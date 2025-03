Infezioni micotiche delle vie urinarie

Solo per pazienti sintomatici o ad alto rischio

Fluconazolo o, per i microrganismi resistenti, amfotericina B; a volte si aggiunge flucitosina

La colonizzazione micotica dei cateteri non richiede trattamento. La candiduria asintomatica raramente richiede un trattamento. La candiduria deve essere trattata nei seguenti casi:

Pazienti sintomatici

Pazienti neutropenici

Pazienti con allotrapianti renali allogenici

Pazienti sottoposti a manipolazione urologica

Gli stent urinari e i cateteri di Foley devono essere rimossi (se possibile). Nella cistite sintomatica, il trattamento consiste in fluconazolo 200 mg per via orale 1 volta/die. Nella pielonefrite, si preferisce fluconazolo da 200 a 400 mg per via orale 1 volta/die. La terapia in entrambi i casi deve essere per 2 settimane. Per i funghi resistenti al fluconazolo, è raccomandata l'amfotericina B.

Nella pielonefrite resistente, si aggiunge flucitosina 25 mg/kg per via orale 4 volte/die se i pazienti hanno una funzione renale adeguata; in caso contrario, la dose deve essere modificata sulla base della clearance della creatinina (vedi Antifungini).

La flucitosina può contribuire a eliminare la candiduria dovuta alle specie non albicans di Candida; tuttavia, le resistenze possono emergere rapidamente quando viene utilizzata in monoterapia. Le irrigazioni vescicali con amfotericina B possono temporaneamente eliminare la candiduria, ma non sono più indicate nella cistite e nella pielonefrite. Persino con una terapia antimicotica, locale o sistemica, apparentemente efficace per la candiduria, le recidive sono frequenti e questa probabilità è aumentata in caso di uso continuato di un catetere urinario. L'esperienza clinica con l'utilizzo del voriconazolo nel trattamento delle infezioni delle vie urinarie è scarsa.