Типы вирусных заболеваний

Классификация вирусных инфекций в соответствии с системой пораженных органов (например, легкие, желудочно-кишечый тракт, кожа, печень, центральная нервная система, слизистые мембраны) может быть клинически приемлема, хотя определенные вирусные заболевания (например, свинка) классифицировать трудно. Большое число патогенных вирусов и заболеваний, которые они вызывают, описываются в РУКОВОДСТВЕ.
(См. также Обзор вирусов (Overview of Viruses)).
Респираторные инфекции
Некоторые респираторные вирусы
Основные синдромы
Распространенность
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Вирусы эпидемического гриппа A, В и С и вирусы птичьего гриппа
ОЛРЗ
Повсеместно
А и В: сезонные (зима) эндемии, иногда пандемии
C: эндемичен
A и B: Балоксавир, осельтамивир или занамивир
A и B:вакцина потив гриппа, балоксавир, осельтамивир или занамивир
Подтипы H5N1 и H7N9 вируса птичьего гриппа: ассоциированы с домашней птицей
Осельтамивир, занамивир и иногда балоксавир
Избегание контакта со слюной, слизью или фекалиями зараженных птиц
Вирусы парагриппа 1–4
Острое респираторное заболевание с лихорадкой (дети)
1: Локальные эпидемии
1, 2, и 3: Широкое распространение у детей
Нет
Вакцины в стадии разработки
Аденовирусы
Острое респираторное заболевание с лихорадкой (дети)
Острое респираторное заболевание (взрослые и дети)
Острая фарингоконъюнктивальная лихорадка
Эпидемический кератоконъюнктивит
Острый фолликулярный конъюнктивит
Диарея
Геморрагический цистит
Повсеместно
В основном дети
Нет
Вакцина, содержащая типы 4 и 7 при эпидемиях среди военных
Коронавирусы
Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
Ближневосточный респираторный синдром (MERS)
Локальное происхождение становится широко распространенным
[SARS (ТОРС): Китай; нет случаев после 2004 года
MERS (ближневосточный респираторный синдром): Аравийский полуостров
COVID-19: глобальная пандемия 2020
ТОРС: ремдесивир, кортикостероиды, антикоагулянты
БВРС: нет
COVID-19: нирматрелвир/ритонавир, ремдесивир, молнупиравир, моноклональные антитела
COVID-19: Вакцинация
БВРС (MERS): избегать контакта с верблюдами
Orthohantaviruses
Хантавирусный легочный синдром (например, из-за хантавируса Син Номбре, вируса Black Creek Canal, вируса Bayou или вируса Нью-Йорк)
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (например, вызванная вирусами Хантаан, Сеул и Добрава)
Хантавирусный легочный синдром: Северная, Центральная и Южная Америка
ГЛПС: по всему миру
Легочный синдром, не вызванный хантавирусом
Рибавирин внутривенно при геморрагической лихорадке с почечным синдромом
Борьба с грызунами
Респираторно-синцитиальный вирус и метапневмовирус человека
Респираторное заболевание нижних дыхательных путей (младенцы)
Респираторное заболевание верхних дыхательных путей в лёгкой форме (взрослые)
Широко распространено среди детей
Рибавирин иногда используется для пациентов с ослабленным иммунитетом
Паливизумаб внутримышечно ежемесячно (только для некоторых детей с высоким риском инфицирования респираторно-синцитиальным вирусом [РСВ])
Риновирусы
Острый ринит с или без лихорадки
Универсально, особенно в холодное время года
Нет
Нет
*Неспецифические меры предосторожности (например, избегание инфицированных пациентов и таких носителей как насекомые и животные, обычные меры гигиены) также рекомендуются.
Инфекции верхних дыхательных путей, вероятно, являются наиболее распространенными вирусными инфекциями. Респираторные инфекции с большей вероятностью могут вызвать тяжелые симптомы у детей грудного возраста, у пожилых и у пациентов с заболеваниями легких или сердца. Респираторные вирусы, как правило, передаются от человека человеку воздушно-капельным путем.
