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Післяпологова кровотеча

ЗаJulie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
Переглянуто/перевірено січ. 2024

Післяпологова кровотеча — це крововтрата > 1000 мл або крововтрата, що супроводжується симптомами або ознаками гіповолемії, протягом 24 годин після народження дитини. Діагноз є клінічним. Лікування залежить від етіології кровотечі.

Етіологія післяпологової кровотечі

Найпоширенішою причиною післяпологової кровотечі є

  • Атонія матки

Фактори ризику атонії матки включають:

Інші причини післяпологової кровотечі включають

Фіброміома матки може сприяти післяпологовій кровотечі. Наявність в анамнезі післяпологової кровотечі може вказувати на підвищений ризик.

Діагностика післяпологової кровотечі

  • Клінічне визначення крововтрати

  • Моніторинг життєво важливих показників

Існують різні інструменти оцінювання (наприклад, контрольні списки), які допомагають лікарям-акушерам та медичним закладам розробляти шляхи швидкого розпізнавання та лікування післяпологової кровотечі (1, 2). Ці інструменти широко доступні і можуть бути скориговані відповідно до потреб конкретної популяції пацієнтів.

Довідкові матеріали щодо діагностики

  1. 1. California Maternal Quality Care Collaborative Hemorrhage Task Force: OB hemorrhage toolkit V 2.0. Доступ здійснено 2 листопада 2023 р.

  2. 2. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Obstetrics: Practice Bulletin No. 183: Postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol 130:e168–186, 2017. doi:10.1097/AOG.0000000000002351

Лікування післяпологової кровотечі

  • Реанімація рідини, а іноді переливання

  • Масаж матки

  • Видалення залишків плацентарної тканини

  • Лікування розривів статевих шляхів

  • Утеротонічні засоби (наприклад, окситоцин, простагландини, метилергоновін)

  • Іноді хірургічні процедури

Внутрішньосудинний об’єм поповнюється 0,9 % фізіологічним розчином до 2 л в/в; якщо цей об’єм фізіологічного розчину є недостатнім, використовується переливання крові.

Лікування післяпологової кровотечі
Як лікувати післяпологову кровотечу
Як лікувати післяпологову кровотечу

Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, і Вілл Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартона Стаата, доктора медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медицини, завідувач кафедри акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.

Як відновити шийку матки після розриву
Як відновити шийку матки після розриву

Процедура Кейт Леонард, доктора медицини, та Вілла Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; та Шада Дірінга, полковника, доктора медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології Університету силових структур. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.

Як відновити шийку матки після розриву другого ступеня
Як відновити шийку матки після розриву другого ступеня

Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, та Вілла Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартон Стаат, доктор медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології Університету силових структур. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.

Як лікувати післяпологову кровотечу
Як лікувати післяпологову кровотечу

Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, і Вілл Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартона Стаата, доктора медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медицини, завідувач кафедри акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.

Як відновити шийку матки після розриву
Як відновити шийку матки після розриву

Процедура Кейт Леонард, доктора медицини, та Вілла Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; та Шада Дірінга, полковника, доктора медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології Університету силових структур. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.

Як відновити шийку матки після розриву другого ступеня
Як відновити шийку матки після розриву другого ступеня

Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, та Вілла Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартон Стаат, доктор медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології Університету силових структур. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.

Під час спроби гемостазу проводиться двомануальний масаж матки та в/в інфузія окситоцину. Розбавлена в/в інфузія окситоцину (10 або 20 [до 80] одиниць/1000 мл в/в рідини) при 125-200 мл/год вводиться відразу після народження плаценти. Прийом препарату продовжується до тих пір, поки матка не затвердіє; потім він зменшується або припиняється. Окситоцин не слід вводити у вигляді в/в болюсу, оскільки може виникнути важка гіпотензія.

Крім того, матку досліджують на предмет розривів і затриманих тканин плаценти. Також оглядають шийку матки та піхву; рвані рани відновлюються. Сечовий дренаж через катетер іноді може зменшити атонію матки.

