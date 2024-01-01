Післяпологова кровотеча — це крововтрата > 1000 мл або крововтрата, що супроводжується симптомами або ознаками гіповолемії, протягом 24 годин після народження дитини. Діагноз є клінічним. Лікування залежить від етіології кровотечі.
Етіологія післяпологової кровотечі
Найпоширенішою причиною післяпологової кровотечі є
Атонія матки
Фактори ризику атонії матки включають:
Перерозтягнення матки (спричинена багатоплідною вагітністю, багатоводдям, аномалією плоду або аномально великим плодом)
Тривалі пологи або дисфункціональні пологи
Велика багатоплідність (пологи ≥ 5 життєздатних плодів)
Релаксантні анестетики
Швидкі пологи
Внутрішньоамніотична інфекція (хоріоамніоніт)
Інші причини післяпологової кровотечі включають
Лацерація статевих шляхів
Продовження епізіотомії
Затримані тканини плаценти
Гематома
Внутрішньоамніотична інфекція
Субінволюція (неповна інволюція) плацентарної ділянки (яка зазвичай відбувається раніше, але може відбутися вже через 1 місяць після пологів)
Фіброміома матки може сприяти післяпологовій кровотечі. Наявність в анамнезі післяпологової кровотечі може вказувати на підвищений ризик.
Діагностика післяпологової кровотечі
Клінічне визначення крововтрати
Моніторинг життєво важливих показників
Існують різні інструменти оцінювання (наприклад, контрольні списки), які допомагають лікарям-акушерам та медичним закладам розробляти шляхи швидкого розпізнавання та лікування післяпологової кровотечі (1, 2). Ці інструменти широко доступні і можуть бути скориговані відповідно до потреб конкретної популяції пацієнтів.
Довідкові матеріали щодо діагностики
1. California Maternal Quality Care Collaborative Hemorrhage Task Force: OB hemorrhage toolkit V 2.0. Доступ здійснено 2 листопада 2023 р.
2. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Obstetrics: Practice Bulletin No. 183: Postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol 130:e168–186, 2017. doi:10.1097/AOG.0000000000002351
Лікування післяпологової кровотечі
Реанімація рідини, а іноді переливання
Масаж матки
Видалення залишків плацентарної тканини
Лікування розривів статевих шляхів
Утеротонічні засоби (наприклад, окситоцин, простагландини, метилергоновін)
Іноді хірургічні процедури
Внутрішньосудинний об’єм поповнюється 0,9 % фізіологічним розчином до 2 л в/в; якщо цей об’єм фізіологічного розчину є недостатнім, використовується переливання крові.
Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, і Вілл Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартона Стаата, доктора медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медицини, завідувач кафедри акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.
Процедура Кейт Леонард, доктора медицини, та Вілла Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; та Шада Дірінга, полковника, доктора медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології Університету силових структур. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.
Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, та Вілла Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартон Стаат, доктор медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології Університету силових структур. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.
Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, і Вілл Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартона Стаата, доктора медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медицини, завідувач кафедри акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.
Процедура Кейт Леонард, доктора медицини, та Вілла Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; та Шада Дірінга, полковника, доктора медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології Університету силових структур. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.
Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, та Вілла Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартон Стаат, доктор медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології Університету силових структур. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.
Під час спроби гемостазу проводиться двомануальний масаж матки та в/в інфузія окситоцину. Розбавлена в/в інфузія окситоцину (10 або 20 [до 80] одиниць/1000 мл в/в рідини) при 125-200 мл/год вводиться відразу після народження плаценти. Прийом препарату продовжується до тих пір, поки матка не затвердіє; потім він зменшується або припиняється. Окситоцин не слід вводити у вигляді в/в болюсу, оскільки може виникнути важка гіпотензія.
Крім того, матку досліджують на предмет розривів і затриманих тканин плаценти. Також оглядають шийку матки та піхву; рвані рани відновлюються. Сечовий дренаж через катетер іноді може зменшити атонію матки.