Респираторные вирусы включают в себя вирусы эпидемического гриппа (A и В), вирусы птичьего гриппа типа А (H5N1 и H7N9), вирусы парагриппа 1-4, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы А и В и метапневмовирус человека, риновирусы и коронавирусы.
Некоторые коронавирусы вызывают респираторную инфекцию, которая может быть тяжелой. В 2002 и 2003 годах причиной многочисленных смертельных случаев, главным образом в Китае и Гонконге, стала вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). С 2004 года не было зарегистрировано ни одного случая ТОРС. В 2012 году в Саудовской Аравии возник новый коронавирус – коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV); он может быть причиной тяжелого острого респираторного заболевания и часто смертелен (летальность 34%). В 2019 году - другой коронавирус (SARS-CoV2), который может вызвать острое, иногда смертельное респираторное заболевание (COVID-19) появился в Ухане, Китай, и перерос во всемирную пандемию, которая убила миллионы (1).
Желудочно-кишечные инфекции
Гастроэнтерит обычно вызывается вирусами и передается от человека к человеку фекально-оральным путем.
Прежде всего поражаемая возрастная группа зависит от вируса:
Ротавирус: дети
Норовирус: дети и взрослые
Астровирус: обычно младенцы и маленькие дети
Аденовирус 40 и 41: младенцы
COVID-19: все возрасты
Локальные эпидемии могут наблюдаться у детей, особенно в течение более холодного времени г.
Главные симптомы – рвота и диарея.
Не рекомендуется никакого определенного лечения, но важен поддерживающий уход, особенно регидратация.
Вакцина против ротавирусной инфекции, эффективная в отношении большинства патогенных штаммов, входит в график вакцинации детей и подростков по возрастам, разработанный Центром по контролю и профилактике заболеваний [Centers for Disease Control and Prevention Child and Adolescent Immunization Schedule by Age]. Мытье рук и соблюдение санитарных правил могут помочь предотвратить распространение.
Экзантематозные инфекции
Некоторые экзантематозные вирусы
Основные клинические синдромы
Распространенность
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Вирус кори
Энцефаломиелит
Поражение центральной нервной системы (редко)
Повсеместно
Распространенность увеличивается из-за снижения вакцинации
Нет
Вакцины
Вирус краснухи
Врождённые нарушения из-за инфицирования во время беременности
Повсеместно
Нет
Вакцины
Парвовирус человека B19
Инфекционная эритема (пятая болезнь)
Сыпь (красная сыпь на щеках чаще встречается у детей), недомогание, артрит (полиартропатия чаще встречается у взрослых)
Водянка плода (инфекция во время беременности)
Анемия (транзиторный апластический кризис при ослабленном иммунитете или у пациентов с гемоглобинопатией)
Спорадические вспышки
Внутривенный иммуноглобулин (при тяжёлой анемии)
Нет
Герпесвирус человека 6 типа
Розеола младенческая (внезапная экзантема)
Широкое распространение
Поражает маленьких детей
Нет
Нет
Вирус ветряной оспы
Без вакцинации практически повсеместно у детей, иногда у взрослых
Ацикловир, фамцикловир, валацикловир
Иммуноглобулины, вакцина
Распространён у взрослых в результате реактивации латентного вируса
Ацикловир, фамцикловир, валацикловир
Вакцина
Вирусы оспы
Натуральная оспа (вирус натуральной оспы)
Природное заболевание искоренено
Цидофир†
Вакцина против натуральной оспы до 4 дней после подвергания заражению
Вакцина
Цидофир†
Глобальная вспышка заболевания в 2022 году
Передача от человека к человеку происходит при длительном тесном контакте.
