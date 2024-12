Qual è il trattamento per l’epiglottite?

La cosa più importante è accertarsi che il soggetto possa respirare.

Per i bambini:

Il medico inserisce un tubo respiratorio lungo la gola nella trachea per mantenere pervie le vie aeree edematose

Se i medici non possono inserire un tubo respiratorio perché l’epiglottide ostruisce la trachea, praticano un foro nella parte anteriore del collo per inserire un tubo direttamente nella trachea (tracheostomia)

Spesso gli adulti non necessitano di un tubo respiratorio, ma alcuni sì. Sarà necessario il ricovero in ospedale per restare sotto osservazione.

Tutti i soggetti con epiglottite necessitano di antibiotici per via endovenosa (EV) per trattare l’infezione.