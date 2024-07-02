Жар у взрослых людей

Лихорадка — это повышение температуры тела, которое возникает, когда термостат организма (расположенный в гипоталамусе в головном мозге) перенастраивается на более высокую температуру, главным образом в ответ на инфекцию. Повышенная температура тела, не вызванная перенастройкой заданной температуры, называется гипертермией.

Хотя температура 37 °C считается нормальной, температура тела меняется в течение дня. Ниже всего температура рано утром, а выше всего — ближе к вечеру, иногда достигая 37,7 °C. По такому же принципу жар никогда не держится на постоянной температуре. Иногда температура достигает пика каждый день, а потом возвращается к норме. Этот процесс называется перемежающейся лихорадкой. Или температура может меняться, но не возвращаться к норме. Такой процесс называется ремиттирующей лихорадкой. Врачи уже не придерживаются мнения, что характер повышения и понижения температуры является крайне важным в диагностике некоторых расстройств.

Температуру тела можно измерять в нескольких частях тела. Наиболее распространенными участками являются рот (оральная температура) и прямая кишка (ректальная температура). Также можно мерить температуру в ухе, на лбу и, что гораздо менее предпочтительно, в подмышечной впадине. Температура обычно измеряется с помощью цифрового термометра. Стеклянные термометры, содержащие ртуть, в наши дни не рекомендуются, так как они могут разбиться и подвергнуть человека риску воздействия ртути.

Температура в полости рта считается повышенной, когда:

она выше 37 °C ранним утром;

она выше 38 °C в любое время, кроме раннего утра.;

она выше, чем известная нормальная повседневная температура человека.

Температура в прямой кишке и ухе приблизительно на 0,6 °C выше температуры в полости рта.

Температура кожи (например, лба) примерно на 0,6 °C ниже температуры в полости рта.

Многие используют понятие «лихорадка», часто имея в виду, что чувствуют у себя слишком высокую температуру, то слишком низкую, «то бросает в жар, то в холод» или же просто «бросает в пот». При этом температура не измерялась.

Способность к повышению температуры снижается у некоторых людей (например, у людей преклонного возраста, очень молодых людей или у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя).

(См. также Общие сведения об инфекционных заболеваниях и Повышенная температура у младенцев и детей).

Последствия жара В основном симптомы обусловлены состоянием, которое вызывает жар, а не самим жаром. Хотя многие беспокоятся о том, что жар может нанести вред, характерные временные повышения температуры тела в пределах 38–40 °C, провоцируемые большинством скоротечных (острых) инфекций, хорошо переносятся здоровыми людьми. Будучи одним из механизмов защиты организма от инфекции, повышение температуры способно запускать выработку антител и затруднять размножение микроорганизмов, а также уменьшать тяжесть инфекции и способствовать ее разрешению. Однако умеренный жар может быть относительно опасен для людей, страдающих от заболеваний сердца или легких, поскольку он усиливает сердцебиение и частоту дыхания. Жар может также ухудшить ментальный статус людей, страдающих от деменции. Кроме того, чрезвычайно сильное повышение температуры (как правило, выше 41 °C) может нанести вред здоровью. Такая высокая температура тела может спровоцировать нарушение функции и, в конечном счете, недостаточность многих органов. Такие сильные повышения температуры могут иногда возникать из-за острых инфекций (таких, как сепсис, малярия или менингит), но чаще всего из-за теплового удара или употребления некоторых запрещенных наркотиков (таких как кокаин или ФЦП). Повышение температуры у здоровых детей может вызвать фебрильные судорожные припадки.

Причины повышенной температуры у взрослых Вещества, которые вызывают жар, называются пирогенами. Пирогены могут возникать как внутри, так и снаружи организма. Микроорганизмы и вещества, вырабатываемые ими (такие, как токсины), являются примерами пирогенов, возникающими вне организма. Пирогены, в организме, как правило, вырабатываются двумя типами лейкоцитов, которые называются моноцитами и макрофагами. Пирогены, находящиеся вне организма, вызывают жар путем стимуляции организма к выработке собственных пирогенов или путем непосредственного воздействия на область мозга, контролирующую температуру. Многие заболевания вызывают повышение температуры. Они широко классифицируются как: Инфекционные (самые распространенные)

Неопластические (онкологическое заболевание)

Воспалительные (включая аутоиммунные заболевания, аллергические реакции и некоторые лекарственные реакции) Инфекционная причина крайне вероятна у взрослых, у которых повышенная температура наблюдается в течение не более 4 дней (называется острой лихорадкой). Острая лихорадка у онкологических больных или у пациентов с воспалительным заболеванием также чаще всего спровоцировано инфекцией. У здоровых людей сильный жар, скорее всего, не является первичным симптомом хронического заболевания. Неинфекционная причина, скорее всего, приводит к повышенной температуре, которая длится или долго или возвращается.