Цидофовир, тековиримат, иммуноглобулин вакцины против коровьей оспы
Вакцины
Избегание прямого физического контакта с инфицированными людьми
Альфавирусы (некоторые)
Чикунгунья (острое фебрильное заболевание, с последующим хроническим полиартритом)
Передается комарами вида Aedes
Африка, Юго-Восточная Азия, Индия, Европа, страны Южной и Северной Америки
Нет
Нет
Болезнь Майаро (заболевание, похожее на лихорадку денге)
Передается комарами
Южная Америка, Тринидад, Гаити
Нет
Нет
Лихорадка Росс-Ривер (эпидемический полиартрит)
комары рода Aedes
Австралия, Папуа-Новая Гвинея, Южная часть Тихого океана
Нет
Нет
Вирус контагиозного моллюска
Папулы контагиозного моллюска
Гениталии (взрослые)
Поражённая кожа (дети)
Более тяжелое поражение (пациенты со СПИДом)
Криотерапия, выскабливание
Нет
*Неспецифические меры предосторожности (например, избегание инфицированных пациентов и таких носителей как насекомые и животные, обычные меры гигиены) также рекомендуются.
†На основании исследований на животных.
Некоторые вирусы вызывают только поражения кожи (как при контагиозном моллюске); другие могут вызывать системные проявления или поражения кожи на различных участках поверхности тела.
Передача, как правило, происходит от человека к человеку; переносчик альфавирусов – москит.
Инфекции печени
Вирусный гепатит
Основные синдромы
Распространенность
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Гепатит А (острый)
Широко распространён, часто эндемичен
Нет
Иммуноглобулин, вакцина
Гепатит B (острый и хронический)
Широкое распространение
Интерферон, другие противовирусные средства, в том числе нуклеозидные аналоги (например, энтекавир) и нуклеотидные аналоги (например, тенофовира дизопроксил фумарат)
Скрининг на выявление поверхностного антигена к гепатиту В
Вакцина, иммуноглобулин против гепатита В(HBIG)
Гепатит С (острый и хронический)
Широкое распространение
Интерферон, рибавирин, противовирусные средства прямого действия (например, ингибиторы протеазы, ингибиторы нуклеотидных аналогов, ингибиторы неструктурного белка 5A [NS5A])
Скрининг на выявление гепатита С
Гепатит D (дельта)
Эндемические очаги в некоторых странах
Группа риска – люди, употребляющие парентеральные препараты
Может произойти инфицирование только при наличии гепатита В
Интерферон
Нет
Вспышки
Генотипы 1 и 2: Развивающиеся страны
Генотипы 3 и 4: Европа; передается при употреблении в пищу свинины с недостаточной кулинарной обработкой
Тяжёлое течение во время беременности
Нет
Вакцина (не доступна в продаже в США)
*Также рекомендуются неспецифические меры предосторожности (например, избегание жидкостей инфицированных пациентов, асептики, обычные меры гигиены).
По крайней мере 5 специфических вирусов (вирусы гепатита А, B, C, D и E) могут вызвать гепатит; каждый вызывает определенный тип гепатита. Вирус гепатита D может заражать только в том случае, если есть гепатит B. Передача от человека к человеку происходит при контакте с зараженной кровью или выделениями и фекально-оральным путем при гепатите А и E (генотипы 1 и 2).
Другие вирусы также могут поражать печень, как часть их патологического процесса. Распространенные примеры – цитомегаловирус, вирус Эпштейна – Барр и вирус желтой лихорадки. Менее распространенные примеры – экховирус, коксавирус и вирусы простого герпеса, кори, краснухи и ветряной оспы.
