Препарати крові

Концентрат еритроцитів зберігають за температури 1–6 °C впродовж максимум 42 днів. Концентрат еритроцитів зазвичай є компонентом вибору для підвищення рівня гемоглобіну (Hb) у пацієнтів з анемією. Показання залежать від пацієнта. Здатність переносити кисень може бути достатньою при рівнях гемоглобіну до 7 г/дл (70 г/л) у здорових пацієнтів, але переливання крові може бути показане при вищому рівні гемоглобіну у пацієнтів зі зниженим серцево-легеневим резервом або кровотечею, що триває. Одна одиниця еритроцитів підвищує середній рівень Hb у дорослих приблизно на 1 г/дл (10 г/л) і гематокриту (Hct) приблизно на 3 % вище значення до трансфузії. Якщо потрібне лише розширення об’єму, одночасно або окремо можна використовувати інші рідини. У пацієнтів із антитілами до кількох груп крові або з антитілами до високочастотних антигенів еритроцитів використовуються еритроцити з рідкісними фенотипами антигенів; вони зазвичай заморожені для зберігання.

Відмиті еритроцити не містять майже всіх слідів плазми, більшості лейкоцитів і тромбоцитів. Зазвичай вони вводяться пацієнтам із важкими реакціями на плазму (наприклад, тяжка форма алергії, нічна пароксизмальна нічна гемоглобінурія, імунізація IgA). У пацієнтів, які отримували імунізацію IgA, кров, яку беруть у донорів із дефіцитом IgA, може бути бажаною для трансфузії.

Еритроцити, збіднені на лейкоцити, готуються за допомогою спеціальних фільтрів, які видаляють ≥ 99,99 % лейкоцитів. Вони призначені для пацієнтів, в яких мали місце негемолітичні фебрильні трансфузійні реакції, для обмінних трансфузій, для пацієнтів, які потребують цитомегаловірус-негативної крові, яка недоступна, і, можливо, для профілактики алоімунізації лейкоцитарним антигеном людини (HLA), щоб запобігти рефрактерності до трансфузії тромбоцитів (неможливість досягнення цільового рівня тромбоцитів після трансфузії тромбоцитів).