Біологічні речовини як зброя

Біологічна війна (БВ) — це використання мікробіологічних агентів для ворожих цілей. Таке використання суперечить міжнародному законодавству та рідко мало місце під час формальних воєн, що відбувалися в сучасній історії, незважаючи на велику підготовку та накопичення складських запасів біологічних речовин, що здійснювалися протягом 20-го сторіччя найбільш могутніми країнами (включаючи розробку штамів, стійких до багатьох лікарських засобів). Сфера, що викликає занепокоєння, — це використання агентів БВ терористичними групами. Агенти для біологічної війни вважаються ідеальною зброєю для терористів. Ці агенти можуть доставлятися таємно, і вони мають відтермінований в часі ефект, що дозволяє тому, хто їх використовує, залишатися непоміченим.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) розділили біологічні агенти та токсини за пріоритетами на 3 групи: A (найвищий пріоритет), B та C (див. таблицю Біологічні агенти та токсини високого пріоритету CDC) (1).

Умисне використання речовин БВ для спричинення масових жертв, ймовірно, призведе до поширення аерозольних речовин, що провокують виникнення захворювань при їх вдиханні, і, таким чином, інгаляційна форма сибірської виразки та легенева чума є 2 захворюваннями, які найімовірніше виникають за цих обставин.

Таблиця Біологічні агенти та токсини високого пріоритету CDC* Таблиця

(Див. також Загальні відомості про випадки, що стосуються застосування зброї масового ураження).

Довідковий матеріал загального характеру 1. Bioterrorism Agents/Diseases. Emergency Preparedness and Response. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Доступно на сайті https://emergency.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp. Доступ здійснено 3 жовтня 2024 р.

Розпізнавання уражень від біологічної зброї Може бути важко відрізнити використання збудника, що використовується в біологічній війні (БВ) від природного спалаху захворювання. Підказки для виявлення навмисного, а не природного походження спалаху хвороби, включають наступне (1): Випадки захворювань, які зазвичай не спостерігаються в географічному регіоні

Незвичний розподіл випадків серед сегментів популяції

Суттєва різниця між частотою випадків захворювання серед тих, хто перебуває всередині приміщення, або поза приміщеннями

Окремі спалахи в географічно непослідовних регіонах

Багаторазові одночасні або серійні спалахи різних захворювань в одній популяції

Незвичайні шляхи впливу (наприклад, вдихання)

Зоонозне захворювання, що зустрічалося у людей, а не у тварин

Зоонозне захворювання вперше виникає у людей, а потім у типовому векторі

Зоонозне захворювання, що виникає в регіоні з низькою поширеністю типового вектора для захворювання

Незвичайна тяжкість захворювання

Незвичайні штами збудників інфекції

Відсутність відповіді на стандартну терапію Епідеміологічні дослідження випадків захворювання та співпраця з правоохоронними органами вирішальними, як і інформування про ризики населення. Клінічні прояви, діагноз та лікування пацієнтів із захворюванням, викликаним агентами БВ із високим ризиком, обговорюються в інших розділах Посібника: сибірська виразка, чума, віспа, туляремія та вірусні геморагічні лихоманки. Заходи, що вживаються під час спалахів захворювань через біологічну війну, не відрізняються від лікування природних спалахів, за винятком того, що лікарі повинні бути пильними щодо незвичних проявів резистентності до антибіотиків. Може знадобитися ізоляція (пацієнтів) та карантин (для контактуючих). Найбільш інфекційними навмисно поширеними захворюваннями є віспа (для якої необхідні респіраторні засоби захисту) і легенева чума (необхідні засоби захисту від потрапляння крапель). Довідковий матеріал щодо розпізнавання 1. Artenstein AW, Haessler S. Biological attack. In Ciottone's Disaster Medicine. 2024 Jan 1:511-519.

Реагування на ураження від біологічної зброї Через відносно тривалі інкубаційні періоди захворювань, викликаних агентами, що застосовуються у БВ, більшість життів будуть збережені або втрачені в лікарні. Необхідні належні запаси вакцин, антибіотиків та противірусних препаратів для госпіталізованих пацієнтів та для контактуючих осіб, а також системи для розповсюдження таких медичних засобів профілактики серед членів громади з високим ризиком впливу (1). Довідковий матеріал щодо реагування 1. Powers S, Escajeda J, Glauser J. Updates to Disaster Management Strategies for CDC Category A Bioterrorism Agents. Current Emergency and Hospital Medicine Reports. 2024 Apr 22:1-7