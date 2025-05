Wenn andere Behandlungen nicht funktionieren, könnte eine Hormontherapie helfen. Die Hormontherapie birgt jedoch auch Risiken. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob diese Behandlungen für Sie das richtige sind.

Die Hormontherapie kann Folgendes beinhalten:

Östrogen

Ein Progestin (z. B. Progesteron)

Beides (Kombinationstherapie)

Eine Hormontherapie kann in folgenden Formen verabreicht werden:

Pillen

Cremes, Tabletten oder Ringe, die Sie in Ihre Scheide einführen

Lotionen oder Sprays, die Sie auf Ihre Haut auftragen

Hautpflaster

Zu den Vorteilen einer Hormontherapie zählen:

Weniger Symptome der Wechseljahre wie Hitzewallungen und Trockenheit der Scheide

Geringeres Risiko einer Osteoporose (geschwächte Knochen)

Geringeres Risiko für ein Endometriumkarzinom (Krebs der Gebärmutterschleimhaut)

Geringeres Risiko für kolorektales Karzinom (Krebs im unteren Teil des Dickdarms)

Zu den Risiken einer Hormontherapie zählen:

Blutgerinnsel in Ihrer Lunge oder den Beinen (nur bei Progestin)

Schlaganfall

Höheres Risiko für Endometriumkarzinom (nur bei Östrogen)

Höheres Risiko für Brustkrebs (nach 3 bis 5 Jahren Einnahme einer Kombinationstherapie und nach mehr als 10 Jahren Einnahme von Östrogen)

Harninkontinenz (nur bei Östrogen)

Niedrigere Konzentrationen des „guten“ Cholesterins (HDL; nur bei Progestin)

Mit niedrigeren Dosen der Therapie können auch die Risiken gesenkt werden.

Im Allgemeinen sollten Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, an einer Erkrankung der Herzkranzgefäße leiden oder Blutgerinnsel in den Beinen haben, einen Schlaganfall hatten oder Risikofaktoren für diese Krankheiten aufweisen, keine Östrogentherapie verwenden.