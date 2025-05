Bei Alopecia areata entstehen plötzlich unregelmäßige kahle Stellen. An den Konturen der kahlen Flecken sind typischerweise kurze, abgebrochene Haare (ähnlich wie Ausrufezeichen) zu sehen. Der Haarausfall entsteht gewöhnlich auf dem Kopf oder in der Bartregion. Manchmal fällt das gesamte Kopfhaar aus (Alopecia totalis) oder der Haarausfall betrifft die Seiten und hinteren Ränder der Kopfhaut (Ophiasis) oder es kommt zu Haarausfall am Scheitel, aber nicht an den Seiten (Sisaipho). Nur selten kommt es zum Verlust der kompletten Körperbehaarung (Alopecia universalis).

Die Nägel können Grübchen bekommen und rau werden oder die Halbmonde unten am Nagel (Lunula) können rot sein.