akne zeichnet sich durch viele Arten von Hautstörungen (Läsionen) aus. Diese sind unterschiedlich groß und schwerwiegend und reichen unterschiedlich tief in die Haut:

Mitesser (offene Komedonen)

Milien (geschlossene Komedonen)

Pickel (entzündete geschlossene Komedonen)

Erhabene, feste Knoten (Papeln)

Eitergefüllte Knoten auf der Oberfläche (Pusteln)

Tiefer liegende, feste, eitergefüllte Knoten (Knötchen)

Größere, eitergefüllte Hauttaschen (Zysten)

Manchmal sogar noch größere, eitergefüllte Hauttaschen (Abszesse)

Zysten und Abszesse sind eitergefüllte Taschen; allerdings sind Abszesse etwas größer und liegen tiefer als Zysten.

Abszesse infolge von Akne Einzelheiten ausblenden Auf diesem Foto sind rote Abszesse (mit Eiter gefüllte Kapseln) im Gesicht zu sehen. © Springer Science+Business Media

Die Talgdrüsen, die in der mittleren Hautschicht, der Lederhaut, liegen, produzieren Hauttalg (Sebum). Diese Drüsen sind mit den Haarfollikeln verbunden. Der Talg gelangt von der Talgdrüse und den Haarfollikeln zusammen mit toten Hautzellen durch die Poren an die Hautoberfläche.

Anatomie eines Haarfollikels Bild

Zu Akne kommt es, wenn sich getrockneter Talg, Hautschuppen und Bakterien in den Hautporen ansammeln und verhindern, dass der Talg durch die Poren abfließen kann.

Wenn die Verstopfung nicht vollständig ist, entwickelt sich ein Mitesser (offener Komedo).

Bei vollständiger Verstopfung entsteht Hautgrieß (geschlossener Komedo).

Ein Pickel ist entzündeter Hautgrieß. In den verstopften, mit Talg befüllten Poren vermehrt sich das Bakterium Cutibacterium acnes (auch Propionibacterium acnes genannt) übermäßig, das normalerweise in den Haarfollikeln lebt. Dieses Bakterium spaltet den Talg in Substanzen auf, die zu Hautirritationen führen. Die daraus entstehende Entzündung verursacht die Hautknoten, die gewöhnlich als Aknepickel bekannt sind. Tiefer reichende Entzündungen verursachen Zysten und manchmal einen Abszess.

Akne Einzelheiten ausblenden In der Haut befinden sich viele winzig kleine Haarfollikel oder Poren. Jede Pore enthält ein Haar und eine viellappige Drüse, die als Talgdrüse bezeichnet wird. Talgdrüsen bilden Talg, eine ölige Substanz, die normalerweise aus der Pore abgegeben wird, um das Haar und die Haut geschmeidig zu halten. Wenn eine Pore durch eine übermäßige Menge Talg und abgestorbene Hautzellen verstopft ist, entwickelt sich Akne. Ist die Pore nur zum Teil verstopft, der Gang zur Hautoberfläche aber offen, trocknet der Talg an der Hautoberfläche an und es entsteht ein Mitesser. Ist der Gang zur Hautoberfläche verstopft, infiziert und entzündet sich die Pore, sodass es zur Bildung eines roten, geschwollenen, eitergefüllten Pickels kommt. Tiefere und gravierendere Infektionen können dazu führen, dass unter der Hautoberfläche verhärtete Knoten, sogenannte Zysten, entstehen. Akne kann in jedem Alter auftreten, und bei den meisten Personen tritt irgendwann im Leben eine Akne auf. Häufig entwickelt sich Akne während der Pubertät und im Zusammenhang mit dem weiblichen Menstruationszyklus aufgrund eines Anstiegs der Hormonproduktion. Eine Akne lässt sich meist einfach durch Reinigung mit einer milden Seife und einem rezeptfrei erhältlichen topischen Medikament in den Griff bekommen. Ist die Akne jedoch durchweg großflächig und schmerzhaft oder hat bereits zu Narbenbildung geführt, ist unter Umständen eine ärztliche Behandlung erforderlich.

Der häufigste Auslöser für Akne ist die

Akne tritt hauptsächlich in der Pubertät auf, wenn die Talgdrüsen durch erhöhte Hormonspiegel, insbesondere Androgene (wie Testosteron), angeregt werden, was zu einer übermäßigen Talgproduktion führt. Bis Anfang bis Mitte zwanzig nehmen die Hormonspiegel normalerweise ausreichend ab, sodass die Akne nachlässt oder verschwindet. Trotzdem können einige Frauen unter Umständen noch bis in die Vierziger Akne haben.

Auch andere Zustände, mit denen Hormonschwankungen verbunden sind, können das Auftreten von Akne beeinflussen:

Schwangerschaft oder Menstruation

Polyzystisches Ovarialsyndrom

bestimmte Medikamente

Bestimmte auf die Haut aufgetragene Produkte

Zu enge Kleidung

Hohe Feuchtigkeit und starkes Schwitzen

Akne kann bei jüngeren Frauen im gleichen Rhythmus wie die Regelblutung auftreten und sich während einer Schwangerschaft bessern oder beträchtlich verschlimmern. Beim polyzystischen Eierstocksyndrom (PCOS) handelt es sich um eine Hormonstörung, die den Menstruationszyklus beeinträchtigen und Akne auslösen oder verschlimmern kann. Die Verwendung bestimmter Medikamente, insbesondere Kortikosteroide und Anabolika, kann zu einer Verschlimmerung der Akne oder zu Akne-Schüben führen. Bestimmte Kosmetika, Reinigungsmittel und Lotionen können die Akne ebenfalls verschlimmern, indem sie die Poren verschließen. Zu eng anliegende Kleidung, eine hohe Luftfeuchtigkeit und Schweiß kann Akne auslösen.

Da die Akneintensität bei den meisten Menschen variiert und manchmal zu- und abnimmt, lässt sich nur schwer sagen, welche Faktoren einen Schub auslösen. Akne verschlimmert sich häufig im Winter und bessert sich im Sommer; eine mögliche Ursache ist die entzündungshemmende Wirkung von Sonnenlicht. Es besteht jedoch kein Zusammenhang zwischen Akne und unzureichender Gesichtshygiene, Masturbation, dem Verzehr von Schokolade und sexueller Aktivität. Es ist unklar, ob Milchprodukte und eine Ernährung mit zu vielen einfachen oder verarbeiteten Kohlenhydraten und zu viel Zucker (zuckerreiche Ernährung) zu Akne beitragen.