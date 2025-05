Plötzlicher Sehverlust

Die häufigsten Ursachen für einen plötzlichen schmerzlosen Verlust des Sehvermögens sind:

Ein Verschluss einer Hauptarterie der Netzhaut (Zentralarterienverschluss der Netzhaut)

Die Blockierung einer Arterie, die zum Sehnerv führt (ischämische Optikusneuropathie)

Der Verschluss einer Hauptvene in der Netzhaut (Verschluss der zentralen Netzhautvene)

Blut in der gallertartigen Substanz des Glaskörpers nahe dem hinteren Teil des Auges (Glaskörperblutung)

Augenverletzung

Eine plötzliche Verstopfung einer Netzhautarterie kann aus einem Blutgerinnsel oder einem kleinen Stück atherosklerotischen Materials resultieren, das sich löst und in die Arterie wandert. Die zum Sehnerven führende Arterie kann auf dieselbe Weise blockiert werden und ebenso durch eine Entzündung (wie es auch bei einer temporalen Riesenzellarteriitis der Fall sein kann). Ein Blutgerinnsel kann sich in der Netzhautvene bilden und sie blockieren, dies vor allem bei älteren Erwachsenen mit Bluthochdruck und Diabetes. Menschen mit Diabetes haben zudem auch ein erhöhtes Risiko für Blutungen in den Glaskörper.

Was manchmal wie ein plötzlicher Beginn von Symptomen erscheint, kann möglicherweise eine plötzliche Wahrnehmung sein. So kann beispielsweise ein Patient mit einer schon lange bestehenden reduzierten Sehfähigkeit in einem Auge (möglicherweise durch eine dichte Katarakt verursacht) sich plötzlich der verminderten Sehfähigkeit des betroffenen Auges gewahr werden, wenn er das nicht betroffene Auge abdeckt.