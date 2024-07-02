Жар у взрослых людей

Лихорадка — это повышение температуры тела, которое возникает, когда термостат организма (расположенный в гипоталамусе в головном мозге) перенастраивается на более высокую температуру, главным образом в ответ на инфекцию. Повышенная температура тела, не вызванная перенастройкой заданной температуры, называется гипертермией.
Хотя температура 37 °C считается нормальной, температура тела меняется в течение дня. Ниже всего температура рано утром, а выше всего — ближе к вечеру, иногда достигая 37,7 °C. По такому же принципу жар никогда не держится на постоянной температуре. Иногда температура достигает пика каждый день, а потом возвращается к норме. Этот процесс называется перемежающейся лихорадкой. Или температура может меняться, но не возвращаться к норме. Такой процесс называется ремиттирующей лихорадкой. Врачи уже не придерживаются мнения, что характер повышения и понижения температуры является крайне важным в диагностике некоторых расстройств.
Температуру тела можно измерять в нескольких частях тела. Наиболее распространенными участками являются рот (оральная температура) и прямая кишка (ректальная температура). Также можно мерить температуру в ухе, на лбу и, что гораздо менее предпочтительно, в подмышечной впадине. Температура обычно измеряется с помощью цифрового термометра. Стеклянные термометры, содержащие ртуть, в наши дни не рекомендуются, так как они могут разбиться и подвергнуть человека риску воздействия ртути.
Температура в полости рта считается повышенной, когда:
она выше 37 °C ранним утром;
она выше 38 °C в любое время, кроме раннего утра.;
она выше, чем известная нормальная повседневная температура человека.
Температура в прямой кишке и ухе приблизительно на 0,6 °C выше температуры в полости рта.
Температура кожи (например, лба) примерно на 0,6 °C ниже температуры в полости рта.
Многие используют понятие «лихорадка», часто имея в виду, что чувствуют у себя слишком высокую температуру, то слишком низкую, «то бросает в жар, то в холод» или же просто «бросает в пот». При этом температура не измерялась.
Способность к повышению температуры снижается у некоторых людей (например, у людей преклонного возраста, очень молодых людей или у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя).
(См. также Общие сведения об инфекционных заболеваниях и Повышенная температура у младенцев и детей).
Последствия жара
В основном симптомы обусловлены состоянием, которое вызывает жар, а не самим жаром.
Хотя многие беспокоятся о том, что жар может нанести вред, характерные временные повышения температуры тела в пределах 38–40 °C, провоцируемые большинством скоротечных (острых) инфекций, хорошо переносятся здоровыми людьми. Будучи одним из механизмов защиты организма от инфекции, повышение температуры способно запускать выработку антител и затруднять размножение микроорганизмов, а также уменьшать тяжесть инфекции и способствовать ее разрешению.
Однако умеренный жар может быть относительно опасен для людей, страдающих от заболеваний сердца или легких, поскольку он усиливает сердцебиение и частоту дыхания. Жар может также ухудшить ментальный статус людей, страдающих от деменции.
Кроме того, чрезвычайно сильное повышение температуры (как правило, выше 41 °C) может нанести вред здоровью. Такая высокая температура тела может спровоцировать нарушение функции и, в конечном счете, недостаточность многих органов. Такие сильные повышения температуры могут иногда возникать из-за острых инфекций (таких, как сепсис, малярия или менингит), но чаще всего из-за теплового удара или употребления некоторых запрещенных наркотиков (таких как кокаин или ФЦП).
Повышение температуры у здоровых детей может вызвать фебрильные судорожные припадки.
Причины повышенной температуры у взрослых
Вещества, которые вызывают жар, называются пирогенами. Пирогены могут возникать как внутри, так и снаружи организма. Микроорганизмы и вещества, вырабатываемые ими (такие, как токсины), являются примерами пирогенов, возникающими вне организма. Пирогены, в организме, как правило, вырабатываются двумя типами лейкоцитов, которые называются моноцитами и макрофагами. Пирогены, находящиеся вне организма, вызывают жар путем стимуляции организма к выработке собственных пирогенов или путем непосредственного воздействия на область мозга, контролирующую температуру.