Слід приймати 15-метил простагландин F2-альфа 250 мкг внутрішньом’язово кожні 15-90 хвилин до 8 доз або метилергоновін 0,2 мг в/м кожні 2-4 години (за яким може слідувати 0,2 мг перорально 3-4 рази на день протягом 1 тижня), слід спробувати, якщо сильна кровотеча продовжується під час інфузії окситоцину; під час кесаревого розтину ці препарати можна вводити безпосередньо в міометрій. Окситоцин 10 одиниць також можна безпосередньо вводити в міометрій. Якщо окситоцин недоступний, замість нього можна ввести термостабільний карбетоцин в/м. Слід уникати застосування простагландинів у жінок з астмою; слід уникати застосування метилергоновіну у жінок з гіпертензією. Іноді для підвищення тонусу матки можна застосовувати ректально мізопростол в дозі від 800 до 1000 мкг.
Ущільнення матки або розміщення балона Бакрі іноді можуть призвести до тампонади. Цей силіконовий балон може вміщувати до 500 мл і витримувати внутрішній і зовнішній тиск до 300 мм рт. ст. Якщо гемостаз не досягнутий, може знадобитися хірургічне накладання шва B-Лінча (шов, який використовується для стискання нижнього сегмента матки шляхом багаторазових вставок), гіпогастральна перев'язка артерії або гістеректомія. Розрив матки потребує хірургічного відновлення.
Для контролю кровотечі можна використовувати внутрішньоматковий вакуум-індукований пристрій. При цьому застосовується низькорівневе всмоктування для індукування скорочення матки, що призводить до руйнування матки; в результаті кровоносні судини в міометрії звужуються і кровотеча швидко зупиняється (1). Пристрій складається з внутрішньоматкової петлі, пломби, що розширюється, яка заповнюється стерильною рідиною та блокує шийку матки для підтримки вакууму, та вакуумного з’єднувача, прикріпленого до трубки, яка з’єднується з джерелом вакууму. Сукція застосовується протягом 1 години після контролю кровотечі.
Продукти крові переливають у міру необхідності, залежно від ступеня крововтрати та клінічних ознак шоку. Масивне переливання еритроцитарної маси, свіжозамороженої плазми та тромбоцитів у співвідношенні 1:1:1 можна розглянути після консультації з банком крові (2).
Транексамова кислота також може використовуватися, якщо початкове лікування є неефективним (1 г в/в протягом 10 хвилин).
Довідковий матеріал щодо лікування
1. D’Alton ME, Rood KM, Smid M C, et al: Intrauterine vacuum-induced hemorrhage-control device for rapid treatment of postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol 136 (5):1–10, 2020. doi: 10.1097/AOG.0000000000004138
Профілактика післяпологової кровотечі
Передпологові стани (наприклад, фіброміома матки, багатоводдя,багатоплідна вагітність, порушення кровотечі у матері, анамнез пюерперального крововиливу або післяпологової кровотечі) визначаються передпологовий період і, якщо можливо, коригуються.
Якщо у жінки незвичайна група крові, доступна для переливання кров цієї групи запасається завчасно. Ретельні, непоспішні пологи з мінімальним втручанням завжди є розумним.
Після плацентарного відокремлення окситоцин у 10 одиницях в/м або розведення інфузії окситоцину (10 або 20 одиниць у 1000 мл розчину для в/в введення при 125-200 мл/год протягом 1-2 годин) зазвичай забезпечує скорочення матки та зменшує втрату крові.
Після народження плаценту ретельно перевіряють на повноту; якщо вона неповна, матка досліджується вручну і видаляють затримані фрагменти. Рідко потрібен кюретаж
Скорочення матки та кількість вагінальних кровотеч необхідно спостерігати протягом 1 години після завершення третього періоду пологів.
Ключові моменти
Перед пологами оцініть ризик післяпологової кровотечі, включаючи виявлення антенатичних факторів ризику (наприклад, розлади кровотечі, багатоплідна вагітність, багатоводдя, аномально великий плід, велика багатоплідність).
Інструменти оцінки післяпологових кровотеч широко доступні та можуть бути скориговані для конкретної популяції пацієнтів.
Поповнення внутрішньосудинного об’єму, відновлення генітальних розривів та видалення утримуваних тканин плаценти.
Масажуйте матку та, за необхідності, застосовуйте утеротонічні засоби (наприклад, окситоцин, простагландини, метилергоновін).
Якщо кровотеча не зникає, розгляньте можливість використання внутрішньоматкового вакуумного пристрою, тампонади з внутрішньоматкового балона, пакування, хірургічних процедур та переливання препаратів крові.
Для жінок із групи ризику пологи проводьте повільно та без зайвих втручань.