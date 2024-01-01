Знайомство з ускладненнями під час пологів

Аномалії та ускладнення перейм та пологів слід діагностувати та лікувати якомога раніше.

При вагітності ускладнення під час пологів можуть бути спричинені відомими факторами ризику, які передують або починаються під час поточної вагітності. Якщо очікується ускладнення, звести їх частоту до мінімуму можуть профілактика або підготовка.

Деякі з наступних ускладнень можуть виникати або ставати очевидними під час пологів:

Деякі ускладнення є невідкладними станами, які вимагають прискорення пологів за допомогою хірургічних вагінальних пологів або кесаревого розтину. Гемодинамічний статус матері може потребувати підтримки шляхом інфузійної реанімації або переливання препаратів крові. У разі використання альтернативних методів пологів слід повідомити бригаду неонатологів, щоб вони могли бути готові на випадок необхідності проведення реанімації новонародженого.