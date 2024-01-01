Післяпологова кровотеча

Реанімація рідини, а іноді переливання

Масаж матки

Видалення залишків плацентарної тканини

Лікування розривів статевих шляхів

Утеротонічні засоби (наприклад, окситоцин, простагландини, метилергоновін)

Іноді хірургічні процедури

Внутрішньосудинний об’єм поповнюється 0,9 % фізіологічним розчином до 2 л в/в; якщо цей об’єм фізіологічного розчину є недостатнім, використовується переливання крові.

Лікування післяпологової кровотечі Як лікувати післяпологову кровотечу Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, і Вілл Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартона Стаата, доктора медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медицини, завідувач кафедри акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур. Як відновити шийку матки після розриву Процедура Кейт Леонард, доктора медицини, та Вілла Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; та Шада Дірінга, полковника, доктора медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології Університету силових структур. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур. Як відновити шийку матки після розриву другого ступеня Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, та Вілла Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартон Стаат, доктор медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології Університету силових структур. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур. Як лікувати післяпологову кровотечу Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, і Вілл Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартона Стаата, доктора медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медицини, завідувач кафедри акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур. Як відновити шийку матки після розриву Процедура Кейт Леонард, доктора медицини, та Вілла Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; та Шада Дірінга, полковника, доктора медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології Університету силових структур. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур. Як відновити шийку матки після розриву другого ступеня Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, та Вілла Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартон Стаат, доктор медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології Університету силових структур. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.

Під час спроби гемостазу проводиться двомануальний масаж матки та в/в інфузія окситоцину. Розбавлена в/в інфузія окситоцину (10 або 20 [до 80] одиниць/1000 мл в/в рідини) при 125-200 мл/год вводиться відразу після народження плаценти. Прийом препарату продовжується до тих пір, поки матка не затвердіє; потім він зменшується або припиняється. Окситоцин не слід вводити у вигляді в/в болюсу, оскільки може виникнути важка гіпотензія.

Стиснення матки Відео

Крім того, матку досліджують на предмет розривів і затриманих тканин плаценти. Також оглядають шийку матки та піхву; рвані рани відновлюються. Сечовий дренаж через катетер іноді може зменшити атонію матки.

Слід приймати 15-метил простагландин F2-альфа 250 мкг внутрішньом’язово кожні 15-90 хвилин до 8 доз або метилергоновін 0,2 мг в/м кожні 2-4 години (за яким може слідувати 0,2 мг перорально 3-4 рази на день протягом 1 тижня), слід спробувати, якщо сильна кровотеча продовжується під час інфузії окситоцину; під час кесаревого розтину ці препарати можна вводити безпосередньо в міометрій. Окситоцин 10 одиниць також можна безпосередньо вводити в міометрій. Якщо окситоцин недоступний, замість нього можна ввести термостабільний карбетоцин в/м. Слід уникати застосування простагландинів у жінок з астмою; слід уникати застосування метилергоновіну у жінок з гіпертензією. Іноді для підвищення тонусу матки можна застосовувати ректально мізопростол в дозі від 800 до 1000 мкг.

Ущільнення матки або розміщення балона Бакрі іноді можуть призвести до тампонади. Цей силіконовий балон може вміщувати до 500 мл і витримувати внутрішній і зовнішній тиск до 300 мм рт. ст. Якщо гемостаз не досягнутий, може знадобитися хірургічне накладання шва B-Лінча (шов, який використовується для стискання нижнього сегмента матки шляхом багаторазових вставок), гіпогастральна перев'язка артерії або гістеректомія. Розрив матки потребує хірургічного відновлення.

Для контролю кровотечі можна використовувати внутрішньоматковий вакуум-індукований пристрій. При цьому застосовується низькорівневе всмоктування для індукування скорочення матки, що призводить до руйнування матки; в результаті кровоносні судини в міометрії звужуються і кровотеча швидко зупиняється (1). Пристрій складається з внутрішньоматкової петлі, пломби, що розширюється, яка заповнюється стерильною рідиною та блокує шийку матки для підтримки вакууму, та вакуумного з’єднувача, прикріпленого до трубки, яка з’єднується з джерелом вакууму. Сукція застосовується протягом 1 години після контролю кровотечі.

Балонна тампонада матки Відео

Продукти крові переливають у міру необхідності, залежно від ступеня крововтрати та клінічних ознак шоку. Масивне переливання еритроцитарної маси, свіжозамороженої плазми та тромбоцитів у співвідношенні 1:1:1 можна розглянути після консультації з банком крові (2).

Транексамова кислота також може використовуватися, якщо початкове лікування є неефективним (1 г в/в протягом 10 хвилин).