Слід приймати 15-метил простагландин F2-альфа 250 мкг внутрішньом’язово кожні 15-90 хвилин до 8 доз або метилергоновін 0,2 мг в/м кожні 2-4 години (за яким може слідувати 0,2 мг перорально 3-4 рази на день протягом 1 тижня), слід спробувати, якщо сильна кровотеча продовжується під час інфузії окситоцину; під час кесаревого розтину ці препарати можна вводити безпосередньо в міометрій. Окситоцин 10 одиниць також можна безпосередньо вводити в міометрій. Якщо окситоцин недоступний, замість нього можна ввести термостабільний карбетоцин в/м. Слід уникати застосування простагландинів у жінок з астмою; слід уникати застосування метилергоновіну у жінок з гіпертензією. Іноді для підвищення тонусу матки можна застосовувати ректально мізопростол в дозі від 800 до 1000 мкг.

Ущільнення матки або розміщення балона Бакрі іноді можуть призвести до тампонади. Цей силіконовий балон може вміщувати до 500 мл і витримувати внутрішній і зовнішній тиск до 300 мм рт. ст. Якщо гемостаз не досягнутий, може знадобитися хірургічне накладання шва B-Лінча (шов, який використовується для стискання нижнього сегмента матки шляхом багаторазових вставок), гіпогастральна перев'язка артерії або гістеректомія. Розрив матки потребує хірургічного відновлення.

Для контролю кровотечі можна використовувати внутрішньоматковий вакуум-індукований пристрій. При цьому застосовується низькорівневе всмоктування для індукування скорочення матки, що призводить до руйнування матки; в результаті кровоносні судини в міометрії звужуються і кровотеча швидко зупиняється (1). Пристрій складається з внутрішньоматкової петлі, пломби, що розширюється, яка заповнюється стерильною рідиною та блокує шийку матки для підтримки вакууму, та вакуумного з’єднувача, прикріпленого до трубки, яка з’єднується з джерелом вакууму. Сукція застосовується протягом 1 години після контролю кровотечі.

Продукти крові переливають у міру необхідності, залежно від ступеня крововтрати та клінічних ознак шоку. Масивне переливання еритроцитарної маси, свіжозамороженої плазми та тромбоцитів у співвідношенні 1:1:1 можна розглянути після консультації з банком крові (2).

Транексамова кислота також може використовуватися, якщо початкове лікування є неефективним (1 г в/в протягом 10 хвилин).

Довідковий матеріал щодо лікування

  1. 1. D’Alton ME, Rood KM, Smid M C, et al: Intrauterine vacuum-induced hemorrhage-control device for rapid treatment of postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol 136 (5):1–10, 2020. doi: 10.1097/AOG.0000000000004138

Профілактика післяпологової кровотечі

Передпологові стани (наприклад, фіброміома матки, багатоводдя,багатоплідна вагітність, порушення кровотечі у матері, анамнез пюерперального крововиливу або післяпологової кровотечі) визначаються передпологовий період і, якщо можливо, коригуються.

Якщо у жінки незвичайна група крові, доступна для переливання кров цієї групи запасається завчасно. Ретельні, непоспішні пологи з мінімальним втручанням завжди є розумним.

Після плацентарного відокремлення окситоцин у 10 одиницях в/м або розведення інфузії окситоцину (10 або 20 одиниць у 1000 мл розчину для в/в введення при 125-200 мл/год протягом 1-2 годин) зазвичай забезпечує скорочення матки та зменшує втрату крові.

Після народження плаценту ретельно перевіряють на повноту; якщо вона неповна, матка досліджується вручну і видаляють затримані фрагменти. Рідко потрібен кюретаж

Скорочення матки та кількість вагінальних кровотеч необхідно спостерігати протягом 1 години після завершення третього періоду пологів.

Ключові моменти

  • Перед пологами оцініть ризик післяпологової кровотечі, включаючи виявлення антенатичних факторів ризику (наприклад, розлади кровотечі, багатоплідна вагітність, багатоводдя, аномально великий плід, велика багатоплідність).

  • Інструменти оцінки післяпологових кровотеч широко доступні та можуть бути скориговані для конкретної популяції пацієнтів.

  • Поповнення внутрішньосудинного об’єму, відновлення генітальних розривів та видалення утримуваних тканин плаценти.

  • Масажуйте матку та, за необхідності, застосовуйте утеротонічні засоби (наприклад, окситоцин, простагландини, метилергоновін).

  • Якщо кровотеча не зникає, розгляньте можливість використання внутрішньоматкового вакуумного пристрою, тампонади з внутрішньоматкового балона, пакування, хірургічних процедур та переливання препаратів крові.

  • Для жінок із групи ризику пологи проводьте повільно та без зайвих втручань.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.