Многие заболевания вызывают повышение температуры. Они широко классифицируются как:
Инфекционные (самые распространенные)
Неопластические (онкологическое заболевание)
Воспалительные (включая аутоиммунные заболевания, аллергические реакции и некоторые лекарственные реакции)
Инфекционная причина крайне вероятна у взрослых, у которых повышенная температура наблюдается в течение не более 4 дней (называется острой лихорадкой). Острая лихорадка у онкологических больных или у пациентов с воспалительным заболеванием также чаще всего спровоцировано инфекцией. У здоровых людей сильный жар, скорее всего, не является первичным симптомом хронического заболевания. Неинфекционная причина, скорее всего, приводит к повышенной температуре, которая длится или долго или возвращается.
Инфекционные причины
Наиболее распространенными причинами повышения температуры тела являются инфекции. Инфекции могут быть вызваны бактериями, вирусами или грибками. Повышение температуры могут вызывать практически все инфекции, но в целом наиболее вероятными инфекционными причинами являются следующие:
инфекции верхних и нижних дыхательных путей;
желудочно-кишечные инфекции;
инфекции мочевыводящих путей (ИМП);
Большинство острых инфекций дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта имеют вирусное происхождение.
Неопластические причины
Воспалительные причины
К воспалительным заболеваниям, вызывающим повышение температуры, относятся системные ревматические заболевания, такие как ревматоидный артрит, системная красная волчанка (волчанка) и гигантоклеточный артериит.
Повышение температуры также может быть результатом аллергической реакции.
Иногда повышение температуры может быть вызвано принятыми лекарственными препаратами и наркотиками. Например, бета-лактамные антибиотики (такие как пенициллин) и сульфамидные препараты могут вызвать повышение температуры. Чрезвычайно сильное повышение температуры может быть вызвано некоторыми наркотиками (такими как кокаин, амфетамины или фенциклидин) и лекарственными препаратами, такими как анестезирующими средствами и нейролептиками.
Факторы риска
Определенные факторы помогают врачам определить наиболее вероятную причину повышения температуры у человека. Эти факторы риска включают следующее:
состояние здоровья, возраст и профессия пациента;
Госпитализация
некоторые лекарственные препараты и наркотики;
контакт с инфекциями (например, во время путешествия или контакта с инфицированными людьми, животными или насекомыми).
Некоторые причины повышения температуры на основании факторов риска
Факторы риска
Причина
Нет (здоровый)
Инфекция верхних и нижних дыхательных путей
Желудочно-кишечная инфекция
Инфекция кровотока, связанная с катетером в вене (инфекция из-за внутривенного катетера)
Инфекция мочевыводящих путей, в особенности у людей с мочевым катетером
Пневмония, в особенности у людей на аппарате ИВЛ
Ателектаз (спавшееся легкое по причине блокады дыхательных путей, а не инфекции)
Инфекция или скопление крови (гематома) в месте операции
Тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии
Диарея (из-за колита, вызванного Clostridioides difficile)
Лекарственные препараты
Реакция при переливании крови
Путешествие в местности, где распространена инфекция (эндемическая местность)
Расстройства, которые вызывают диарею
Вирус Зика, чикунгунья, вирус Эбола, японский энцефалит, бешенство, корь и желтая лихорадка
Грибковые инфекции, такие как кокцидиоидомикоз, бластомикоз или гистоплазмоз
Риккетсиозные инфекции (например, африканская клещевая лихорадка и средиземноморская пятнистая лихорадка)
Контакт с насекомыми или животными, которые являются носителями возбудителей заболеваний и называются переносчиками (в Соединенных Штатах)
Клещи: Риккетсиоз, эрлихиоз или анаплазмоз, болезнь Лайма, бабезиоз, возвратный тиф или туляремия
Комары: Энцефалит, вызванный арбовирусами, малярия или инфекция, вызванная вирусом Зика; желтая лихорадка
Дикие животные: Туляремия, бешенство или хантавирусная инфекция
