الإعاقة الذهنية هي انخفاض كبير في مستوى الأداء الذهني للشخص منذ الولادة أو الطفولة المبكرة، مما يؤدي إلى محدودية في القدرة على القيام بأنشطة الحياة اليومية الاعتيادية.

يمكن للإعاقة الذهنية أن تكون من منشأ جيني، أو ناجمة عن اضطراب يؤثر في نمو الدماغ.

لا تتطور أعراض واضحة لدى معظم الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية إلى أن يصلوا إلى مرحلة ما قبل المدرسة.

ويستند التشخيص إلى نتائج الاختبارات الرسمية.

يمكن للرعاية الجيدة ما قبل الولادة أن تقلل من خطر إنجاب طفل مُصاب بإعاقة ذهنية.

كما إن توفر الدعم من فريق من المتخصصين، والعلاج، والتعليم الخاص، قد يساعد الأطفال على تحقيق أعلى مستوى ممكن من الأداء.

تُعد الإعاقة الذهنية واحدة من اضطرابات التطور العصبي.

وقد اكتسب مصطلح التخلف العقلي الذي استُخدم سابقًا وصمة اجتماعية غير مرغوب فيها، لذا استبدل ممارسو الرعاية الصحية ذلك بمصطلح الإعاقة الذهنية.

لا تُعد الإعاقة الذهنية اضطرابًا طبيًا محددًا مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الحلق، كما إنها ليست مرضًا نفسيًا.يكون الأداء الوظيفي لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية أقل بشكل واضح من المعدل الوسطي، ويكون من الشدة بحيث يحد من قدرتهم على القيام بواحدة أو أكثر من مهام الحياة اليومية الاعتيادية (المهارات التكيفية)، إلى درجة تتطلب دعمهم بشكل مستمر.يمكن تصنيف المهارات التكيفية ضمن عدة مجالات، بما في ذلك:

المجال المفاهيمي: كفاءة الذاكرة، والقدرة على القراءة، والكتابة، والقيام بالعمليات الحسابية

المجال الاجتماعي: المهارات الشخصية، والتواصل الوظيفي، والحكم الاجتماعي، والوعي بأفكار ومشاعر الآخرين

المجال العملي: العناية الشخصية، وتنظيم المهام (للعمل أو المدرسة)، وتدبير الشؤون المالية والصحية والسلامة

يعاني الأشخاص المصابون بإعاقة ذهنية من درجات متفاوتة من تدني المهارات العقلية، وتكون مصنفة بين المعتدلة إلى الشديدة.على الرغم من أن الإعاقة الذهنية تنجم بشكل أساسي عن تراجع كفاءة الأداء الذهني (التي تُقاس عادةً من خلال اختبارات الذكاء المعيارية IQ)، إلا أن تأثير تلك الإعاقة على حياة الشخص يعتمد بشكل أكبر على مقدار الدعم الذي يتطلبه الشخص.على سبيل المثال، يمكن للشخص الذي يكون لديه مجرد تراجع بسيط في اختبارات الذكاء، أن تكون مهاراته التكيفية ضعيفة جدًا وتتطلب دعمًا واسع النطاق.

يجري تصنيف الدعم المطلوب كما يلي:

مُتقطع: يحتاج الشخص إلى الدعم من وقت لآخر

محدود: يحتاج الشخص إلى الدعم كبرنامج يومي ضمن وسط مَحمي

واسع: يحتاج الشخص إلى دعم يومي مستمر

شامل: يحتاج الشخص إلى مستوىً عالٍ من الدعم لجميع أنشطة الحياة اليومية، وربما تشمل الرعاية التمريضية الواسعة

بناءً على نتائج اختبارات الذكاء IQ، فيمكن تصنيف حوالى 3٪ من إجمالي السكان على أن لديهم إعاقة ذهنية (عندما تكون نتيجة الاختبار أقل من 70).أما إذا استند التصنيف إلى الحاجة إلى الدعم، فإن حوالى 1٪ فقط من إجمالي السكان تكون لديهم إعاقات ذهنية شديدة.

