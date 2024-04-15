Общие сведения об иммунизации

Иммунизация (вакцинация) позволяет организму защищаться от заболеваний, вызванных бактериями или вирусами.
Иммунитет (способность организма защищать себя от заболеваний, вызываемых определенными бактериями или вирусами) может возникнуть естественным образом (когда люди подвергаются воздействию бактерий или вирусов), или же врачи могут обеспечить его посредством вакцинации. У привитых лиц заболевание обычно развивается в легкой форме или не развивается вовсе. Тем не менее, поскольку ни одна вакцина не обладает 100 % эффективностью, некоторые привитые люди все равно могут заболеть.
Вакцины очень эффективно предотвращают серьезные заболевания и улучшают здоровье людей во всем мире. В сообществах и в странах, где широко используются вакцины, многие болезни, которые когда-то были широко распространены и/или заканчивались смертельным исходом (такие, как полиомиелит и дифтерия), в настоящее время встречаются редко или полностью ликвидированы. Одна из болезней — оспа — была полностью устранена с помощью вакцинации.
Тем не менее, для многих серьезных инфекций, включая большинство инфекций, передаваемых половым путем (таких как ВИЧ, сифилис, гонорея и хламидиоз), инфекций, распространяемых иксодовыми клещами (таких как болезнь Лайма), и многих тропических болезней (таких как болезнь Шагаса), эффективные вакцины еще не разработаны.
В октябре 2023 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала широкое применение вакцины от малярии RTS,S/AS01 (RTS,S) и R21/Matrix-M у детей в других регионах с умеренной и высокой степенью распространения малярии, вызываемой Plasmodium falciparum. Вакцинация от малярии является важным способом борьбы с малярией, которая ежегодно приводит к сотням тысяч смертей, в основном среди детей в Африке. (См. ВОЗ: программа внедрения вакцины против малярии).
Важно соблюдать рекомендации по вакцинации. Это очень важно как для собственного здоровья человека, так и для здоровья его семьи и людей в его сообществе. Многие из болезней, которые предотвращаются с помощью вакцинации, легко передаются от человека к человеку. Многие из них все еще существуют в США и также распространены по всему миру. Эти болезни могут быстро распространяться среди непривитых детей, которые из-за простоты путешествий в наше время могут подвергнуться заболеванию, даже если они живут в районах, где эта болезнь не является распространенным явлением.
Вакцины, доступные на сегодняшний день, очень эффективны, а побочные эффекты возникают редко.
Типы иммунизации
Существует 2 типа иммунизации:
Активная иммунизация
Пассивная иммунизация
Активная иммунизация
При активной иммунизации вакцины используются для стимуляции механизмов естественной защиты организма (иммунная система). Вакцины — это препараты, которые содержат один из следующих элементов:
неинфекционные фрагменты бактерий или вирусов;
обычно вредоносные вещества (токсины), вырабатываемые бактериями, которые были изменены и стали безвредными (они называются токсоидами);
ослабленные (аттенуированные) живые микробы, которые не вызывают заболевания.
Иммунная система организма реагирует на вакцину, вырабатывая вещества (такие как антитела), которые распознают и атакуют специфические бактерии или вирусы в вакцине. Впоследствии, если человек контактирует с этими специфическими бактериями или вирусами, его организм автоматически вырабатывает такие антитела и другие вещества, предотвращая заболевание или снижая его интенсивность. Процесс введения вакцины называется вакцинацией, хотя некоторые врачи используют термин «иммунизация».
Вакцины, содержащие живые, но ослабленные микроорганизмы, включают:
бациллу Кальметта-Жерена (БЦЖ — против туберкулеза);
ветряную оспу (ветрянка);
холеру (некоторые вакцины для приёма внутрь);
грипп (только назальная вакцина);
полиомиелит (только пероральная вакцина, которая больше не используется в Соединенных Штатах Америки);
брюшной тиф (только вакцина для приёма внутрь);
Знаете ли Вы, что...
Пассивная иммунизация
При пассивной иммунизации антитела против конкретного инфекционного организма (или токсина, вырабатываемого микроорганизмом) вводятся непосредственно человеку. Такие антитела получают из нескольких источников:
Кровь (сыворотка) животных (чаще всего лошадей), которые контактировали с конкретным возбудителем или токсином и поэтому выработали иммунитет
Кровь, собранная у большой группы людей, — смешанный иммуноглобулин человека
Лица, обладающие антителами к конкретному заболеванию (то есть человек, который прошел вакцинацию или выздоравливающий от этого заболевания), которые называются гипериммунным глобулином. Такие лица обладают более высоким уровнем антител в крови.
