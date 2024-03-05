Препарати крові

Цільна кров може забезпечувати поліпшену здатність перенесення кисню, розширення об’єму та заміну факторів згортання крові, і раніше її рекомендували використовувати для лікування швидкої масивної крововтрати. Однак, оскільки терапія компонентами крові за більшості обставин є однаково ефективною, а також оскільки більш ефективним є використанням донорської крові, переливання цільної крові в Сполучених Штатах Америки було недоступним впродовж декількох десятиліть. Цільна кров групи О з низьким титром (для анти-А) зараз все частіше використовується для реанімації після травм як універсальна група крові на основі даних, які свідчать про кращу виживаність порівняно з компонентною терапією (1).
Червоні кров'яні тільця (еритроцити)
Концентрат еритроцитів зберігають за температури 1–6 °C впродовж максимум 42 днів. Концентрат еритроцитів зазвичай є компонентом вибору для підвищення рівня гемоглобіну (Hb) у пацієнтів з анемією. Показання залежать від пацієнта. Здатність переносити кисень може бути достатньою при рівнях гемоглобіну до 7 г/дл (70 г/л) у здорових пацієнтів, але переливання крові може бути показане при вищому рівні гемоглобіну у пацієнтів зі зниженим серцево-легеневим резервом або кровотечею, що триває. Одна одиниця еритроцитів підвищує середній рівень Hb у дорослих приблизно на 1 г/дл (10 г/л) і гематокриту (Hct) приблизно на 3 % вище значення до трансфузії. Якщо потрібне лише розширення об’єму, одночасно або окремо можна використовувати інші рідини. У пацієнтів із антитілами до кількох груп крові або з антитілами до високочастотних антигенів еритроцитів використовуються еритроцити з рідкісними фенотипами антигенів; вони зазвичай заморожені для зберігання.
Відмиті еритроцити не містять майже всіх слідів плазми, більшості лейкоцитів і тромбоцитів. Зазвичай вони вводяться пацієнтам із важкими реакціями на плазму (наприклад, тяжка форма алергії, нічна пароксизмальна нічна гемоглобінурія, імунізація IgA). У пацієнтів, які отримували імунізацію IgA, кров, яку беруть у донорів із дефіцитом IgA, може бути бажаною для трансфузії.
Еритроцити, збіднені на лейкоцити, готуються за допомогою спеціальних фільтрів, які видаляють ≥ 99,99 % лейкоцитів. Вони призначені для пацієнтів, в яких мали місце негемолітичні фебрильні трансфузійні реакції, для обмінних трансфузій, для пацієнтів, які потребують цитомегаловірус-негативної крові, яка недоступна, і, можливо, для профілактики алоімунізації лейкоцитарним антигеном людини (HLA), щоб запобігти рефрактерності до трансфузії тромбоцитів (неможливість досягнення цільового рівня тромбоцитів після трансфузії тромбоцитів).
Свіжозаморожена плазма
Свіжозаморожена плазма (СЗП) є неконцентрованим джерелом усіх факторів згортання крові без тромбоцитів. СЗП зберігається за температури –18 °C впродовж максимум 1 року. Показаннями є корекція коагулопатичної кровотечі внаслідок дефіциту фактора згортання крові, для якої немає специфічних замінних факторів, або станів дефіциту багатьох факторів (наприклад, масивна трансфузія, дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові [ДВЗ], печінкова недостатність). СЗП застосовується для термінової реверсії дії варфарину тільки тоді, коли недоступний 4-факторний концентрат протромбінового комплексу (4Ф-КПК, є препаратом першого вибору). СЗП неефективна у лікуванні кровотеч, викликаних прямими інгібіторами фактора Ха або прямими інгібіторами тромбіну. СЗП можна вводити на додаток до еритроцитів, коли для обмінної трансфузії новонародженим недоступна цільна кров. СЗП не слід використовувати просто для збільшення об'єму або корекції легкої та помірної коагулопатії перед хірургічними процедурами, особливо у пацієнтів із цирозом, у яких немає кровотечі, оскільки порушення коагуляції можуть бути не скориговані, при цьому існує ризик того, що введена додаткова плазма збільшить тиск у ворітній вені і сприятиме розвитку кровотечі.
