La cisti di Tornwaldt è una rara cisti non cancerosa (benigna) situata nella linea mediana del rinofaringe, che può infettarsi.

La cisti di Tornwaldt si forma nel rinofaringe, che comprende la zona che va dalla parte posteriore del passaggio nasale alla zona al di sopra del palato molle, nel punto di incontro tra passaggi nasali e gola. La cisti può infettarsi, causando formazione di pus dal cattivo sapore e odore, ostruzione della tromba di Eustachio (il condotto che collega l’orecchio medio con i passaggi nasali) e mal di gola.

Sede del rinofaringe

Bocca, naso e gola MODELLO 3D

Per diagnosticare la cisti di Tornwaldt, i medici inseriscono una sonda flessibile a fibre ottiche attraverso il naso (il cosiddetto nasofaringoscopio). I medici confermano la diagnosi di cisti di Tornwaldt con esami di diagnostica per immagini, come una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI).

La cisti può essere rimossa oppure può essere eseguita una marsupializzazione, che significa rivoltare la cisti verso l’esterno. I medici praticano una piccola incisione nella cisti, ne piegano i margini all’indietro e li suturano per creare un’apertura permanente. Pertanto, il liquido della cisti può drenare secondo necessità. Questa procedura viene eseguita in sala operatoria. e talvolta richiede l’anestesia generale.