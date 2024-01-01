Розрив матки — це розрив міометрія на пізніх термінах вагітності перед пологами або під час пологів, який зазвичай трапляється у пацієнток, які раніше перенесли хірургічне втручання на матці (наприклад, кесарів розтин або міомектомію), але він може відбутися і в матці без рубців. Він може призвести до кровотечі у матері, розриву сечового міхура або гістеректомії.

Розрив матки зустрічається рідко. Він може статися на пізніх термінах вагітності перед пологами або під час пологів.

Розрив матки найчастіше виникає вздовж загоєних розрізів у жінок, які раніше мали кесарів розтин. Інші сприятливі фактори включають вроджені аномалії матки, травми та інші хірургічні втручання на матці, такі як міомектомія або відкрите материнсько-фетальне хірургічне втручання.

Причини розриву матки Причини розриву матки включають: Надмірне розтягнення матки (через багатоплідну вагітність, багатоводдя або аномалії плода)

Зовнішній або внутрішній фетальний варіант

Ятрогенна перфорація

Надмірне використання утеротонічних засобів

Неможливість розпізнати пологову дистоцію з надмірними скороченнями матки на тлі нижнього маткового обмежувального кільця Якщо жінки, які раніше перенесли кесарів розтин, бажають спробувати вагінальні пологи, простагландини не слід застосовувати, оскільки вони підвищують ризик розриву матки.

Симптоми та ознаки розриву матки Симптоми та ознаки розриву матки включають брадикардію плода, змінні сповільнення, ознаки гіповолемії, втрату фетальної станції (виявлено під час огляду шийки матки) та сильний або постійний біль у животі. Якщо плід виводиться з матки і знаходиться в очеревинній порожнині, значно збільшується захворюваність і смертність плоду та матері.

Діагностика розриву матки Лапаротомія Діагноз розриву матки підтверджується лапаротомією.