الجدول مستويات الإعاقة الذهنية

أعراض الإعاقة الذهنية قد يعاني بعض الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية من اضطرابات واضحة عند الولادة أو بعد ذلك بوقت قصير.قد تكون هذه الاضطرابات جسدية وعصبية، وقد تشمل ملامح وجه غير طبيعية، ورأس كبير أو صغير جدا، وتشوهات في اليدين أو القدمين، والعديد من الشذوذات الأخرى.يكون مظهر الطفل طبيعيًا من الناحية الظاهرية في بعض الأحيان، ولكن تكون لديه علامات أخرى لأمراض خطيرة، مثل الاختلاجات، والخمول، والتقيؤ، ورائحة البول الشاذة، والعجز عن التغذية والنمو بشكل طبيعي.خلال سنتهم الأولى، يواجه العديد من الأطفال الذين يعانون من شكل شديد من الإعاقة الذهنية تأخرًا في تطور المهارات الحركية، ويكونون بطيئين في الزحف، والجلوس، والوقوف. ومع ذلك، فإن معظم الأطفال الذين لديهم إعاقة ذهنية لا يصابون بأعراض يمكن ملاحظتها حتى مرحلة ما قبل المدرسة.تظهر الأعراض في سن أصغر عند الأشخاص الأكثر تضرراً.عادةً ما تكون العلامة الأولى التي يمكن ملاحظتها من قبل الوالدين هي تأخر النطق.يكون الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية أبطأ في استخدام الكلمات، ووضع الكلمات معًا، والتحدث بجمل كاملة.كما يكون نموهم الاجتماعي بطيئًا في بعض الأحيان بسبب ضعف الإدراك والعجز اللغوي.قد يكون الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية بطيئين في تعلم ارتداء الملابس وتناول الطعام بأنفسهم.قد لا يضع بعض الآباء في اعتبارهم إمكانية حدوث ضعف إدراكي عند الطفل حتى يبلغ الطفل عمر المدرسة أو ما قبل المدرسة، ويلاحظون عدم قدرته على مواكبة التوقعات المناسبة لهذا العمر. يكون الأطفال الذين لديهم إعاقة ذهنية إلى حدٍ ما أكثر عرضة لتطور مشاكل سلوكية، مثل الهيجان، أو نوبات الغضب، أو السلوك العدواني الجسدي، أو الأذى الذاتي.غالبًا ما ترتبط هذه السلوكيات بحالات إحباط معينة تتعلق بضعف القدرة على التواصل والتحكم في الدوافع.قد يكون الأطفال الأكبر سناً ساذجين، ويُستغلون بسهولة، أو يُدفعون إلى تصرفات خاطئة بسيطة. يعاني حوالى 20 إلى 35٪ من الأشخاص المصابين بالإعاقة الذهنية من اضطراب في الصحة النفسية أيضًا.يكون القلق والاكتئاب شائعان لدى هذه الفئة من الأطفال، لا سيما الذين يدركون أنهم مختلفون عن أقرانهم أو الذين يتعرضون للتنمر و يعانون من سوء المعاملة بسبب إعاقتهم .

مآل الإعاقة الذهنية يبلغ الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية المعتدلة نفس متوسط العمر المتوقع نسبيًا لأقرانهم الطبيعيين، كما يمكن للرعاية الصحية الجيدة أن تحسن من مآل الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات الذهنية، أيًا كان نوعها.يمكن للكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أن يدعموا أنفسهم، ويتمكنوا من العيش بشكل مستقل، وقد يكون من الممكن توظيفهم بنجاح مع بعض الدعم المناسب. نظرًا لأن الإعاقة الذهنية تترافق أحيانًا مع مشاكل جسدية خطيرة، فقد يؤدي ذلك إلى تقصير متوسط العمر المتوقع للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، وذلك اعتمادًا على الحالة الصحية للشخص.من المرجح أكثر أن يحتاج الأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية أكثر شدة إلى دعم مدى الحياة.وبوجه عام، كلما كانت الإعاقة الذهنية أكثر شدةً وترافقت مع عدد أكبر من المشاكل الجسدية، كلما كان متوسط العمر المتوقع أقصر.

