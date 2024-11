Trẻ em từ 18 tuổi trở xuống nên chủng ngừa phế cầu khuẩn. Để biết thông tin chi tiết về cách tiêm vắc xin phế cầu khuẩn cho trẻ em, hãy xem CDC: Pneumococcal Vaccination: Summary of Who and When to Vaccinate và CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Người lớn từ 65 tuổi trở lên trước đây chưa tiêm vắc xin liên hợp phế cầu khuẩn hoặc chưa rõ tiền sử tiêm chủng nên nhận một trong hai loại vắc xin này

1 liều PCV20 hoặc

1 liều PCV15 sau đó là một liều PPSV23

Người lớn từ 19 tuổi đến 64 tuổi mắc một số tình trạng bệnh lý nhất định hoặc có các yếu tố nguy cơ khác và trước đây chưa được tiêm vắc xin ngừa phế cầu khuẩn liên hợp hoặc chưa rõ lịch sử tiêm chủng nên được tiêm một trong hai loại vắc xin này.

1 liều PCV20 HOẶC

1 liều PCV15 sau đó là một liều PPSV23

Các bệnh áp dụng và các yếu tố nguy cơ bao gồm:

Tình trạng rối loạn do sử dụng rượu

Bệnh tim, phổi hoặc gan mạn tính

Suy thận mạn tính hoặc hội chứng thận hư

Hút thuốc lá

Cấy điện cực ốc tai

Không có lách bẩm sinh hoặc mắc phải

Rò rỉ dịch não tủy

Đái tháo đường

Ung thư toàn thân

Nhiễm HIV

Bệnh Hodgkin

Suy giảm miễn dịch hoặc ức chế miễn dịch

Bệnh bạch cầu, u lympho hoặc đa u tủy

Ghép tạng đặc

Bệnh hồng cầu hình liềm hoặc các bệnh huyết sắc tố khác

Đối với cả hai nhóm tuổi trưởng thành, liều PPSV23 nên theo sau liều PCV15 ít nhất 1 năm. Khoảng thời gian tối thiểu 8 tuần giữa PCV15 và PPSV23 có thể được cân nhắc đối với người lớn có tình trạng suy giảm miễn dịch, cấy điện cực ốc tai hoặc rò rỉ dịch não tủy (CSF). Ngoài ra, đối với những người trước đây đã được tiêm một liều vắc xin phế cầu khuẩn, hãy xem các khuyến nghị chi tiết về việc bổ sung thêm liều vắc xin phế cầu khuẩn tại CDC: Pneumococcal Vaccination: Summary of Who and When to Vaccinate và CDC: Adult Immunization Schedule by Age.