Os opioides em si, não provocam muitas complicações no longo prazo, a não ser a dependência. Algumas pessoas apresentam efeitos colaterais leves, como constipação crônica, sudorese excessiva, sonolência ou redução da libido. No entanto, muitas complicações podem resultar do compartilhamento de agulhas com outras pessoas e por injetar, sem saber, outras substâncias com o opioide.