Блохи: чума
Домашние животные: Бруцеллез, болезнь кошачьих царапин, лихорадка Ку или токсоплазмоз
Птицы: Пситтакоз, птичий грипп
Рептилии: Сальмонеллезная инфекция
Летучие мыши: Бешенство или гистоплазмоз
Ослабленная иммунная система (ослабленный иммунитет)
Вирусы: Инфекция вируса ветряной оспы или инфекция цитомегаловируса
Бактерии: Инфекция, вызванная пневмококком, менингококком, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Nocardia или микобактериями
Грибки: Инфекция, вызванная кандидами, аспергиллами, гистоплазмами, кокцидиями, микроспоридиями, Pneumocystis jirovecii или грибками, вызывающими мукормикоз
Паразиты: Инфекция, вызванная токсоплазмой, угрицей кишечной, криптоспоридиями или Cystoisospora belli
Лекарственные препараты и запрещенные наркотики, которые могут изменять температуру тела
Фенциклидин (ПЦП)
Метилендиоксиметамфетамин (МДМА или экстази)
Нейролептики (могут вызывать злокачественный нейролептический синдром)
Анестезирующие средства (ингаляционные анестезирующие газы, такие как галотан, могут вызывать злокачественную гипертермию)
Тироксин
Интерфероны (лекарственные препараты на основе веществ, вырабатываемых иммунной системой, которые помогают блокировать размножение вирусов)
Лекарственные препараты, которые могут провоцировать повышение температуры вследствие реакции гиперчувствительности
Бета-лактамные антибиотики (например, пенициллин)
Сульфамидные препараты
Фенитоин
Карбамазепин
Прокаинамид
Хинидин
Амфотерицин B
Обследование при повышенной температуре у взрослых
Как правило, врач может установить наличие инфекции на основе краткой истории болезни, медицинского осмотра и нескольких простых анализов, например рентгенологическое исследование грудной клетки и анализ мочи. Однако иногда причина повышенной температуры устанавливается не сразу.
При первичном осмотре пациента, с резким повышением температуры, врачи обращают внимание на два основных симптома:
Головная боль или кашель: Эти симптомы помогают сузить диапазон возможных причин.
Определение серьезности или хронического состояния заболевания: Многие острые вирусные инфекции проходят сами по себе и также тяжело поддаются постановке конкретного диагноза (то есть сложно установить вирус, который является причиной инфекции). Проведение анализов только у людей с серьезными и хроническими заболеваниями поможет избежать множества дорогих, ненужных и, чаще всего, безрезультатных анализов.
Настораживающие признаки
У людей с резким повышением температуры некоторые признаки и характеристики являются причиной для беспокойства. Они включают:
изменение психической функции, например, дезориентацию;
головная боль, боль в шее при наклоне головы, или и то, и другое;
плоские маленькие пурпурно-красные точки на коже (петехии), которые свидетельствуют о подкожном кровотечении;
низкое артериальное давление;
учащенное дыхание или повышенное сердцебиение;
одышка (диспноэ);
температуру выше 40 °C или ниже 35 °C;
недавняя поездка в регионы, где распространена серьезная инфекционная болезнь, например, малярия;
применение лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему (иммунодепрессантов), в недавнем прошлом.
Когда обращаться к врачу
При наличии настораживающих признаков следует немедленно обратиться к врачу. Как правило, в таких случаях необходимы немедленные анализы и, чаще всего, госпитализация.
Люди без тревожных признаков должны обратиться к врачу, если повышенная температура держится более 24–48 часов. В зависимости от возраста человека, других симптомов и известных патологий, врач может попросить пациента прийти на осмотр или рекомендовать лечение на дому. Как правило, следует обратиться к врачу, если высокая температура держится более 3–4 дней, независимо от других симптомов.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные истории болезни и физикального обследования часто позволяют предположить причину повышенной температуры. Также иногда приходится делать анализы.
