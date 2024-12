Contraccezione e gravidanza negli adolescenti

Una gravidanza durante l’adolescenza può essere causa di notevole stress emotivo.

Le adolescenti in gravidanza e i loro partner tendono ad abbandonare la scuola o la formazione lavorativa, peggiorando così la loro condizione economica, riducendo l’autostima e danneggiando le relazioni interpersonali. È meno probabile che le adolescenti in gravidanza si sottopongano alle cure prenatali, con conseguenti esiti meno positivi della gravidanza, come un tasso più alto di parti prematuri. Le adolescenti in stato interessante, in particolare le giovanissime e quelle che non ricevono assistenza prenatale, hanno maggiori probabilità delle ventenni di incorrere in problemi medici come l’anemia (situazione in cui l’organismo non dispone di sufficienti globuli rossi sani) e la preeclampsia (ipertensione arteriosa e presenza di proteine nelle urine con rischio di sofferenza fetale).

È più probabile che i neonati di madri molto giovani (in particolare quelle di età inferiore a 15 anni) nascano prematuramente e abbiano un peso ridotto alla nascita. Tuttavia, con un’appropriata assistenza prenatale le adolescenti più grandi non presentano rischi maggiori di problemi durante la gravidanza rispetto alle donne adulte in circostanze sociali ed economiche simili.

Un adolescente in gravidanza può decidere di continuare o di interrompere la gravidanza. L’adolescente può scegliere di allevare il bambino in prima persona o insieme al padre del bambino, spesso con il supporto dei familiari oppure di rinunciare spontaneamente al bambino (adozione).

Tutte queste opzioni possono creare stress emotivo. La consulenza per la ragazza e il partner può essere molto utile. La consulenza psicologica deve includere anche l’educazione all’uso della contraccezione dopo la gravidanza.

I genitori di un adolescente possono avere reazioni diverse se la propria figlia è incinta o se il proprio figlio ha messo incinta una ragazza. Le emozioni possono variare da angoscia a eccitazione, apatia, delusione o rabbia. È importante per i genitori manifestare il proprio sostegno e la propria disponibilità ad aiutare l’adolescente a fare le proprie scelte. Genitori e adolescenti devono comunicare apertamente di aborto, adozione e genitorialità, tutte scelte difficili per gli adolescenti se le affrontano da soli.