علاج الإعاقة الذهنية فريق دعم متعدد التخصصات يمكن الحصول على أفضل رعاية للطفل المُصاب بإعاقة ذهنية من خلال فريق متعدد التخصصات يتألف من مايلي: طبيب الرعاية الأولية

اختصاصيين اجتماعيين

اختصاصيّي اضطرابات الكلام

اختصاصيّو السمع

معالجين مهنيين

معالجين طبيعيين

اختصاصيي أمراض عصبية أو أطباء أطفال متخصصين في النمو

خبراء نفسيين

خبراء تغذية

المعلمون

أطباء العظام كما يمكن أن يضم الفريق اختصاصيين آخرين إذا لزم الأمر.يقوم أعضاء الفريق بالتعاون مع عائلة الطفل بتطوير برنامج فردي شامل للطفل، فور الاشتباه بتشخيص الإعاقة الذهنية لديه.ﮐﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج ذوو الطفل وإخوته إﻟﯽ اﻟدﻋم اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻻﺳﺗﺷﺎرات النفسية أحيانًا.يجب أن تكون العائلة بأكملها جزءًا لا يتجزأ من البرنامج. يجب تحري كامل نقاط القوة والاحتياجات لدى الطفل، وأخذها بعين الاعتبار لتحديد نوع الدعم المطلوب.على سبيل المثال، ينبغي أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار: الإعاقات الجسدية، ومشاكل الشخصية، والأمراض النفسية، ومهارات التعامل مع الآخرين.يمكن إعطاء الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والذين يعانون أيضًا من اضطرابات نفسية مرافقة مثل الاكتئاب، الأدوية المناسبة بجرعات مماثلة لتلك المعطاة لأولئك الذين ليس لديهم إعاقة ذهنية.ومع ذلك، فإن إعطاء الطفل الأدوية دون الخضوع إلى العلاج السلوكي واجراء التغييرات البيئية يكون عادة غير مفيد. يستفيد جميع الأطفال الذين لديهم إعاقة ذهنية من التعليم الخاص.يُلزم القانون الأمريكي لتعليم الأفراد من ذوي الإعاقات Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) المدارس الحكومية بتوفير التعليم المجاني والمناسب للأطفال والمراهقين المصابين بالإعاقة الذهنية أو أحد اضطرابات النمو الأخرى.ينبغي توفير التعليم بأقل قدر ممكن من التقييد، وضمن وسط متنوع بأكبر قدر (يعني ذلك الوسط الذي يُتيح للطفل فرصة التفاعل مع أقرانه غير المصابين بالاضطراب)، وأن يتمتع الأطفال بحق الوصول المتساوي إلى موارد المجتمع.تتوفر بموجب ■ و■ أماكن للإقامة في المدارس وغيرها من الأماكن العامة. هل تعلم... عادة ما يكون أداء الطفل الذي يعاني من إعاقة ذهنية أفضل في منزله.ومع ذلك، قد لا تستطيع بعض الأسر توفير الرعاية في المنزل، وخاصة للأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة، أو المعقدة، أو الذين يمكن أن يثيروا المخاوف السلوكية.من الصعب اتخاذ قرار مثل هذا، وغالبًا ما يحتاج إلى مناقشة مكثفة بين العائلة وفريق الدعم بأكمله.وقد تحتاج العائلة إلى دعم نفسي.يمكن للعاملين الاجتماعيين توفير بعض الخدمات لمساعدة العائلة.كما يمكن تقديم المساعدة من قِبل مراكز الرعاية النهارية، والخادمات المنزليات، ومزودي الرعاية للأطفال، ومرافق الرعاية المؤقتة.يعيش معظم البالغين من ذوي الإعاقة الذهنية في دور الرعاية التي توفر الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم، وكذلك فرص العمل والترفيه.