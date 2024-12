Panoramica sugli aneurismi aortici e la dissezione aortica

La dissezione aortica si verifica quando il rivestimento interno dell’aorta si separa (si lacera) dallo strato intermedio dell’aorta, consentendo al sangue di inserirsi tra questi strati e separando (dissecando) lo strato intermedio della parete dallo strato esterno ancora intatto. Di conseguenza si forma un nuovo e falso canale nella parete dell’aorta. Oltre il 90% dei soggetti con una dissezione aortica lamenta dolore, generalmente improvviso, lancinante e spesso descritto come lacerante o squarciante. Con il progredire della dissezione lungo l’aorta, questa può chiudere i punti in cui una o più arterie originano dall’aorta, ostruendo il flusso sanguigno. Le conseguenze variano in base alle arterie ostruite.