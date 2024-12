Tubo di respirazione seguito da intervento chirurgico per drenare la zona infetta

Antibiotici

Il trattamento dell’infezione dello spazio sottomandibolare deve essere rapido per evitare l’ostruzione delle vie aeree.

Il soggetto viene portato in sala operatoria e, con un sottile tubo flessibile a fibre ottiche, il medico guida il tubo di respirazione di plastica dal naso fino alla trachea per tenere aperte le vie aeree. A quel punto, il chirurgo incide chirurgicamente la zona infetta per far drenare l’infezione.

Se non è possibile posizionare un tubo di respirazione si esegue una tracheotomia.

Gli antibiotici, come ceftriazone e clindamicina, vengono somministrati per via endovenosa.