Клетки, образующие антитела (чаще всего взятые у мышей), выращенные в лаборатории
Пассивная иммунизация используется, если иммунная система не реагирует в достаточной мере на инфекцию, или у лиц, которые были инфицированы до вакцинации (например, после укуса животного, болеющего бешенством).
Пассивная иммунизация также используется для профилактики заболевания, когда, скорее всего, человек войдет в контакт с вирусом, но у него нет времени пройти или завершить курс вакцинации. Например, раствор, содержащий гамма-глобулин, обладающий активностью против вируса ветряной оспы, может вводиться беременной женщине, не имеющей иммунитета к вирусу и контактировавшей с ним. Вирус ветряной оспы может причинить вред плоду и вызвать серьезные осложнения (например, пневмонию) у женщины.
Пассивная иммунизация действует только в течение нескольких недель — до тех пор, пока организм не устранит введенные антитела.
Введение вакцины
Вакцины и антитела чаще всего вводятся при помощи инъекции в мышцу (внутримышечно) или под кожу (подкожно). Иногда антитела вводятся в вену (внутривенно). Один тип вакцины против гриппа вводится в виде аэрозоля в нос.
За один раз можно вводить более одной вакцины — в одной комбинированной вакцине или в виде отдельных инъекций в различные участки.
Некоторые вакцины вводятся в плановом порядке (то есть большинству людей вводятся по рекомендованному графику) — например, столбнячный анатоксин вводится взрослым людям, предпочтительно каждые 10 лет (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: график иммунизации взрослых по возрастам). Некоторые вакцины вводятся в плановом порядке детям (см. также CDC: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).
Другие вакцины, как правило, применяются для отдельных групп людей. Например, вакцина против желтой лихорадки вводится только лицам, которые едут в определенные части Африки и Южной Америки. Другие вакцины используются после возможного контакта с конкретным заболеванием. Например, вакцина против бешенства может понадобиться после укуса собаки или другого животного, если животное может быть инфицировано бешенством.
Ограничения и меры предосторожности при вакцинации
Для многих вакцин единственным противопоказанием является:
серьезная, представляющая угрозу для жизни аллергическая реакция в анамнезе (например, анафилактическая реакция) на вакцину или один из ее компонентов.
Аллергия на яйца часто встречается в Соединенных Штатах Америки. Некоторые вакцины, в том числе большинство вакцин против гриппа, содержат следовые количества яичных антигенов. По данным CDC, люди с аллергией на яйца в анамнезе должны получать вакцину против гриппа, независимо от тяжести какой бы то ни было предыдущей реакции на яйца. (См. CDC: Резюме: «Профилактика и контроль сезонного гриппа с помощью вакцин: Рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) — США, 2023–24 гг.) Все вакцины, включая вакцину против гриппа, должны вводиться медицинскими работниками, которые имеют доступ к соответствующему оборудованию, необходимому для распознавания и лечения серьезной аллергической реакции.
Вакцины, содержащие живые микроорганизмы, не должны использоваться, или их введение необходимо отсрочить у людей в следующих случаях:
применение препаратов, подавляющих иммунную систему (иммунодепрессантов), таких как кортикостероиды, или препаратов для химиотерапии;
заболевание, которое ослабляет иммунную систему, например, ВИЧ;
Беременность
развитие синдрома Гийена-Барре в течение 6 недель после получения предыдущей дозы вакцины.
В некоторых случаях для предотвращения инфицирования людей с ослабленной иммунной системой люди, живущие с ними, также не должны получать вакцины, содержащие живые микроорганизмы.
Если человек перестает принимать препараты, подавляющие иммунную систему, или если ослабленная иммунная система восстанавливается, назначение вакцины, содержащей живой вирус, может быть безопасным.
Стандартная вакцинация у детей
Дети в Соединенных Штатах Америки обычно получают ряд вакцин в соответствии со стандартным графиком (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцины для детей). Если вакцинация пропускается, многие из них могут быть выполнены позднее, согласно расписанию наверстывания.
Стандартная вакцинация у взрослых
Взрослым также может быть рекомендовано сделать определенные прививки (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации для лиц в возрасте 19 лет и старше). Во время консультации взрослых пациентов по поводу вакцинации врачу необходимо принимать во внимание возраст, анамнез, вакцинации в детстве, род деятельности, географическое положение, планы поездок и другие факторы.
