Общие сведения об иммунизации

Иммунизация (вакцинация) позволяет организму защищаться от заболеваний, вызванных бактериями или вирусами.

Иммунитет (способность организма защищать себя от заболеваний, вызываемых определенными бактериями или вирусами) может возникнуть естественным образом (когда люди подвергаются воздействию бактерий или вирусов), или же врачи могут обеспечить его посредством вакцинации. У привитых лиц заболевание обычно развивается в легкой форме или не развивается вовсе. Тем не менее, поскольку ни одна вакцина не обладает 100 % эффективностью, некоторые привитые люди все равно могут заболеть.

Вакцины очень эффективно предотвращают серьезные заболевания и улучшают здоровье людей во всем мире. В сообществах и в странах, где широко используются вакцины, многие болезни, которые когда-то были широко распространены и/или заканчивались смертельным исходом (такие, как полиомиелит и дифтерия), в настоящее время встречаются редко или полностью ликвидированы. Одна из болезней — оспа — была полностью устранена с помощью вакцинации.

Тем не менее, для многих серьезных инфекций, включая большинство инфекций, передаваемых половым путем (таких как ВИЧ, сифилис, гонорея и хламидиоз), инфекций, распространяемых иксодовыми клещами (таких как болезнь Лайма), и многих тропических болезней (таких как болезнь Шагаса), эффективные вакцины еще не разработаны.

В октябре 2023 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала широкое применение вакцины от малярии RTS,S/AS01 (RTS,S) и R21/Matrix-M у детей в других регионах с умеренной и высокой степенью распространения малярии, вызываемой Plasmodium falciparum. Вакцинация от малярии является важным способом борьбы с малярией, которая ежегодно приводит к сотням тысяч смертей, в основном среди детей в Африке. (См. ВОЗ: программа внедрения вакцины против малярии).

Важно соблюдать рекомендации по вакцинации. Это очень важно как для собственного здоровья человека, так и для здоровья его семьи и людей в его сообществе. Многие из болезней, которые предотвращаются с помощью вакцинации, легко передаются от человека к человеку. Многие из них все еще существуют в США и также распространены по всему миру. Эти болезни могут быстро распространяться среди непривитых детей, которые из-за простоты путешествий в наше время могут подвергнуться заболеванию, даже если они живут в районах, где эта болезнь не является распространенным явлением.

Вакцины, доступные на сегодняшний день, очень эффективны, а побочные эффекты возникают редко.

Типы иммунизации Существует 2 типа иммунизации: Активная иммунизация

Пассивная иммунизация Активная иммунизация При активной иммунизации вакцины используются для стимуляции механизмов естественной защиты организма (иммунная система). Вакцины — это препараты, которые содержат один из следующих элементов: неинфекционные фрагменты бактерий или вирусов;

обычно вредоносные вещества (токсины), вырабатываемые бактериями, которые были изменены и стали безвредными (они называются токсоидами);

ослабленные (аттенуированные) живые микробы, которые не вызывают заболевания. Иммунная система организма реагирует на вакцину, вырабатывая вещества (такие как антитела), которые распознают и атакуют специфические бактерии или вирусы в вакцине. Впоследствии, если человек контактирует с этими специфическими бактериями или вирусами, его организм автоматически вырабатывает такие антитела и другие вещества, предотвращая заболевание или снижая его интенсивность. Процесс введения вакцины называется вакцинацией, хотя некоторые врачи используют термин «иммунизация». Вакцины, содержащие живые, но ослабленные микроорганизмы, включают: бациллу Кальметта-Жерена (БЦЖ — против туберкулеза);

ветряную оспу (ветрянка);

Лихорадка чикунгунья

холеру (некоторые вакцины для приёма внутрь);

лихорадку Эбола.

грипп (только назальная вакцина);

корь-паротит-краснуху;

полиомиелит (только пероральная вакцина, которая больше не используется в Соединенных Штатах Америки);

ротавирус;

Натуральная оспа

брюшной тиф (только вакцина для приёма внутрь);

Желтая лихорадка Знаете ли Вы, что... Пассивная иммунизация При пассивной иммунизации антитела против конкретного инфекционного организма (или токсина, вырабатываемого микроорганизмом) вводятся непосредственно человеку. Такие антитела получают из нескольких источников: Кровь (сыворотка) животных (чаще всего лошадей), которые контактировали с конкретным возбудителем или токсином и поэтому выработали иммунитет

Кровь, собранная у большой группы людей, — смешанный иммуноглобулин человека

Лица, обладающие антителами к конкретному заболеванию (то есть человек, который прошел вакцинацию или выздоравливающий от этого заболевания), которые называются гипериммунным глобулином. Такие лица обладают более высоким уровнем антител в крови.

Клетки, образующие антитела (чаще всего взятые у мышей), выращенные в лаборатории Пассивная иммунизация используется, если иммунная система не реагирует в достаточной мере на инфекцию, или у лиц, которые были инфицированы до вакцинации (например, после укуса животного, болеющего бешенством). Пассивная иммунизация также используется для профилактики заболевания, когда, скорее всего, человек войдет в контакт с вирусом, но у него нет времени пройти или завершить курс вакцинации. Например, раствор, содержащий гамма-глобулин, обладающий активностью против вируса ветряной оспы, может вводиться беременной женщине, не имеющей иммунитета к вирусу и контактировавшей с ним. Вирус ветряной оспы может причинить вред плоду и вызвать серьезные осложнения (например, пневмонию) у женщины. Пассивная иммунизация действует только в течение нескольких недель — до тех пор, пока организм не устранит введенные антитела.

Стандартная вакцинация у детей Дети в Соединенных Штатах Америки обычно получают ряд вакцин в соответствии со стандартным графиком (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцины для детей). Если вакцинация пропускается, многие из них могут быть выполнены позднее, согласно расписанию наверстывания.

Стандартная вакцинация у взрослых Взрослым также может быть рекомендовано сделать определенные прививки (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации для лиц в возрасте 19 лет и старше). Во время консультации взрослых пациентов по поводу вакцинации врачу необходимо принимать во внимание возраст, анамнез, вакцинации в детстве, род деятельности, географическое положение, планы поездок и другие факторы. Несмотря на клинические рекомендации, тяжесть и последствия заболеваний, предотвращаемых вакцинацией, некоторые взрослые не получают рекомендованные вакцины. В Соединенных Штатах Америки охват вакцинацией (процентная доля людей, получивших специфические вакцины) среди взрослых остается низким для большинства вакцин. Кроме того, охват для всех вакцин отличается в зависимости от расы и этнической принадлежности, при этом в целом охват среди взрослых негроидной расы и латиноамериканцев ниже, чем среди взрослых европеоидной расы (см. CDC: охват вакцинацией среди взрослых в Соединенных Штатах Америки, Национальный опрос по оценке состояния здоровья, 2021 г.). Таблица Защита взрослых при помощи вакцинации Таблица