O toque terapêutico, por vezes chamado de imposição de mãos, é um tipo de medicina energética. A teoria por trás do toque terapêutico é a utilização da energia de cura (biocampo) do terapeuta para identificar e consertar os desequilíbrios no biocampo da pessoa. Os terapeutas normalmente não tocam a pessoa. Em vez disso, os terapeutas movem as mãos para frente e para trás sobre a pessoa.

O toque terapêutico tem sido usado para reduzir a ansiedade e melhorar a sensação de bem-estar em pessoas com câncer, mas esses efeitos ainda não foram rigorosamente estudados. O toque terapêutico ganhou aceitação de muitos profissionais de enfermagem holísticos, que integram essa terapia aos cuidados hospitalares.

Existe um número limitado de estudos sobre o toque terapêutico com desenho adequado. O toque terapêutico pode ajudar a aliviar a dor, a náusea e a ansiedade em pessoas com câncer.

O toque terapêutico parece ser seguro