Несмотря на клинические рекомендации, тяжесть и последствия заболеваний, предотвращаемых вакцинацией, некоторые взрослые не получают рекомендованные вакцины. В Соединенных Штатах Америки охват вакцинацией (процентная доля людей, получивших специфические вакцины) среди взрослых остается низким для большинства вакцин. Кроме того, охват для всех вакцин отличается в зависимости от расы и этнической принадлежности, при этом в целом охват среди взрослых негроидной расы и латиноамериканцев ниже, чем среди взрослых европеоидной расы (см. CDC: охват вакцинацией среди взрослых в Соединенных Штатах Америки, Национальный опрос по оценке состояния здоровья, 2021 г.).
Защита взрослых при помощи вакцинации
Заболевание*
Кому необходимо пройти вакцинацию?
Люди, контактировавшие с сибирской язвой
Лица, которые могут иметь контакт с сибирской язвой:
Взрослые, путешествующие в определенные регионы с вирусом чикунгунья
Работники лабораторий в США
Ветряная оспа (ветрянка)
Все взрослые, которые не прошли вакцинацию или не болели заболеванием
Все лица в возрасте 6 месяцев и старше (вакцины, производимые компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna)
Все лица в возрасте 12 лет и старше (вакцина, производимая компанией Novavax)
Все взрослые (как правило, получают комбинированную вакцину против столбняка в виде Td или с дополнительным компонентом против коклюша в виде Tdap), если они еще не были вакцинированы.
Беременные женщины должны получать вакцину Tdap во время каждой беременности.
Взрослые в Соединенных Штатах Америки, подверженные высокому риску профессионального контакта с лихорадкой Эбола, поскольку их род деятельности связан с:
инфекциями, вызываемыми Haemophilus influenzae типа b (Hib) (например, менингит).
Взрослые, которые не были вакцинированы и которые подвержены повышенному риску, например:
Взрослые, которые не были вакцинированы и которые подвержены повышенному риску, например:
Все взрослые в возрасте 19–59 лет и взрослые в возрасте 60 лет и старше с факторами риска развития гепатита B. Взрослые в возрасте 60 лет и старше без известных факторов риска заражения гепатитом B также могут получить вакцину от гепатита B. Факторы риска включают следующее:
Вирус папилломы человека (ВПЧ)
Все ранее не вакцинированные мужчины и женщины (обычно в возрасте 11–12 лет) до возраста 26 лет
Все взрослые в возрасте 27–45 лет должны поговорить со своим врачом о необходимости вакцинации
Лица с ослабленной иммунной системой, включая людей с ВИЧ
Все люди в возрасте старше 6 месяцев
Все взрослые, родившиеся в 1957 году или позже, если только у них не имеется документального подтверждения вакцинации одной или несколькими дозами вакцины против кори, паротита и краснухи (MMR) или результатов лабораторных анализов, свидетельствующих об иммунитете против кори
Всегда вводится в составе комбинированной вакцины против эпидемического паротита и краснухи (не выпускается в качестве отдельной вакцины)
Некоторые люди в возрасте старше 55 лет
Люди в возрасте от 16 до 23 лет, которые хотят этого
Лица, входящие в группу повышенного риска:
Все взрослые, родившиеся в 1957 году или позже, если только у них не имеется документального подтверждения вакцинации одной или несколькими дозами вакцины MMR или результатов лабораторных анализов, свидетельствующих об иммунитете против паротита
Всегда вводится в составе комбинированной вакцины против кори и краснухи (не выпускается в качестве отдельной вакцины)
Коклюш (судорожный кашель)
Все взрослые (как правило, получают комбинированную вакцину против столбняка и дифтерии в виде Tdap), если они еще не были вакцинированы
Беременные женщины во время каждой беременности
Пневмококковые инфекции (например, менингит и пневмония)
Все люди в возрасте 65 лет и старше
Взрослые в возрасте от 19 до 64 лет с определенными заболеваниями или другими факторами риска, такими как:
Взрослые с повышенным риском, например:
Лица, пострадавшие от укусов определенных животных
Лица, которые могут подвергаться повышенному риску контакта с зараженными животными, например:
взрослые в возрасте 60 лет и старше, клиническое решение о необходимости вакцинации которых принимается в индивидуальном порядке на основе рекомендаций их врача;
беременные на 32–36 неделе беременности для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ, у младенцев с рождения до 6 месяцев.
