Segurança dos medicamentos durante a gravidez

Alguns medicamentos antivirais (por exemplo, a zidovudina e o ritonavir para infecção por HIV) têm sido usados com segurança durante a gravidez há muitos anos. No entanto, alguns medicamentos antivirais podem causar problemas no feto. Por exemplo, há evidência sugerindo que quando alguns esquemas de tratamento do HIV que incluem uma combinação de medicamentos antivirais são administrados durante o primeiro trimestre, o risco de ter fenda labial e fenda palatina pode ser maior.

Para uma gestante com COVID-19 com sintomas leves a moderados no estágio inicial, é possível que a equipe de tratamento discuta os riscos e benefícios e decida se o uso do nirmatrelvir-ritonavir ou do remdesivir é adequado. No caso de pacientes grávidas hospitalizadas por COVID-19, o uso de baricitinibe ou do tocilizumabe também pode ser considerado. Em geral, os especialistas recomendam que preocupações teóricas sobre a segurança de medicamentos antivirais durante a gravidez não devem impedir o seu uso por gestantes.

Se uma gestante pegar gripe, ela deve buscar tratamento assim que possível, uma vez que a eficácia do tratamento da gripe é maior no prazo de 48 horas após o início dos sintomas. No entanto, o tratamento em qualquer momento durante a infecção reduz o risco de ter complicações graves. Nenhum estudo com desenho adequado de zanamivir e oseltamivir foi realizado em gestantes. No entanto, muitos estudos com base em observação indicam que o tratamento de gestantes com oseltamivir ou zanamivir não aumenta o risco de sofrer efeitos nocivos. Existe pouca ou nenhuma informação sobre o uso de outros medicamentos contra a gripe durante a gravidez.

O aciclovir, tomado por via oral ou aplicado na pele, geralmente para tratar o vírus do herpes simples, parece ser seguro durante a gravidez.