Врач задает пациенту вопросы о настоящих и предыдущих симптомах и расстройствах, о принимаемых лекарственных препаратах, переливаниях крови, контакте с инфекциями, недавних путешествиях, вакцинациях, а также недавних госпитализациях, операциях или других медицинских процедурах. Картина повышения температуры редко помогает врачу поставить диагноз, кроме случаев повышения температуры каждые два-три дня, что типично для малярии. Врачи рассматривают малярию и другие инфекции, переносимые насекомыми, в качестве вероятной причины только в случае, если человек ездил в те места, где инфекция распространена.
Недавние поездки могут подсказать врачу, например, причину повышенной температуры, поскольку некоторые инфекции встречаются в определенных странах. Например, кокцидиоидомикоз (грибковая инфекция) встречается преимущественно на юго-западе Соединенных Штатов Америки.
Недавние контакты также важны. Например, люди, работающие на мясокомбинате, более склонны к развитию бруцеллеза (бактериальная инфекция, которая распространяется через контакт с домашними животными). К другим примерам относятся небезопасные виды воды или продуктов питания (такие как непастеризованное молоко и молочные продукты, а также сырое или недоваренное мясо, рыба и моллюски), укусы насекомых (например, комаров), незащищенный половой акт, а также контакты во время занятий профессиональной деятельностью или хобби (такими как охота, пешие прогулки и водные виды спорта).
Боль — это важный признак возможного источника повышенной температуры, поэтому врач задает вопросы о боли в ушах, голове, шее, зубах, горле, грудной клетке, животе, боку, прямой кишке, мышцах и суставах.
К другим симптомам, которые помогают установить причину повышенной температуры, относятся заложенность и/или выделения из носа, кашель, диарея и симптомы со стороны мочевыделительной системы (частота, позывы и боль во время мочеиспускания). Информация об увеличенных лимфатических узлах или сыпи (включая ее внешний вид, место и время появления относительно других симптомов) может помочь врачу точно указать на причину. Люди с повторяющимися повышениями температуры, ночной потливостью и потерей веса могут страдать хроническими инфекциями, например, туберкулезом или эндокардитом (инфекцией внутренней оболочки сердца и, как правило, сердечных клапанов).
Врач может также спросить о следующем:
Был ли контакт с больным человеком
Известные состояния и заболевания, которые предрасполагают к инфекции, например, ВИЧ-инфекция, диабет, рак, пересадка органа, серповидноклеточная анемия, использование искусственного кардиостимулятора или заболевание сердечных клапанов, в частности, при искусственном клапане
Известные заболевания, которые предрасполагают к повышенной температуре без инфекции, как например, волчанка, подагра, саркоидоз, гиперактивная щитовидная железа (гипертиреоз) или рак
Использование любых лекарственных препаратов, которые могут сделать человека восприимчивым к инфекции, таких как химиотерапия рака, кортикостероиды или другие препараты, подавляющие иммунную систему
Использование инъекционных наркотиков
Физикальное обследование начинается с измерения температуры. Точнее всего температура измеряется ректальным способом, но чаще температура измеряется в полости рта и в ухе. Измерение температуры на лбу не настолько точное, как в прямой кишке, но врачи могут измерять температуру на лбу, чтобы проверить, повышенная ли температура у человека в принципе. Температура в подмышечной впадине является наименее точной, поэтому врачи редко используют ее для подтверждения лихорадки. Затем врачи проводят тщательный осмотр пациента с ног до головы, чтобы установить источник инфекции или признаки болезни.
Проведение анализов
Необходимость проведения анализов зависит от результатов медицинского анамнеза и физикального обследования.
У здоровых людей с острой повышенной температурой и только неопределенными общими симптомами (например, общее состояние недомогания и слабости), скорее всего, вирусное заболевание, которое пройдет самостоятельно без лечения. Поэтому им обычно не требуется сдавать анализы. Исключение составляют люди, живущие в регионах, где распространяется COVID-19, люди, контактировавшие с животным или насекомым, которые являются носителями или передатчиками конкретных заболеваний (переносчики), например, люди, укушенные клещом, и те, кто недавно путешествовал в страны, где распространены специфические заболевания (например, малярия).
