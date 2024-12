Precauzioni di sicurezza nelle immersioni e prevenzione delle relative lesioni

Poiché le immersioni richiedono un notevole sforzo, i subacquei devono avere capacità aerobiche ragionevolmente buone (capacità di svolgere attività fisica intensa) e non devono essere limitati da disturbi cardiaci o polmonari. Disturbi che possono compromettere lo stato di coscienza, l’attenzione o la capacità di giudizio, come l’epilessia e il diabete trattato con insulina (in quanto può provocare cali dello zucchero nel sangue [ipoglicemia]) generalmente precludono le immersioni. Sono stati stabiliti programmi speciali per i subacquei affetti da diabete. In caso di dubbi è opportuno consultare il medico. Anche chi ha manifestato un collasso polmonare (pneumotorace) spontaneo non deve praticare le immersioni.

Sebbene le linee guida tradizionali suggeriscano che i bambini sotto i 10 anni dovrebbero evitare questo sport, hanno avuto successo programmi che cominciano a insegnarlo ai bambini all’età di 8 anni. La maggior parte degli istruttori conosce bene le linee guida per l’insegnamento delle immersioni ai bambini. L’inizio della pratica delle immersioni prevede una visita di idoneità da parte di un medico esperto, che valuterà anche i fattori che possono aumentare il rischio di infortuni e di lesioni durante un’immersione.

Patologie che possono precludere le immersioni

I subacquei professionisti possono essere sottoposti a ulteriori esami medici, come quelli per la funzionalità cardiaca e polmonare, i test da sforzo, l’esame dell’udito e della vista e le radiografie dello scheletro. Inoltre, è assolutamente necessario un adeguato allenamento subacqueo.