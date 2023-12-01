Муковисцидоз

Хотя при рождении легкие обычно гистологически нормальны, у большинства пациентов признаки легочного заболевания проявляются в грудном или раннем детском возрасте. Тампонада слизью и хроническая бактериальная инфекция сопровождаются выраженным воспалительным ответом, повреждением дыхательных путей, что в конечном счете приводит к бронхоэктазам и дыхательной недостаточности. Течение заболевания характеризуется эпизодическими обострениями бронхолегочного процесса и прогрессирующим снижением функции легких.

Повреждение легких, вероятно, инициируется диффузной обструкцией дистальных отделов дыхательных путей аномально большим выделением слизи. Бронхиолит и слизисто-гнойная закупорка дыхательных путей возникают вторично по отношению к обструкции и присоединения инфекции. Хроническое воспаление, вторичное по отношению к высвобождению протеаз и провоспалительных цитокинов клетками дыхательных путей, также способствует повреждению легких. Изменения дыхательных путей встречаются чаще, чем изменения паренхимы легких. Около 50% пациентов имеют повышенную реактивность бронхов, которая может реагировать на применение бронходилататоров.

У пациентов, с запущенными заболеваниями легких, хроническая гипоксия приводит к мышечной гипертрофии легочных артерий, легочной гипертензии и гипертрофии правого желудочка.

Легкие большинства пациентов колонизированы патогенными бактериями. В раннем возрасте Staphylococcus aureusявляется наиболее распространенным возбудителем, но по мере прогрессирования заболевания часто выделяют Pseudomonas aeruginosa, включая мультирезистентные штамы. Мукоидный штамм P. aeruginosa однозначно связан с муковисцидозом и приводит к худшему прогнозу, чем немукоидные штаммы P. aeruginosa.

В США доминирование метициллин-резистентного S. aureus (МРЗС) в дыхательных путях в настоящее время выявляют у около 25% пациентов; пациенты, инфицированные хроничной формой МРЗС, имеют более быстрое снижение легочной функции и более низкие показатели выживаемости, чем неинфицированные.

Колонизация комплексом Burkholderia cepacia происходит примерно у 2-3% пациентов и может быть связана с более быстрым ухудшением функции легких.

Нетуберкулезная микобактерия, в том числе комплекс Mycobacterium avium и M. abscessus, являются потенциальными респираторными патогенами. Распространенность составляет около 14% и зависит от возраста и географического положения. Дифференциация инфекции от колонизации может быть сложной задачей.

Другие распространенные респираторные патогены включают Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans, и Aspergillus spp.

В дыхательных путях пациентов с муковисцидозом часто присутствуют анаэробные бактерии и распространенные респираторные вирусы, но их роль в прогрессировании заболевания не установлена.