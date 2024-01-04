الاضطِرابَات الصَّرعيَّة

بالنسبة إلى النَّوبات ذات البداية المُعمَّمة، تبدأ النوبة في جانبي الدِّماغ معًا.تُضعِفُ معظم الاختلاجات ذات البداية المُعمَّمة الوعيَ،وتُسبِّبُ غالبًا فقدانًا للوعي وحركات غير طبيعيَّة، وبشكلٍ مُباشر عادةً،وقد يكُون فقدان الوعي قصيرًا أو يستمرُّ لفترةٍ طويلةٍ.

تنطوي الاختلاجات ذات البداية المُعمَّمة على الأنواع الآتية:

الاختلاجات التوتُّرية الرَّمعيَّة (كانت تُسمَّى سابقًا نوبات الصرع الكبير grand mal)

اختلاجات رَمعيَّة clonic (تنطوي على نفضان نظميّ مستمر في العضلات بعد تصلبها)

اختلاجات توترية tonic (تنطوي على تيبُّس العضلات في جميع الأطراف)

اختلاجات ونائيَّة atonic (تنطوي على فقدان توتر العضلة)

الاختلاجات الرمعية العضلية (التي تنطوي على نفضان إيقاعي للعضلات لا يسبقه تيبس العضلات)

الاختلاجات العضلية الرمعية-التوترية-الرمعية (التي تنطوي على نفضان العضلات يليها تيبس العضلات والنفضان المتكرر للعضلات)، بما في ذلك الصرع الرمعي العضلي اليفعي

الاختِلاجَات العضلية الرمعية-الونائية (التي تنطوي على نفضان العضلات، الذي يليه فقدان توتر العضلات)

تشنُّجات الصَّرَع (الطفليّ)

نوبات الغَيبة absence seizures

تنطوي معظم أنواع الاختلاجات المعمَّمة (مثل الاختلاجات التوتُّرية الرَّمعيَّة) على تقلُّصات عضليَّة غير طبيعية.وتُسمَّى النَّوبات التي تُسبب تقلُّصات عضليَّة غير طبيعية بنوبات الغيبة.

تَبدأ النَّوبات ذات البداية المُعمَّمة بشحناتٍ كهربائيَّة غير طبيعيَّة في الجزء العميق والمتوسِّط من الدِّمَاغ، وتنتقل في آنٍ واحدٍ إلى جانبي الدِّماغ معًا،ولا تحدث الأورَة،وتبدا النَّوبات بصيحةٍ أو صرخة في مُعظم الأحيان،ومن ثمَّ يُصبِحُ المرضى غير مُدركين لما يحدث أو يفقدون الوعي.

وفي أثناء النَّوبات ذات البداية المُعمَّمة، وخاصة النوبات الرمعية-التوترية المعممة، قد يقوم الأشخاص بالأمور التالية:

تظهر لديهم تشنُّجَات عضليَّة شديدة ونفضان في أنحاء الجسم، وذلك لأنَّ العضلات تنقبضُ وتسترخي بشكلٍ سريعٍ ومُتكِّرٍ

يسقطون على الأرض

يكزمون أسنانهم clench

يعضُّون اللسان (يحدُث هذا غالبًا)

يسيلُ لعابهم أو تظهر رغوة على الفم

لا يستطيعون ضبطَ عملية التبوُّل أو التبرُّز

تستمرُّ الاختلاجات لفترةٍ تتراوح بين دقيقةٍ إلى دقيقتين عادةً،وبعد ذلك يُعاني بعض الأشخاص من صُدَاع ومن تخليط ذهنيّ بشكلٍ مُؤقَّت ويشعرون بتعبٍ شديدٍ.قَد تستمرُّ هذه الأَعرَاضُ لفترةٍ تتراوح بين دقائق إلى ساعات،ولا يتذكَّر مُعظم الأشخاص ما الذي حدث في أثناء النَّوبة.

