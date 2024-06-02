Інфекція, викликана Escherichia coli O157:H7 та іншими ентерогеморагічними E. coli (EHEC)

Грам-негативні бактерії Escherichia coli O157:H7 та інші ентерогеморагічні штами E. coli (EHEC) зазвичай викликають гостру криваву діарею, що може призвести до гемолітико-уремічного синдрому. Симптоми — це спазми в животі та діарея, яка може містити велику кількість крові. Гарячка не є вираженою. Діагноз виставляється за результатами посіву калу та визначення токсинів. Лікування є підтримуючим, застосування антибіотиків не рекомендується.
Епідеміологія E. coli O157:H7 та EHEC
Ентерогеморагічна E. coli (EHEC) включає > 100 серотипів, які продукують шига- та шига-подібні токсини (шигатоксин-продукуюча E. coli [STEC]; також відома як веротоксин-продукуюча E. coli [VTEC]). Проте лише невелика кількість серотипів пов'язана із захворюваннями людини.
E. coli O157:H7 є найбільш поширеною STEC у Північній Америці. Однак не-O157 серотипи STEC (зокрема, O26, O45, O91, O103, O111, O113, O121, O128 і O145) можуть також викликати ентерогеморагічне захворювання, особливо за межами Сполучених Штатів Америки. У 2011 році серотип O104:H4 спричинив значний багатонаціональний спалах у Європі.
У деяких частинах Сполучених Штатів Америки та Канади інфекція, викликана E. coli O157:H7, може бути більш поширеною причиною кривавої діареї, ніж шигельоз або сальмонельоз. Інфекція, викликана E. coli O157:H7, може виникати у людей будь-якого віку, хоча тяжка інфекція найчастіше спостерігається у дітей та людей похилого віку.
Резервуаром E. coli O157:H7 та інших STEC є велика рогата худоба. Інфекція може передаватися через їжу або воду, забруднену коров’ячим гноєм, та проявлятися у вигляді спалахів та спорадичних випадків, які зазвичай виникають після вживання недостатньо термічно обробленої яловичини (особливо яловичого фаршу, наприклад, гамбургерів) або непастеризованого молока. У 2011 році під час європейського спалаху O104:H4 інфекція передавалася через заражені сирі пророщені боби (1). Мікроорганізм також може передаватися фекально-оральним шляхом, особливо серед немовлят у підгузниках (наприклад, через недостатньо хлоровані дитячі басейни).
Довідковий матеріал щодо епідеміології
1. Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC). Outbreak of Escherichia coli O104:H4 infections associated with sprout consumption - Europe and North America, May-July 2011. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013;62(50):1029-1031.
Патофізіологія E. coli O157:H7 та EHEC
Після потрапляння в шлунково-кишковий тракт E. coli O157:H7 та аналогічні серотипи STEC виробляють високі рівні різних токсинів у товстій кишці. Ці токсини дуже подібні на потужні цитотоксини, що продукуються Shigella dysenteriae типу 1. Ці токсини мають властивість безпосередньо пошкоджувати клітини слизової оболонки та ендотеліальні клітини судин у стінці кишечника. У разі всмоктування вони спричиняють токсичний вплив на ендотелій інших судин (наприклад, ниркових).
До 22% випадків (переважно у дітей віком < 5 років і дорослих віком > 60 років) ускладнюються гемолітико-уремічним синдромом (1), який зазвичай розвивається на другому тижні захворювання. Захворювання може призводити до смерті, особливо у людей похилого віку, як із цим ускладненням, так і без нього.
Довідковий матеріал щодо патофізіології
1. Wong CS, Mooney JC, Brandt JR, et al. Risk factors for the hemolytic uremic syndrome in children infected with Escherichia coli O157:H7: a multivariable analysis. Clin Infect Dis. 2012;55(1):33-41. doi:10.1093/cid/cis299
Симптоми та ознаки E. coli O157:H7 та EHEC
Інфекція EHEC зазвичай починається гостро з сильних спазмів у животі та водянистої діареї, в якій протягом 24 годин може з'являтися велика кількість крові. Деякі пацієнти повідомляють про діарею як про «сама кров без калу», що дало початок терміну «геморагічний коліт». Гарячка зазвичай відсутня або невисока, іноді досягає 39 °C. Діарея при неускладнених інфекціях може тривати від 1 до 8 днів.
Хронічна колонізація E. coli O157:H7 може виникати після зникнення симптомів і може призводити до реінфекції, а також до передачі іншим.
Гемолітико-уремічний синдром викликає швидке зниження гематокриту та кількості тромбоцитів, підвищений рівень креатиніну в сироватці крові, гіпертензію та, можливо, ознаки перевантаження рідиною, геморагічний діатез, неврологічні симптоми та ознаки.
