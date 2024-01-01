Amniotic Fluid Embolism

Тривалий термін «емболія» амніотичної рідини передбачає переважно механічне обструктивне порушення, що виникає при тромбоемболії або повітряній емболії. Однак, оскільки амніотична рідина повністю розчиняється в крові, вона не може спричинити обструкцію. Крім того, незначна кількість клітин плода та клітинних решток тканин, які можуть супроводжувати амніотичну рідину в материнський кровообіг, є занадто малою, щоб механічно закривати достатню кількість легеневого судинного дерева, щоб викликати виражені гемодинамічні зміни, які виникають при цьому синдромі.

Замість цього, в даний час вважається, що вплив на фетальні антигени під час пологів активує прозапальні медіатори, які викликають переважний каскад запального процесу та вивільнення вазоактивних речовин (наприклад, норадреналіну), подібних до синдрому системної запальної реакції (ССЗР), що виникає при сепсисі та септичному шоку.

Запальна реакція викликає ураження органів, особливо легенів і серця, і запускає каскад коагуляції, що призводить до дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ). Гіпоксія та гіпотонія матері, що виникають внаслідок цього, мають глибокий негативний вплив на плід.

Оскільки під час переймів і пологів можливий досить розповсюджений вплив антигенів на материнський організм, неясно, чому лише у декількох жінок розвивається емболія амніотичної рідини. Вважається, що різні фетальні антигени в різних кількостях, ймовірно, взаємодіють з невідомими факторами сприйнятливості матері.