بالنسبة إلى النَّوبات التوتُّريَّة الرَّمعيَّة المُعمَّمة، تنقبِضُ العَضلات (الجزء التوتُّري من النوبة)، ومن ثمَّ تتناوَب بسرعة بين الانقِباض والاسترخاء (الجزء الرمعيّ من النوبة)؛وقد تكون هذه الاختلاجات:

ذات بِداية مُعمَّمة (تبدأ على جانبي الدِّماغ معًا)

من بُؤريَّة إلى ثُنائية الجانبين (تبدأ في جانب واحد من الدماغ وتنتشر إلى الجانبين معًا)

وبالنسبة إلى النَّوعين معًا، يحدث فقدان مُؤقَّت للوعي واختلاج عندما تنتقلُ الشحنات الكهربائية غير الطبيعية إلى جانبي الدِّمَاغ معًا.

تبدأ النَّوباتُ التوتُّرية الرَّمعيَّة البؤرية إلى ثنائية الجانب (نوبات الصَّرع الكبير) عادةً بشحنة كهربائيَّة غير طبيعيَّة في منطقةٍ صغيرةٍ على جانبٍ واحد من الدِّماغ، مما يُؤدِّي إلى نوبةٍ بؤرية مع وعي أو نوبة بؤرية مع ضعفٍ في الوعي.وتنتقل شحنة التفريغ بعدَ ذلك وبسرعة إلى جانبي الدِّماغ، حيث تُسبِّبُ خللًا وظيفيًا في كامل الدِّماغ.تُشبهُ الأعراضُ ما يحدُث في النوبات ذات البِداية المُعمَّمة.

تحدُث النَّوباتُ الوَنائيَّة atonic عند الأطفال بشكلٍ رئيسيّ،وهي تتَّسِمُ بفقدان قصير، ولكنه تام، لتوتُّر العضلات والوعي،وتُؤدِّي إلى سُقوط الأطفال على الأرض، ممَّا ينجم عنه إصابات في بعض الأحيان.

بالنسبة إلى النَّوبات الرَّمعية، يحدث نفضان نظمي في الأطراف على جانبي الجسم معًا، وغالبًا في الرأس والعنق والوجه والجذع طوال فترة النوبة.تحدُث الاختلاجات الرَّمعية عند الرُّضَّع عادةً.وهي أقل شُيُوعًا بكثير من النَّوبات التوتُّرية الرَّمعيَّة.

من الشائع أن تحدُث النَّوبات التوتُّرية في أثناء النَّوم وعند الأطفال عادةً،ويزداد توتُّر العضلات فجاةً أو تدريجيًا، ممَّا يُؤدِّي إلى تيبُّسها أو تصلُّبها.غالبًا ما تتأثَّر الأطراف والعنق.عادةً ما تستمر الاختلاجات التوترية من 10 إلى 15 ثانية فقط ، ولكن يمكن أن تتسبب في سقوط الشخص على الأرض، إذا كان في حالة وقوف.لا يفقد مُعظم الأشخاص الوعي،وإذا استمرَّت الاختلاجات لفترةٍ أطوَل، قد تنفض العضلات لبضع مرَّات مع انتهاء النَّوبة.

تحدث اختلاجات الغيبة اللانموذجيَّة، والاختلاجات التوتُّريَّة، والاختلاجات الوَنائيَّة عادةً كجزءٍ من شكلٍ شديد للصَّرَع يُسمَّى مُتلازمة لينوكس-غاستو، وهي تبدأ قبل أن يبلغ عُمر الطفل 4 أعوَام.

تتَّسِمُ النَّوباتُ الرَّمعيَّة العضليَّة بنفضات سريعة في طرفٍ واحدٍ أو عدَّة أطراف أو الجذع،وتكُون الاختلاجات قصيرةً ولا تُؤدِّي إلى فقدان الوعي، ولكنها قد تحدُث بشكلٍ مُتكرِّرٍ وتتحوَّل إلى اختلاجات توتُّرية رَمعيَّة مع فقدانٍ للوعي.

