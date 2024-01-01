Антибіотики широкого спектру дії, що охоплюють грампозитивні, грамнегативні та анаеробні мікроорганізми

Жарознижуючі засоби

Пологи за показаннями

Лікування внутрішньоамніотичної інфекції рекомендовано в наступних випадках:

Внутрішньоамніотична інфекція підозрюється або є підтвердженою.

Жінка під час пологів має ізольовану температуру ≥ 39 °C і відсутність інших клінічних факторів ризику гарячки.

Якщо у жінки температура від 38 до 39 °C і немає факторів ризику гарячки, можна розглянути можливість лікування.

Належне лікування антибіотиками знижує частоту ускладнень у матері та новонародженого.

Як тільки внутрішньоамніотична інфекція діагностована, її лікують внутрішньовенними антибіотиками широкого спектру дії та проводять розродження (див. таблицю Рекомендовані схеми застосування антибіотиків для лікування внутрішньоамніотичної інфекції).

Таблиця Схеми застосування антибіотиків для лікування внутрішньоамніотичної інфекції Таблиця

Типова схема застосування антибіотиків під час пологів (в пацієнта без алергії на пеніцилін) складається з обох наступних препаратів:

Ампіцилін 2 г в/в кожні 6 годин ТА

Гентаміцин 2 мг/кг в/в (навантажувальна доза), потім 1,5 мг/кг в/в кожні 8 годин АБО гентаміцин 5 мг/кг в/в кожні 24 години

Антибіотики не слід автоматично продовжувати після пологів. Їх застосування незалежно від шляху пологів повинно ґрунтуватися на клінічних змінах (наприклад, бактеріємія, тривала гарячка) і факторах ризику післяпологового ендометриту.

Ризик післяпологового ендометриту та інфекції органів малого таза вищий після кесаревого розтину порівняно з вагінальними пологами. Після кесаревого розтину пацієнтки з внутрішньоамніотичною інфекцією повинні отримати одну додаткову дозу антибіотика зі схеми, що застосовувалася під час пологів, плюс анаеробне покриття. Доза кліндаміцину 900 мг в/в АБО метронідазолу 500 мг в/в вводиться після перетискання пуповини.

На додаток до антибіотиків слід призначати жарознижуючі засоби, бажано ацетамінофен перед пологами. На основі моніторингу стану плода жарознижуючі засоби для лікування гарячки можуть покращити стан плода під час пологів (1).

Сама по собі внутрішньоамніотична інфекція рідко є показанням до кесаревого розтину. Інформування бригади неонатологів в разі підозрюваної або підтвердженої внутрішньоамніотичної інфекції, а також щодо присутніх факторів ризику, є важливим для оптимізації оцінки та лікування новонародженого.