Діагностика E. coli O157:H7 та EHEC
Посіви калу
Швидкий аналіз калу на шигатоксин або молекулярне дослідження
Е. coli O157:H7 та інші STEC-інфекції слід відрізняти від інших інфекційних діареї шляхом виділення мікроорганізму з копрокультур. Посів при EHEC-інфекціях вимагає спеціальних середовищ (сорбітоловий агар МакКонкі). Визначення конкретного серотипу допомагає визначити походження спалаху. Часто лікар повинен спеціально попросити лабораторію провести визначення мікроорганізму.
Оскільки кривава діарея та сильний біль у животі без гарячки свідчать про різні неінфекційні етіології, інфекцію EHEC слід розглядати у разі підозри на ішемічний коліт, інвагінаціюта запальне захворювання кишечника. Що характерно, у рідких випорожненнях не виявляється запальних змін. Швидкий аналіз калу на шигатоксин або молекулярне дослідження для виявлення гену, який кодує токсин, може полегшити негайну діагностику (1), але позитивні результати слід інтерпретувати у відповідному клінічному контексті.
Пацієнтам із ризиком неінфекційної діареї може знадобитися сигмоїдоскопія. При проведенні сигмоїдоскопії може бути виявлена еритема і набряк, барієва клізма або оглядова рентгенологічне дослідження органів черевної порожнини зазвичай показують ознаки набряку з симптомом «відбитка великого пальця».
Довідковий матеріал щодо діагностики
1. Grys TE, Sloan LM, Rosenblatt JE, Patel R. Rapid and sensitive detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli from nonenriched stool specimens by real-time PCR in comparison to enzyme immunoassay and culture. J Clin Microbiol. 2009;47(7):2008-2012. doi:10.1128/JCM.02013-08
Лікування E. coli O157:H7 та EHEC
Симптоматичне лікування
Основне лікування інфекції EHEC є підтримуючим. Незважаючи на те, що E. coli чутлива до найпоширеніших антибіотиків, антибіотики не продемонстрували полегшення симптомів, зменшення носійства мікроорганізмів або попередження виникнення гемолітико-уремічного синдрому. Є підозра, що фторхінолони посилюють вивільнення ентеротоксинів і збільшують ризик розвитку гемолітико-уремічного синдрому, а тому їх застосування слід уникати. Аналогічним чином не слід призначати антиперистальтичні препарати, оскільки вони збільшують ризик системних ускладнень.
В перші 2 тижні після початку інфекції за пацієнтами з високим ризиком розвитку гемолітико-уремічного синдрому (наприклад, діти віком < 5 років, люди похилого віку) слід спостерігати на предмет появи ранніх клінічних симптомів та ознак появи ускладнень, таких як гемолітична анемія, тромбоцитопенія, протеїнурія, гематурія, еритроцитарні циліндри і підвищення рівня креатиніну в сироватці крові. Пізніше розвиваються набряк і гіпертензія. Пацієнти, у яких виникли ускладнення, ймовірно, потребуватимуть інтенсивної терапії, включаючи діаліз та інші спеціальні види терапії, у медичному закладі третинної ланки.
Профілактика E. coli O157:H7 та EHEC
Покращені процедури обробки м'яса в Сполучених Штатах Америки допомогли знизити рівень забруднення м'яса.
Правильна утилізація калу інфікованих людей, належний рівень гігієни та ретельне миття рук з милом під проточною водою обмежують поширення інфекції.
Профілактичні заходи, які можуть бути ефективними в дитячих садках, включають відокремлення дітей, інфікованих STEC, від неінфікованих дітей (контактна ізоляція), або вимогу представити 2 негативних результати копрокультури, перш ніж дозволити інфікованим дітям відвідувати садок.
Пастеризація молока та ретельне приготування яловичини запобігають передачі через їжу.
Важливо повідомляти органи громадського здоров’я про спалахи кривавої діареї, оскільки втручання може запобігти додатковим інфекціям.
Ключові моменти
Ентерогеморагічні штами E. coli (EHEC) виробляють шигатоксин, який викликає тяжку криваву діарею та іноді гемолітико-уремічний синдром.
Існує > 100 серотипів EHEC. O157:H7 є найвідомішим, але багато інших викликають подібні захворювання.
Резервуаром EHEC є велика рогата худоба, тому спалахи часто виникають внаслідок споживання недостатньо термічно обробленої яловичини (наприклад, гамбургерів), але можуть бути задіяні багато інших продуктів (наприклад, свіжі продукти, сире молоко) та джерела (наприклад, прямий контакт із тваринами).
Для ідентифікації шигатоксину використовують експрес–аналізи калу або молекулярне дослідження, а для ідентифікації EHEC — посіви (необхідні спеціальні середовища).
Призначають підтримуючу терапію; антибіотики не є ефективними.
Протягом 1–2 тижнів після початку захворювання здійснюють моніторинг пацієнтів із групи ризику (наприклад, дітей віком < 5 років і людей похилого віку) для виявлення ознак гемолітико-уремічного синдрому.