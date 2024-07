Come viene diagnosticato il retinoblastoma pediatrico?

Come viene diagnosticato il retinoblastoma pediatrico?

Se un medico sospetta un retinoblastoma, prescrive:

uno speciale esame oculistico eseguito in anestesia generale

ecografia, TC o RMI per esaminare la retina

Se il bambino ha un retinoblastoma, per verificare se il tumore si è diffuso, i medici eseguono ulteriori esami, tra cui:

Scintigrafia ossea

prelievo di un campione di midollo osseo (biopsia del midollo osseo) per valutare la presenza di un tumore

Talvolta, una puntura lombare

I medici prescrivono anche test genetici per verificare se il retinoblastoma del bambino è di tipo ereditario. In tal caso, i medici prescrivono test anche per i familiari. Fratelli e sorelle a rischio di retinoblastoma devono sottoporsi a esami oculistici ogni 4 mesi, dalla nascita fino ai 4 anni. Devono essere esaminati anche gli occhi dei genitori, perché lo stesso gene può causare tumori benigni nella retina dell’adulto.