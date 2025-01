Considerações gerais sobre a medicina integrativa, complementar e alternativa

A eficácia das terapias alternativas é uma questão importante.

Muitas terapias da MCA já foram estudadas e demonstraram ser ineficazes ou inconsistentes. Algumas terapias demonstraram ser eficazes para quadros clínicos específicos. Contudo, essas terapias também costumam ser utilizadas para tratar outros quadros clínicos e sintomas, embora não exista suficiente evidência científica dando respaldo a esses tipos de utilização, como é o caso da medicina convencional. Algumas terapias da MCA não foram testadas em estudos com desenho adequado. Contudo, a inexistência de evidência gerada por estudos com desenho adequado não comprova que aquela terapia é ineficaz.

Alega-se que muitas terapias da MCA vêm sendo praticadas há centenas ou milhares de anos. Elas incluem acupuntura, meditação, ioga, dietas terapêuticas, massagem e medicina botânica (suplementos alimentares). O fato de ter uma longa história de utilização é, às vezes, utilizado para dar respaldo que as terapias da MCA são eficazes. Contudo, esse argumento é limitado pelos seguintes fatores:

Ser utilizado por bastante tempo não equivale cientificamente a ter um efeito comprovado. Algumas terapias que haviam sido utilizadas por muito tempo posteriormente demonstraram ser ineficazes ou prejudiciais.

Pode ser difícil definir há quanto tempo uma terapia tem sido usada.

Tanto a própria terapia como o modo pelo qual ela era utilizada no passado podem ser diferentes da terapia e do modo de utilização atuais.

É por isso que ainda se prefere usar evidência científica baseada em estudos com desenho adequado para determinar se uma terapia é ou não eficaz.

Entretanto, pode ser difícil realizar estudos com desenho adequado em terapias da MCA. As barreiras à pesquisa sobre terapias de MCA incluem as seguintes:

Falta de apoio e recursos financeiros para a MCA entre as fontes que financiam os pesquisadores médicos

Formação e capacidade limitadas de realizar pesquisa científica entre os defensores de MCA

Normas menos rígidas que exigem comprovação de que os produtos ou terapias da MCA são de fato eficazes antes de serem disponibilizados ao público em comparação às normas que regem os tratamentos da medicina convencional

Um retorno sobre o investimento geralmente menor para as empresas que estudam a MCA, em comparação às que realizam pesquisa em medicamentos ou dispositivos

A aplicação de métodos de pesquisa convencionais para estudar a MCA pode ser difícil por vários outros motivos, incluindo

O melhor tipo de desenho de pesquisa convencional faz a comparação entre o tratamento ativo (por exemplo, um medicamento ou tratamento) e um placebo (um tipo de intervenção criada de modo a ser semelhante a um medicamento ou tratamento, mas que não inclui um medicamento ou um tratamento ativo) ou entre o tratamento ativo e nenhum tratamento (um grupo de controle). No caso de algumas terapias da MCA, como a homeopatia e a medicina botânica, é relativamente fácil conceber um placebo. Contudo, é mais difícil conceber um placebo para tratamentos físicos, como a acupuntura ou o tratamento por manipulação manual. Criar um placebo para meditação ou um sistema integral de alimentação saudável é um desafio ainda maior.

É difícil fazer a diferenciação entre os efeitos do componente ativo de uma terapia da MCA e do placebo. Por exemplo, os profissionais praticantes das terapias da MCA costumam interagir com as pessoas de maneira positiva e solidária, algo que sabidamente faz com que a pessoa se sinta melhor, independentemente de quais outras terapias são utilizadas. Esse aspecto da MCA pode ser encarado como um efeito placebo.

O desenho de pesquisas convencionais utiliza o método duplo cego. O método duplo cego pretende evitar que os participantes da pesquisa e os profissionais praticantes saibam qual pessoa recebeu qual tratamento. Normalmente, as pessoas e os profissionais praticantes esperam que o tratamento ativo tenha um desempenho melhor que o do placebo. O método duplo cego diminui a probabilidade de ocorrer uma imparcialidade nos resultados a favor do tratamento, com base nessa expectativa. Contudo, pode ser difícil aplicar o caráter cego aos profissionais praticantes. Por exemplo, o profissional praticante do reiki saberia se um tratamento de energia verdadeiro está sendo administrado. Nesses casos, a eficácia do tratamento deve ser avaliada pelo pesquisador do estudo, que não sabe qual o tratamento utilizado.

É possível que as terapias e diagnósticos da MCA não sejam padronizados. Por exemplo, cada profissional praticante utiliza um sistema de acupuntura diferente e o teor e os efeitos entre preparados de produtos naturais podem variar amplamente.

Entretanto, apesar de todos esses desafios, muitos estudos com desenho adequado de terapias da MCA (como acupuntura e homeopatia) já foram realizados. Por exemplo, um estudo de acupuntura utilizou um placebo com desenho adequado, no qual uma bainha opaca era colocada sobre a pele da pessoa no ponto de acupuntura, possibilitando a existência do caráter duplo-cego do estudo. Algumas bainhas continham uma agulha que penetrava na pele (tratamento ativo) e algumas não (placebo). Para que as terapias da MCA possam ser consideradas eficazes, deve haver evidência de que, quando comparadas a um placebo ou a um controle, a sua eficácia é maior.

A falta de fundos para custear esses estudos com desenho adequado para a MCA costuma ser mencionada como sendo o motivo pelo qual esses estudos não são realizados. Contudo, os produtos da MCA geram bilhões de dólares em negócios por ano, o que sugere que a falta de lucratividade não deve ser o motivo que impede que as empresas realizem estudos com esses produtos. No entanto, a lucratividade global para o desenvolvimento de medicamentos convencionais é muito maior que para os produtos da MCA.