في الاختِلاجَات العضلية الرمعية-الونائية، تحدث نفضات في الأطراف أو الجذع لفترة وجيزة، ثم ترتخي.تبدأ الأَعرَاض بالظهور بين عُمر 6 أشهر و 6 سنوات عادةً.قبل حدوث الاختلاج العضلي الرمعي-الونائي الأول، يعاني ثلثا الأطفال من اختلاجات حمويَّة ونوبات لا اختلاجية ذات بداية مُعمَّمة.يستمر النمو والعمليات الذهنية بشكل طبيعي عادةً، ولكن في أثناء الاختلاج أو بعده، قد يعتل النمو والتفكير.

يبدأ الصَّرع الرمعيّ العضلي اليَفعيّ في أثناء المُراهقة في معظم الحالات،وتبدأ الاختلاجات بنفضات سريعةٍ للذراعين معًا عادةً،وتتبع حَوالى 90% من هذه الاختلاجات اختلاجات توتُّرية-رَمعيَّة مُعممة.كما يُعاني بعضُ الأشخاص من نوبات الغيبة أيضًا؛وغالبًا ما تحدُث الاختلاجات عند الاستيقاظ في الصباح، خُصوصًا إذا كان الأشخاص يُعانون من حرمان النَّوم.كما يزيدُ شُربُ الكحول من احتمال حدوث هذه الاختلاجات أيضًا.

لا تنطوي نوبات الغيبة على تقلُّصٍ غير طبيعي في العضلات.ويمكن تصنيفها على النحو التالي:

نموذجيَّةً (كانت تُسمى سابقًا الصَّرَع الصغير)

أو لانموذجيَّةً

تبدأ نوبات الغيبة النموذجيَّة في مرحلة الطفولة عادةً، وغالبًا بين عمر 5 و15 عامًا، ولا تستمرُّ إلى مرحلة البلوغ،ولكنها تحدُث عندَ البالغين في بعض الأحيان.وعلى العكس من النوبات التوتريَّة الرمعيَّة، لا تُؤدِّي اختلاجات الغيبة النموذجيَّة إلى اختلاجاتٍ أو أعراض دراماتيكيَّة،حيث لا يتعرَّض المرضى إلى السقوط أو الانهيار أو يقومون بحركاتٍ نفضيَّة،وبدلًا عن ذلك، تحدث لهم نوبات من التحديق أو الحملَقة مع رفرفة في الجفنين، ومع نفضان في عضلات الوجه أحيانًا.يفقد المرضى الوعي عادة، ويُصبِحون غير مدركين بشكلٍ كاملٍ للوسط المُحيط بهم،وتستمرُّ هذه النَّوبَات من 10 إلى 30 ثانيةً.يتوقَّف المرضى عن متابعة ما يقُومون به بغتةً، ويُتابعون القيام به بغتةً أيضًا،ولا يُعانون من تأثيراتٍ تاليةٍ، ولا يعلمون أنَ النَّوبة حدثت.يُعاني العديدُ من الأشخاص من الكثير من الاختلاجات يوميًا إذا لم يتلقَّوا مُعالَجةً،وغالبًا ما تحدُث الاختلاجات عندما يكونون جالسين بهدوء،وفي حالاتٍ نادرةٍ تحدُث الاختلاجات في أثناء مُمارسة التمارين،ويُمكن أن يُحرِّض فرط التهوية نوبةً.

تختلِفُ اختلاجات الغيبة اللانموذجيَّة عن اختلاجات الغيبة النموذجيَّة من النواحي التالية:

تكُون أقلّ شُيُوعًا.

تستمرُّ فترةً أطوَل.

تكُون الحركاتُ النَّفضيَّة وغيرها أكثر وُضوحًا.

يكُون المرضى أكثر إدراكاً للوسط الذي يُحيط بهم.

يُعاني مُعظمُ أشخاص نوبات الغيبة اللانموذجيَّة من مشاكل عصبيَّة أو حالات إعاقة نمائيَّة،تستمرُّ نوبات الغيبة اللانموذجية حتى مرحلة البلوغ عادةً.