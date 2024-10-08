Загальні відомості про випадки, що стосуються застосування зброї масового ураження

Вплив здійснюється через

Контакт з епітеліальною поверхнею

Всмоктування означає

Проникнення через епітеліальний бар'єр у результаті введення дози внутрішньо

При радіаційних подіях термін «вплив» також означає проходження електромагнітного випромінювання через тіло (так зване опромінення), яке може відбутися без фізичного контакту з джерелом радіації (див. Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США. Медична допомога при надзвичайних ситуаціях, викликаних впливом радіації [REMM]). Для всіх типів ЗМУ забруднення означає присутність речовини на епітеліальній поверхні (зовнішнє забруднення) або в організмі (внутрішнє забруднення). Внутрішнє забруднення найчастіше стосується лише радіоактивних частинок в організмі, а не інших агентів ЗМУ.

Вплив ЗМУ може бути легко очевидним, як це відбувається при вибуху або видимому витоку або пролитті, й навіть заздалегідь може бути оголошений злочинцем. Однак вплив ЯБХ може бути прихований, навіть якщо речовина ЯБХ диспергується в результаті вибуху. Оскільки більшість ЯБХ-агентів не мають легко помітного запаху або зовнішнього прояву і, як правило, існує суттєвий час між впливом і розвитком симптомів або ознак, вибух може не бути визнаний як несприятливий вплив ЯБХ доки не мине певний період часу. Прихований вплив може бути особливо важко виявити або відрізнити від спалаху природного захворювання. Винятком є вплив високих доз певних хімічних речовин (таких як ціаніди, отруйні речовини нервово-паралітичної дії), які можуть викликати очевидні ефекти лише через кілька секунд або хвилин, особливо при вдиханні.

Після поширення в навколишнє середовище речовини ЗМУ можуть існувати як комбінація твердої, рідкої, газоподібної форми або пари (газова форма речовини, яка є рідкою при кімнатній температурі). Дрібні часточки пилу або дрібні краплі рідини можуть суспендувати в повітрі як аерозоль (наприклад, дим, туман, мряка, випари). Стан речовини впливає на її стійкість у навколишньому середовищі та потенційні шляхи впливу. Стійкі речовини, зазвичай тверді та низьколеткі рідини, залишаються в навколишньому середовищі більше одного дня за звичайних умов; деякі можуть зберігатися протягом тижнів. Нестійкі речовини, як правило, гази та рідини з високою леткістю, диспергуються за < 24 години. Частинки аерозолів можуть осідати на землю за кілька хвилин або днів залежно від розміру частинок і погодних умов, але потім можуть діяти як забруднюючі речовини.

Окрім дози та речовини, шлях впливу є основним фактором клінічних проявів події застосування ЗМУ. Можна вдихнути гази, випари та частинки. Тверді речовини та рідини можуть забруднювати шкіру, з якої вони можуть абсорбуватись або переноситися в рот і заковтуватись. Забруднені предмети (наприклад, залишкові речовини після вибуху) можуть проникати в шкіру і, таким чином, відбувається парентеральне введення речовин ЗМУ. Деконтамінація зазвичай стосується зовнішнього знезараження, видалення хімічних речовин, токсинів або збудників інфекцій із епітеліальних поверхонь. Видалення радіоактивних речовин із організму називається внутрішнім знезараженням.