Плазма, очищена від патогенів, отримана методом «розчинник/детергент», є доступним варіантом для уникнення передачі майже всіх збудників. Реконвалесцентна плазма використовувалася в минулому під час епідемій Еболи та грипу H1N1.
Кріопреципітат
Кріопреципітат — це концентрат, виготовлений із СЗП, який також зберігається за температури –18 °C. Кожен концентрат зазвичай містить приблизно по 80 одиниць фактора VIII і фактора фон Віллебранда та приблизно 250 мг фібриногену. Він також містить ADAMTS13 (фермент, дефіцит якого присутній при вродженій тромботичній тромбоцитопенічній пурпурі) та фактор XIII. Хоча спочатку він використовувався для лікування гемофілії та хвороби фон Віллебранда, кріопреципітат наразі використовується як джерело фібриногену при гострій ДВЗ із кровотечею, лікуванні уремічної кровотечі, кардіоторакальних хірургічних втручаннях (фібриновий клей), акушерських невідкладних ситуаціях, таких як передчасне відшарування плаценти та синдром HELLP (гемоліз, підвищення рівня печінкових ферментів та низька кількість тромбоцитів), а також при рідкісному дефіциті фактора XIIІ, коли людський концентрат фактора згортання крові XIII недоступний. Загалом, його не слід використовувати для інших показань. Доступний патоген-інактивований об'єднаний кріопреципітат, який можна використовувати як джерело фібриногену. Перевага полягає в тому, що його можна розморозити та зберігати при кімнатній температурі до 5 днів на відміну від стандартного кріопреципітату, який потрібно розморозити з температури –18 °C і використати протягом 4 годин.
Лейкоцити (WBC)
Гранулоцити можна перелити, коли виникає сепсис у пацієнта з глибокою персистуючою нейтропенією (нейтрофіли < 500/мкл [0,5 × 109/л]), який не реагує на антибіотики. Гранулоцити зберігаються за кімнатної температури та повинні вводитися протягом 24 годин після збору, однак аналізи на ВІЛ, гепатит, Т-клітинний лімфотропний вірус людини та сифіліс можуть не бути завершені до інфузії. Через покращену антибіотикотерапію та наявність лікарських препаратів, які стимулюють вироблення гранулоцитів під час хіміотерапії, гранулоцити використовуються рідко.
Імуноглобуліни
Імуноглобулін Rh (RhIg), що вводиться в/м або в/в, запобігає утворенню материнських антитіл Rh, які можуть виникати внаслідок фетоматеринського крововиливу. Стандартну дозу внутрішньом’язового RhIg (300 мкг) слід вводити матері з негативним Rh відразу після переривання вагітності або пологів (народження живої дитини або мертвонародженої), за винятком випадків, коли дитина є Rho(D) і Du-негативною, або якщо сироватка матері вже містить анти-Rho(D). Якщо фетоматеринський крововилив становить > 30 мл, потрібна більша доза. Якщо підозрюється кровотеча з такою кількістю, перевірка об’єму фетоматеринського крововиливу починається зі скринінгового тесту методом імунних розеток, за яким, якщо він позитивний, слідує кількісний аналіз (наприклад, тест Клейхауера-Бетке).
RhIg також застосовується для лікування імунної тромбоцитопенії (ІТП); у цьому випадку він вводиться в/в.
Інші імунні глобуліни доступні для профілактики після експозиції в пацієнтів, які контактують із низкою інфекційних захворювань, включаючи цитомегаловірус, гепатит А, гепатит В, кір, сказ, респіраторно-синцитіальний вірус, краснуху, правець, звичайну віспу та вітряну віспу (див. інформацію про застосування при конкретному захворюванні).
