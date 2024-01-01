Виворіт матки

Вправлення матки в нормальне положення вручну

Внутрішньовенні рідини або переливання препаратів крові, якщо це необхідно для лікування гіповолемії або кровотечі

Виворот матки є невідкладним станом, тому клініцисти за необхідності повинні викликати додатковий персонал, який має досвід роботи з невідкладними акушерськими станами, а також анестезіологів або персонал операційної. Для підтримки гемодинамічного стану за необхідності слід вводити внутрішньовенні рідини. У разі післяпологової кровотечі необхідно зробити загальний аналіз крові та коагулограму, а також, якщо необхідно, виконати трансфузію препаратів крові.

Лікування полягає в негайному ручному вправленні шляхом натискання на внутрішню сторону дна, доки матка не повернеться в нормальне положення. Якщо плацента все ще прикріплена, матку слід замінити до видалення плаценти.

Як проводити перевертання матк... Відео

Через дискомфорт іноді потрібні внутрішньовенні анальгетики, седативні засоби або загальний анестетик. Також може знадобитися тербуталін у дозі 0,25 мг в/в або нітрогліцерин у дозі 50 мкг в/в.

Дном маніпулюють вагінально та абдомінально, щоб повернути його у нормальне положення. Після повернення матки на місце пацієнткам слід дати утеротонічний препарат (наприклад, інфузію окситоцину) для зниження ймовірності повторного вивертання та кровотечі.

Якщо спроби вправити матку невдалі, може знадобитися лапаротомія, щоб полегшити вагінальні та абдомінальні маніпуляції, направлені на відновлення нормального анатомічного положення матки.