In caso di richiesta di anonimato da parte dei genitori naturali, il fatto se i bambini debbano avere la possibilità di ottenere informazioni al riguardo è attualmente una questione controversa. Alcuni stati dispongono di un sito Internet dove i genitori naturali e i bambini adottati registrano la propria identità. Se entrambe le parti acconsentono alla registrazione, verranno in seguito messe in contatto. Il contatto non può verificarsi senza l’approvazione di ambo le parti. I test genetici ora ampiamente disponibili consentono di trovare consanguinei di cui non si era a conoscenza.

Talvolta, i genitori adottivi si mettono in contatto con i genitori naturali. Le parti possono già essere legate in qualche modo. Per esempio, un patrigno o una matrigna può adottare il figlio biologico del consorte, oppure i nonni possono adottare i nipoti. In altri casi, i genitori possono mettersi in contatto mediante il passaparola o annunci.