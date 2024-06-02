Інфекція, викликана Escherichia coli O157:H7 та іншими ентерогеморагічними E. coli (EHEC)

Ентерогеморагічна E. coli (EHEC) включає > 100 серотипів, які продукують шига- та шига-подібні токсини (шигатоксин-продукуюча E. coli [STEC]; також відома як веротоксин-продукуюча E. coli [VTEC]). Проте лише невелика кількість серотипів пов'язана із захворюваннями людини.

E. coli O157:H7 є найбільш поширеною STEC у Північній Америці. Однак не-O157 серотипи STEC (зокрема, O26, O45, O91, O103, O111, O113, O121, O128 і O145) можуть також викликати ентерогеморагічне захворювання, особливо за межами Сполучених Штатів Америки. У 2011 році серотип O104:H4 спричинив значний багатонаціональний спалах у Європі.

У деяких частинах Сполучених Штатів Америки та Канади інфекція, викликана E. coli O157:H7, може бути більш поширеною причиною кривавої діареї, ніж шигельоз або сальмонельоз. Інфекція, викликана E. coli O157:H7, може виникати у людей будь-якого віку, хоча тяжка інфекція найчастіше спостерігається у дітей та людей похилого віку.

Резервуаром E. coli O157:H7 та інших STEC є велика рогата худоба. Інфекція може передаватися через їжу або воду, забруднену коров’ячим гноєм, та проявлятися у вигляді спалахів та спорадичних випадків, які зазвичай виникають після вживання недостатньо термічно обробленої яловичини (особливо яловичого фаршу, наприклад, гамбургерів) або непастеризованого молока. У 2011 році під час європейського спалаху O104:H4 інфекція передавалася через заражені сирі пророщені боби (1). Мікроорганізм також може передаватися фекально-оральним шляхом, особливо серед немовлят у підгузниках (наприклад, через недостатньо хлоровані дитячі басейни).