Неврологические инфекции
Некоторые вирусы, поражающие нервную систему
Основные синдромы
Распространенность
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Полиовирусы
Полиомиелит (острый периферический паралич)
Асептический менингит
Повсеместно
Заболеваемость сейчас низкая из-за вакцинации
Нет
Вакцины: живая (перорально), инактивированная (инъекция)
Альфавирусы (некоторые), переносятся москитами
Западный конский энцефалит
Северная и Южная Америка
Нет
Вакцина доступна для лошадей
Экспериментальная вакцина, использованная у работников лаборатории группы риска
Восточный лошадиный энцефалит
Северная Америка, Южная Америка (вирус Мадариага)
Нет
Вакцина доступна для лошадей
Исследуемая вакцина применяется для работников лабораторий группы риска
Венесуэльский конский энцефалит
От Персидского залива до Южной Америки
Нет
Вакцина доступна для лошадей
Исследуемая вакцина применяется для работников лабораторий группы риска
Флавивирусы (некоторые), переносятся москитами
Японский энцефалит
Юго-Восточная Азия, Япония, Корея, Китай, Индия, Филиппины, восточная территория бывшего СССР
Нет
Вакцина
Энцефалит долины Муррей
Австралия, Новая Гвинея
Нет
Нет
Энцефалит Сент-Луис
Северная и Южная Америка
Нет
Нет
Африка, Средний Восток, юг Франции, бывший СССР, Индия, Индонезия, США, Канада, Южная Америка (Аргентина, Бразилия)
Нет
Скрининг крови и продуктов крови
Вакцина доступна для лошадей
Флавивирусы (некоторые), переносятся клещами
Энцефалит Повассан
Канада, северо-восток и верхний средний запад США
Нет
Нет
Клещевой энцефалит
Восточная и Центральная Европа, Балканы, бывший СССР
Вспышки соответствуют периоду активности клещей
Нет
Вакцина
Ортобуньявирусы (некоторые), переносится москитами
Калифорнийский энцефалит и похожие типы (например, энцефалит Ла-Кросс)
Вероятно, по всему миру
Распространён в средней части запада и востока США
Симптоматическая инфекция, в основном, у детей
Нет
Нет
Маммаренавирусы (некоторые)
Лимфоцитарный хориоменингит
США, Европа, возможно, в других местах
Основной переносчик: домашняя мышь
В основном у взрослых осенью и зимой
Нет
Нет
Вирус бешенства
Во всем мире
Нет
Вакцина
Иммуноглобулин для постконтактной профилактики бешенства
Вакцинация домашних животных
* Также рекомендуются неспецифические меры предосторожности (например, избегание заражённой еды и воды и таких носителей, как членистоногие и животные, стандартные меры гигиены).
Большинство случаев энцефалита вызваны вирусами. Многие из этих вирусов передаются человеку кровососущими членистоногими, в основном комарами и клещами; эти вирусы называются арбовирусами (вирусы, которые переносятся членистоногими). Для таких инфекций предотвращение включает избегание укусов москитов (комаров) и клещей.
Геморрагическая лихорадка
Некоторые вирусы, которые вызывают геморрагическую лихорадку
Основные синдромы
Распределение
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Флавивирусы (некоторые)
Бывший СССР (Сибирь)
Нет
Нет
Индия, Китай (вирус Нандзяньин (Nanjianyin)
Нет
Нет
Африка, Центральная и Южная Америка
Нет
Вакцина против вируса желтой лихорадки для путешественников в эндемичные районы и населения во время эпидемической вспышки заболевания
Тропики и субтропики, во всем мире
Нет
Вакцина против Денге для некоторых лиц в возрасте от 9 до 45 лет с предшествующей инфекцией Денге
Орто-хантавирусы (некоторые)
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, вызванным вирусом Хантаан, Пуумала, Добрава (Белград) или Сеул
Повсеместно
Рибавирин
Нет
Филовирусы
Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом Марбург
Африка
Нет
Нет
Геморрагическая лихорадка Эбола, обусловленная суданским эболавирусом
Африка, Суматра
Нет
На сегодняшний день не утверждено ни одной вакцины; существующие вакцины против вируса Эбола Заир не являются эффективными против штамма Судан
Геморрагическая лихорадка Эбола, обусловленная эболавирусом Бундибугио
Уганда
Нет
Нет
Геморрагическая лихорадка Эбола, обусловленная заирским эболавирусом
Африка
Коктейли с моноклональными антителами (одобрено FDA; применение из гуманных соображений/расширенный доступ)
Вакцины против лихорадки Эбола:
Вакцина rVSV-ZEBOV одобрена в США, используется при вспышках в ДРК (Демократическая Республика Конго)
Вакцина Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo используется в Демократической Республике Конго (ДРК).