Если у здорового в остальных отношениях лица наблюдаются признаки конкретного заболевания, может возникнуть необходимость проведения некоторых анализов. Врачи подбирают анализы на основе этих признаков. Например, если пациент страдает от головной боли и боли в шее при наклоне головы, проводится спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для выявления менингита. В случае если у пациента наблюдается кашель или застойные явления в легких, выполняется рентген грудной клетки для выявления пневмонии. Для некоторых респираторных заболеваний, таких как COVID-19 или грипп, существуют молекулярные экспресс-тесты, которые позволяют узнать результаты в течение нескольких минут или часов. Некоторые экспресс-тесты могут выполняться дома или в кабинете врача на образце, полученном с помощью ватного тампона. Другие быстрые тесты для выявления конкретной причины инфекции требуют отправки образца крови в лабораторию.
Пациентам с повышенным риском инфекции, пациентам, страдающим от серьезного заболевания, и лицам пожилого возраста очень часто требуется проведение анализов, даже если результаты осмотра не указывают на какое-то конкретное расстройство. В таких случаях врач может провести следующие анализы:
общий анализ крови (включая число и соотношение разных типов лейкоцитов);
посев мочи и крови;
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Общий анализ мочи
Рост числа лейкоцитов, как правило, указывает на инфекцию. Соотношение разных типов лейкоцитов (лейкоцитарная формула) дает дальнейшие подсказки. Например, увеличение числа нейтрофилов указывает на относительно новую бактериальную инфекцию. Увеличение количества эозинофилов указывает на присутствие паразитов, таких, как ленточные глисты или аскариды.
Также кровь, моча и другие жидкости организма направляются в лабораторию для выращивания микроорганизмов на питательной среде. Другие анализы крови могут использоваться для распознавания антител для специфических микроорганизмов.
Лихорадка неизвестного происхождения (ЛНП)
Лихорадка неизвестного происхождения может быть диагностирована в следующих случаях:
температура не ниже 38,3 °C в течение нескольких недель;
после тщательных обследований не удается обнаружить причину.
В таких случаях причиной может быть необычная хроническая инфекция (например, туберкулез, бактериальная инфекция сердца, ВИЧ-инфекция, цитомегаловирус или вирус Эпштейна-Барр) или патология, не являющаяся инфекцией, например, системное ревматическое заболевание (такое как волчанка или ревматоидный артрит) или рак (например, лимфома, рак яичников или лейкоз). Другие причины включают реакции на лекарственные препараты или запрещенные наркотики, тромбы (тромбоз глубоких вен), воспаление тканей органов (саркоидоз) и воспалительное заболевание кишечника.
У пожилых людей наиболее распространенными причинами ЛНП являются гигантоклеточный артериит, лимфомы, абсцессы и туберкулез.
Врачи обычно выполняют анализы крови, включая общий анализ крови с подсчетом форменных элементов, бактериальные посевы крови, функциональные пробы печени и исследования для выявления системных ревматических заболеваний. Другие тесты, такие как рентген органов грудной клетки, анализ мочи и посев мочи.
Ультразвуковые исследования, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), в частности, областей, которые причиняют дискомфорт, могут помочь врачу выяснить причину. Радионуклидное сканирование после внутривенного введения лейкоцитов, меченных радиоактивным маркером, или позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) может использоваться для идентификации областей инфекции или воспаления.
Если такие проверки дают отрицательный результат, врач может взять образец ткани из печени, костного мозга или другого участка предполагаемого заражения, чтобы провести биопсию. После этого образец исследуется под микроскопом, культивируется и анализируется.
Лечение ЛНП направлено на лечение заболевания, вызывающего повышение температуры, если оно известно. Врачи назначают лекарственные препараты для снижения температуры (см. лечение лихорадки).