Краснуха (германская корь)
Все взрослые, родившиеся в 1957 году или позже, если только у них не имеется документального подтверждения вакцинации одной или несколькими дозами вакцины MMR или результатов лабораторных анализов, свидетельствующих об иммунитете против краснухи
Женщины, планирующие беременность и не имеющие иммунитета к краснухе
Всегда вводится в составе комбинированной вакцины против кори и паротита (не выпускается в качестве отдельной вакцины)
Опоясывающий герпес (герпес зостер)
Люди в возрасте 50 лет и старше
Люди в возрасте 19 лет и старше, у которых вследствие заболевания или лечения заболевания иммунная система ослаблена или будет ослаблена
В настоящее время не рекомендуется, за исключением людей, подверженных высокому риску контакта с вирусом оспы, например, сотрудников лабораторий, непосредственно контактирующих с вирусом и связанными с ним материалами
Все взрослые каждые 10 лет (как правило, получают комбинированную вакцину против столбняка и дифтерии в виде Td или с дополнительным компонентом против коклюша в виде Tdap), если они еще не были вакцинированы
Люди с раной, которая подвергает их повышенному риску развития столбняка, если с момента введения предыдущей дозы вакцины прошло более 5 лет
Беременные женщины должны получать вакцину Tdap во время каждой беременности.
Лица, путешествующие в страны, где данная инфекция распространена
Люди, вступающие в тесный контакт с носителем тифа
Сотрудники лаборатории, которые работают с такими бактериями, вызывающими брюшной тиф
Лица, отправляющиеся в определенные части Африки и Южной Америки, где распространено заболевание
* Вакцины для таких заболеваний доступны в Соединенных Штатах.
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; Td — столбняк, дифтерия; Tdap — столбняк, дифтерия, коклюш.
Безопасность вакцин
В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) контролируют безопасность вакцин. Врачи должны сообщать об определенных проблемах, возникающих после плановой вакцинации, через систему оповещения о нежелательных явлениях при вакцинации CDC (VAERS) и база данных о безопасности вакцин Datalink (VSD). Если после вакцинации возникает медицинская проблема, любое лицо — врач, медсестра или любой человек — может отправить отчет VAERS. Отчеты VAERS не позволяют определить, вызвана ли данная медицинская проблема вакциной.
Как правило, инъекции не причиняют вреда, хотя допустимы умеренные побочные эффекты, такие, как болезненные ощущения или покраснение в месте инъекции. Иногда родители обеспокоены вопросом безопасности вакцин для детей.
Главной причиной для беспокойства родителей является то, что некоторые вакцины, такие как вакцины против кори, паротита и краснухи (MMR) или вакцины, содержащие тимеросал (консервант на основе ртути), могут повышать риск развития аутизма.
Множество различных групп ученых изучали эти проблемы и полностью опровергли предполагаемую связь между вакцинами и аутизмом (см. Проблемы вакцинации в детском возрасте в СПРАВОЧНИКЕ и в разделе Частые вопросы о безопасности вакцин для родителей и лиц, осуществляющих уход от Центров по контролю и профилактике заболеваний на веб-сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний).
Тем не менее, большинство производителей изготавливают вакцины для детей и взрослых без тимеросала. Информация относительно вакцин, которые содержат низкие уровни ртути или тимеросала, доступна на веб-сайте Institute for Vaccine Safety (Института безопасности вакцинации).
Вакцинация перед поездкой за границу
Жителям США могут понадобиться некоторые вакцинации перед поездками в страны, где распространены инфекционные заболевания, не свойственные Соединенным Штатам Америки (см. раздел Вакцины для международного путешественника). Рекомендации меняются часто, в зависимости от эпидемий заболеваний.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предоставляют самую последнюю информацию о требованиях к вакцинации в разделе Здоровье путешественников. Кроме того, CDC организована 24-часовая телефонная служба (1-800-232-4636 [CDC-INFO]), предоставляющая информацию.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): график иммунизации детей и подростков по возрастам
Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации взрослых по возрастам
Центры по контролю и профилактике заболеваний: ответы на частые вопросы о безопасности вакцины для родителей и лиц, осуществляющих уход
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Здоровье путешественников: информация о примечаниях в отношении сохранения здоровья во время путешествий и о том, какие вакцины необходимо получить в зависимости от пункта назначения
Управление США по контролю продуктов питания и лекарственных средств (FDA): тимеросал и вакцины — исчерпывающая информация о тимеросале (что он собой представляет, почему он используется в вакцинах, почему он безопасен и сколько вакцин теперь изготавливаются без него)
Система оповещения о нежелательных явлениях при вакцинации (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS): где и как сообщать о побочных эффектах вакцин
База данных о безопасности вакцин Datalink (VSD): Совместная организация, которая осуществляет мониторинг и оценку безопасности вакцин
Детская больница Филадельфии: Учебный центр по вакцинации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): программа внедрения вакцины против малярии
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): Графики вакцинации во всех странах в ЕС/ЕЭЗ