Инфекционные причины Наиболее распространенными причинами повышения температуры тела являются инфекции. Инфекции могут быть вызваны бактериями, вирусами или грибками. Повышение температуры могут вызывать практически все инфекции, но в целом наиболее вероятными инфекционными причинами являются следующие: инфекции верхних и нижних дыхательных путей;

желудочно-кишечные инфекции;

инфекции мочевыводящих путей (ИМП);

инфекции кожи; Большинство острых инфекций дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта имеют вирусное происхождение.

Неопластические причины Повышение температуры тела вызывают многие виды рака, например, лейкоз, лимфома и рак почек.

Факторы риска Определенные факторы помогают врачам определить наиболее вероятную причину повышения температуры у человека. Эти факторы риска включают следующее: состояние здоровья, возраст и профессия пациента;

Госпитализация

некоторые лекарственные препараты и наркотики;

контакт с инфекциями (например, во время путешествия или контакта с инфицированными людьми, животными или насекомыми). Таблица

Лечение при повышенной температуре у взрослых Наилучшим лечением лихорадки является лечение причины. Поскольку повышенная температура помогает организму бороться с инфекцией и сама по себе не опасна (если она не превышает 41 °C), существует разные мнения по поводу того, стоит ли сбивать повышенную температуру. Однако в большинстве случаев пациенты чувствуют себя лучше при снижении температуры. Кроме того, пациенты, страдающие сердечными или легочными заболеваниями, а также деменцией, находятся в группе повышенного риска опасных осложнений. Поэтому в таких случаях повышенную температуру необходимо сбивать. Лекарственные препараты, используемые для снижения температуры тела, называются антипиретиками. Самыми эффективными и широко используемыми антипиретиками являются ацетоминофен и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие, как аспирин, ибупрофен и напроксен. Эти лекарственные препараты принимают в соответствии с указаниями на упаковке. Поскольку большинство безрецептурных препаратов от простуды и гриппа содержат ацетаминофен, следует быть осторожными и не принимать ацетаминофен одновременно с одним или более из этих препаратов от простуды или гриппа. Другие средства для снижения температуры (например, охлаждение при помощи опрыскивания теплой водой или использование охлаждающего одеяла) необходимы только, если температура превышает 41,1 °C. Не следует натирать кожу спиртом с помощью мочалки или губки, поскольку спирт может всасываться через кожу и оказывать вредное воздействие. Люди с инфекцией крови (бактериемия) или отклонением основных показателей состояния организма от нормы (например, сниженным артериальным давлением, учащенным пульсом и частотой дыхания) госпитализируются.

Главное, что нужно знать пожилым людям: лихорадка Повышение температуры у пожилых людей происходит иначе, поскольку организм реагирует не так, как у молодых. Например, инфекция вряд ли вызовет повышенную температуру у ослабленных пожилых людей. Даже при повышении температуры из-за инфекции она может быть ниже, чем стандартное определение повышенной температуры, и поэтому степень выраженности лихорадки может не соответствовать серьезности заболевания. Так же другие симптомы, например боль, могут быть менее заметными. Часто изменение психической функции или ухудшение повседневных функций являются единственным другим признаком пневмонии или инфекции мочеполового тракта. Однако пожилые люди с повышенной температурой более склонны к серьезным бактериальным инфекциям, чем более молодые люди. Как и у молодых людей, причиной чаще всего выступает инфекция дыхательных путей или мочеполового тракта. Инфекции кожи и мягких тканей также являются распространенной причиной повышения температуры тела у людей пожилого возраста. У пожилых людей более вероятно возникновение серьезных проявлений респираторных вирусных инфекций, таких как грипп, COVID-19 и инфекция, вызванная респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). Диагноз людям пожилого возраста ставится так же, как и людям более молодого возраста; кроме того, пожилым врач, как правило, рекомендует сдать анализы мочи (включая посев) и сделать рентген грудной клетки. Выполняется бактериологическое исследование образцов крови, чтобы исключить инфекцию крови (бактериемию).