Лечение при повышенной температуре у взрослых
Наилучшим лечением лихорадки является лечение причины.
Поскольку повышенная температура помогает организму бороться с инфекцией и сама по себе не опасна (если она не превышает 41 °C), существует разные мнения по поводу того, стоит ли сбивать повышенную температуру. Однако в большинстве случаев пациенты чувствуют себя лучше при снижении температуры. Кроме того, пациенты, страдающие сердечными или легочными заболеваниями, а также деменцией, находятся в группе повышенного риска опасных осложнений. Поэтому в таких случаях повышенную температуру необходимо сбивать.
Лекарственные препараты, используемые для снижения температуры тела, называются антипиретиками.
Самыми эффективными и широко используемыми антипиретиками являются ацетоминофен и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие, как аспирин, ибупрофен и напроксен. Эти лекарственные препараты принимают в соответствии с указаниями на упаковке.
Поскольку большинство безрецептурных препаратов от простуды и гриппа содержат ацетаминофен, следует быть осторожными и не принимать ацетаминофен одновременно с одним или более из этих препаратов от простуды или гриппа.
Другие средства для снижения температуры (например, охлаждение при помощи опрыскивания теплой водой или использование охлаждающего одеяла) необходимы только, если температура превышает 41,1 °C.
Не следует натирать кожу спиртом с помощью мочалки или губки, поскольку спирт может всасываться через кожу и оказывать вредное воздействие.
Люди с инфекцией крови (бактериемия) или отклонением основных показателей состояния организма от нормы (например, сниженным артериальным давлением, учащенным пульсом и частотой дыхания) госпитализируются.
Главное, что нужно знать пожилым людям: лихорадка
Повышение температуры у пожилых людей происходит иначе, поскольку организм реагирует не так, как у молодых. Например, инфекция вряд ли вызовет повышенную температуру у ослабленных пожилых людей. Даже при повышении температуры из-за инфекции она может быть ниже, чем стандартное определение повышенной температуры, и поэтому степень выраженности лихорадки может не соответствовать серьезности заболевания. Так же другие симптомы, например боль, могут быть менее заметными. Часто изменение психической функции или ухудшение повседневных функций являются единственным другим признаком пневмонии или инфекции мочеполового тракта.
Однако пожилые люди с повышенной температурой более склонны к серьезным бактериальным инфекциям, чем более молодые люди. Как и у молодых людей, причиной чаще всего выступает инфекция дыхательных путей или мочеполового тракта. Инфекции кожи и мягких тканей также являются распространенной причиной повышения температуры тела у людей пожилого возраста. У пожилых людей более вероятно возникновение серьезных проявлений респираторных вирусных инфекций, таких как грипп, COVID-19 и инфекция, вызванная респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ).
Диагноз людям пожилого возраста ставится так же, как и людям более молодого возраста; кроме того, пожилым врач, как правило, рекомендует сдать анализы мочи (включая посев) и сделать рентген грудной клетки. Выполняется бактериологическое исследование образцов крови, чтобы исключить инфекцию крови (бактериемию).
Ключевые моменты
В большинстве случаев повышенная температура у здоровых людей вызвана вирусной респираторной или желудочно-кишечной инфекцией.
Если у человека с повышенной температурой присутствуют настораживающие признаки, ему следует обратиться к врачу.
Как правило, врачи могут установить инфекцию на основе краткого медицинского анамнеза, физикального обследования и иногда нескольких простых анализов. После этого, используя эти результаты, в особенности набор симптомов, врачи устанавливают необходимость в других анализах.
Врачи считают сопутствующие хронические расстройства, особенно те, которые нарушают работу иммунной системы, возможной причиной длительной повышенной температуры.
Как правило, прием ацетаминофена или НПВП понижает температуру и улучшает самочувствие, хотя для большинства людей это лечение не обязательно.
У пожилых людей инфекции редко вызывают жар, а другие симптомы могут быть менее заметны.