Тромбоцити
Використовуються концентрати тромбоцитів
Для запобігання кровотечі при безсимптомній тяжкій тромбоцитопенії (кількість тромбоцитів < 5000–10 000/мкл [< 5 × 109/л])
У пацієнтів із кровотечею з менш тяжкою тромбоцитопенією (кількість тромбоцитів < 50 000/мкл [< 50 × 109/л])
У пацієнтів із кровотечею з дисфункцією тромбоцитів унаслідок застосування антитромбоцитарних препаратів (крім аспірину), але з нормальною кількістю тромбоцитів
Для пацієнтів, які отримують масивну трансфузію, що викликає тромбоцитопенію розчинення
Концентрати тромбоцитів також іноді використовуються перед інвазивним хірургічним втручанням, особливо з екстракорпоральним кровообігом протягом > 2 годин (що часто призводить до дисфункції тромбоцитів). Одна одиниця концентрату тромбоцитів підвищує кількість тромбоцитів приблизно на 10 000/мкл (10 × 109/л), при цьому адекватний гемостаз досягається при кількості тромбоцитів приблизно 10 000/мкл (10 × 109/л) у пацієнта без ускладнень і приблизно 50 000/мкл (50 × 109/л) у пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання. Таким чином, у дорослих зазвичай застосовують концентрати тромбоцитів, отримані з пулу з 4 до 5 одиниць цільної крові.
Концентрати тромбоцитів зазвичай готуються автоматичними пристроями, які акумулюють тромбоцити і повертають донору непотрібні компоненти (наприклад, еритроцити, плазму). Ця процедура, яка називається тромбоферезом, забезпечує достатню кількість тромбоцитів від одного донора (що еквівалентно 4–5 одиницям тромбоцитів цільної крові) для переливання дорослим, що, оскільки це мінімізує інфекційні та імуногенні ризики, є основним методом для багаторазових переливань донорської крові за певних умов.
Деякі пацієнти можуть не реагувати на трансфузії тромбоцитів (так звана рефрактерність), можливо, через секвестрацію селезінки, споживання тромбоцитів через дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові або руйнування внаслідок алоімунізації HLA або антиген-специфічного тромбоцитарного антигену (й імуноопосередкованого руйнування). Якщо пацієнти є рефрактерними до переливання крові, вони, якщо це можливо, проходять обстеження на алоімунізацію. Пацієнти з імуноопосередкованим руйнуванням можуть реагувати на об'єднані рівні тромбоцитів у цільній крові (через більшу ймовірність того, що деякі одиниці будуть сумісні з HLA), тромбоцити членів сім'ї або тромбоцити, що відповідають за ABO або HLA. Алоімунізація HLA може бути зменшена шляхом переливання кількості еритроцитів із виділеними лейкоцитами і концентратів еритроцитів з виділеними лейкоцитами.
Тромбоцити з інактивованими патогенами, інактивованими за допомогою хімічної речовини (амотосалену), також доступні для клінічного застосування. Більшість тромбоцитів зберігають за температури від 20 до 22 °C впродовж максимум 5–7 днів. Тромбоцити також можуть зберігатися за температури від 1 до 6 °C впродовж максимум 14 днів. Під час зберігання на холоді тромбоцити частково активуються і, таким чином, гемостатично є більш функціональними, ніж тромбоцити, що зберігалися за кімнатної температури, отже, під час хірургічного втручання або в пацієнта з кровотечею використовуються тромбоцити, що зберігалися на холоді.
Інші продукти
Опромінені препарати крові використовуються для попередження хвороби «трансплантат проти господаря» у пацієнтів із групи ризику.
Було зроблено багато спроб розробити замінники крові з використанням інертних хімічних речовин (наприклад, перфторвуглеводнів) або розчинів гемоглобіну для перенесення та подачі кисню в тканини. Незважаючи на те, що ці замінники гемоглобіну мали багатообіцяючу здатність до постачання кисню до тканин під час надзвичайної ситуації, у декількох клінічних дослідженнях була невдача через підвищену смертність та тяжкі побічні реакції у вигляді проявів серцево-судинної токсичності (наприклад, гіпотензія). Триває спроба регенерації тромбоцитів і еритроцитів із різних джерел стовбурових клітин.
Гемопоетичні стовбурові клітини, отримані від аутологічних або алогенних донорів, можна трансфузувати як спосіб відновлення гемопоетичної функції (особливо імунної функції) у пацієнтів, які проходять мієлоаблативну або мієлотоксичну терапію.
Довідковий матеріал
1. McCoy CC, Brenner M, Duchesne J, et al. Back to the Future: Whole Blood Resuscitation of the Severely Injured Trauma Patient. Shock 2021;56(1S):9-15. doi:10.1097/SHK.0000000000001685