Геморрагическая лихорадка Эбола, обусловленная рестонским эболавирусом
Филиппины
Нет
Нет
Маммаренавирусы (некоторые)
Боливийская геморрагическая лихорадка (вызывается вирусом Мачупо)
Аргентинская геморрагическая лихорадка (вызывается вирусом Junin)
Венесуэльская геморрагическая лихорадка (вызывается вирусом Гуанарито)
Бразильская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Сабиа)
Южная Америка, Африка (только лихорадка Ласса)
Рибавирин
Плазма от реконвалесцентов при всех, кроме лихорадки Ласса
Вакцина от аргентинской геморрагической лихорадки
Вирусная геморрагическая лихорадка, обусловленная вирусом Лухо
Замбия
Нет
Нет
Ортонаировирус
Геморрагическая лихорадка Крыма-Конго
Клещевой; бывший СССР, запад Пакистана, Африка, Азия, Средний Восток, Восточная Европа
Рибавирин
Вакцина (эффективность неизвестна)
Флебовирусы (некоторые)
Тяжелая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом
Клещевой: Китай, Корея, Япония
Нет
Нет
*Также рекомендуются неспецифические меры предосторожности (например, избегание путей передачи, обычные меры гигиены).
Определенные вирусы вызывают лихорадку и склонность к кровотечениям и кровоизлияниям. (См. также Арбовирусные, аренавирусные и филовирусные инфекции).
Распространяется москитами, клещами или контактом с зараженными животными (например, грызуны, обезьяны, летучие мыши) и людьми. Профилактика включает в себя предотвращение передачи инфекции.
Инфекции кожи или слизистых оболочек
Некоторые вирусы, которые вызывают рецидивирующие или хронические поражения кожи или слизистых оболочек
Основные синдромы
Распространенность
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Простой губной герпес
Герпетический гингивостоматит
Дерматит
Кератоконъюнктивит
Энцефалит
Вульвовагинит
Неонатальное диссеминированное заболевание
Лабиальный: рецидив
Инфекция HSV-1 примерно у двух третей населения в мире < 50 лет
Герпетический гингивостоматит: часто у младенцев и детей
Ацикловир, фамцикловир, валацикловир, пенцикловир
Неонатальная инфекция: лечение инфекции у матери, супрессивная терапия начиная с 36 недель гестационного возраста, если у пациентов есть история рецидивирующего вируса простого герпеса; кесарево сечение, если на время родов есть поражения или продромальные симптомы
Папилломавирус человека
Рак шейки матки, рак вульвы, рак влагалища, анальный рак, и ротоглоточный рак
Повсеместно
Общий, часто повторяющийся
Криотерапия, лазер, хирургическое иссечение, интерферон (возможно для генитального поражения), подофиллин (генитальная форма), имихимод
Вакцины против ВПЧ против 9 подтипов вируса папилломы человека (ВПЧ), наиболее часто связанных с различными видами рака и генитальными бородавками
Презервативы обеспечивают частичную защиту
*Неспецифические меры предосторожности (например, обычные меры гигиены, безопасный секс) также рекомендуются.
Передача вируса простого герпеса и вируса папилломы человека происходит посредством контакта от человека к человеку.
Некоторые вирусы вызывают поражения кожи или слизистой оболочки, которые рецидивируют и приобретают хроническое течение.
