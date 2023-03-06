Типы вирусных заболеваний

Таблица Некоторые респираторные вирусы Таблица

Инфекции верхних дыхательных путей, вероятно, являются наиболее распространенными вирусными инфекциями. Респираторные инфекции с большей вероятностью могут вызвать тяжелые симптомы у детей грудного возраста, у пожилых и у пациентов с заболеваниями легких или сердца. Респираторные вирусы, как правило, передаются от человека человеку воздушно-капельным путем.

Респираторные вирусы включают в себя вирусы эпидемического гриппа (A и В), вирусы птичьего гриппа типа А (H5N1 и H7N9), вирусы парагриппа 1-4, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы А и В и метапневмовирус человека, риновирусы и коронавирусы.

Некоторые коронавирусы вызывают респираторную инфекцию, которая может быть тяжелой. В 2002 и 2003 годах причиной многочисленных смертельных случаев, главным образом в Китае и Гонконге, стала вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). С 2004 года не было зарегистрировано ни одного случая ТОРС. В 2012 году в Саудовской Аравии возник новый коронавирус – коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV); он может быть причиной тяжелого острого респираторного заболевания и часто смертелен (летальность 34%). В 2019 году - другой коронавирус (SARS-CoV2), который может вызвать острое, иногда смертельное респираторное заболевание (COVID-19) появился в Ухане, Китай, и перерос во всемирную пандемию, которая убила миллионы (1).