Заболевания с множественным поражением различных систем и органов
Некоторые вирусы, которые вызывают заболевания множественными поражениями различных систем и органов
Основные синдромы
Распределение и распространенность
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Коксакивирусы
Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей
Острое респираторное заболевание с лихорадкой (дети)
Паралич
Лихорадка и экзантема
Варьируется в зависимости от типа
Заражены большинство людей
Заболеваемость увеличивается в теплое время года в умеренном климате, в тропиках и у детей встречается на протяжении всего года
Передается от человека к человеку, обычно через фекально-оральный путь
Нет
Нет
Экховирусы† и многочисленные энтеровирусы
Лихорадка и экзантема
Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей
Паралич
Как и коксакивирусы
Нет
Нет
Цитомегаловирус (ЦМВ)
Врождённые дефекты (инклюзионная цитомегалия)
Гепатит (цитомегаловирусный мононуклеоз)
У пациентов с ослабленным иммунитетом (включая пациентов со СПИДом): ретинит, желудочно-кишечные нарушения, нарушения центральной нервной системы, пневмония
Широкораспространенные
Врожденные
Распространено среди лиц с ослабленным иммунитетом
Ганцикловир, фоскарнет, цидофовир, иногда иммуноглобулин (например, реципиентам трансплантации органов с пневмонией)
Ганцикловир, фоскарнет
*Неспецифические меры предосторожности (например, соответствующая санация, мытьё рук) также рекомендуются.
†Для экховирусов типов 10, 21, 22 и 28 классификация была изменена; эти номера больше не используются. Недавно описанные энтеровирусы обозначены как типы 68-72.
Энтеровирусы, которые включают коксакивирусы и экховирусы, могут вызывать различные мультисистемные синдромы, как и цитомегаловирусы.
Передача энтеровирусов обычно происходит при прямом контакте с выделениями из дыхательных путей или со стулом.
Неспецифическое фебрильное заболевание
Некоторые вирусы, которые вызывают неспецифическое острое фебрильное заболевание
Основные синдромы
Распределение
Специфическая терапия*
Специфическая профилактика†
Вирус колорадской клещевой лихорадки
Колорадская клещевая лихорадка с лейкопенией и тромбоцитопенией
Запад США, Канада
Нет
Нет
Флавивирусы (некоторые)
Передается через укусы комаров; врожденная инфекция у детей, которые заразились внутриутробно, вызывающая микроцефалию; синдром Гийена–Барре
Африка, Азия, Америка, острова Тихого океана
Нет
Меры предосторожности для предотвращения укусов комаров
Меры предосторожности для уменьшения передачи половым путем: воздержание от секса или использование презервативов в периоды риска и на протяжении всей беременности
Скрининг крови и продуктов крови
Флебовирусы (некоторые)
вирус Хартленда (HRTV)
Клещевой; средная часть запада и востока США
Нет
Нет
Флеботомная лихорадка
Бассейн Средиземного моря, Балканы, Средний Восток, Пакистан, Индия, Китай, восток Африки, Панама, Бразилия
Нет
Нет
Африка, Египет, Саудовская Аравия, Йемен
Нет
Вакцина для домашнего скота
Вакцина для человека находится в разработке
Ортомиксовирусы
вирус Бурбон
Клещевой: Средний Запад и юг США
Нет
Нет
*Лечение, как правило, поддерживающее.
†Неспецифические меры предосторожности (например, избегание средств передачи заболевания, обычные правила гигиены, скрининг костного мозга, используемого для трансплантации) также рекомендуются.
Некоторые вирусы вызывают неспецифические симптомы, включающие лихорадку, недомогание, головные боли и миалгию. Передача обычно происходит через членистоногих. (См. также Арбовирусные, аренавирусные и филовирусные инфекции).
Лихорадка Рифт-Валли обычно передается через контакт с кровью, жидкостями организма или тканями инфицированных животных, в основном домашнего скота, такого как крупный рогатый скот, овцы, козы, буйволы и верблюды. Передача может также происходить через укусы инфицированных комаров (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: Rift Valley Fever Transmission)(Передача лихорадки долины Рифт). Лихорадка долины Рифт редко прогрессирует до поражений глаз, менингоэнцефалита или геморрагической формы (у которой 50% смертность).
Справочные материалы
1. Mahase E: Coronavirus covid-19 has killed more people than SARS and MERS combined, despite lower case fatality rate. BMJ 368:m641, 2020. doi: 10.1136/bmj.m641