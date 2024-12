Panoramica sulle lesioni da immersione

L’alta pressione sott’acqua è provocata dal peso della colonna d’acqua sovrastante, esattamente allo stesso modo in cui la pressione barometrica (atmosferica) sulla terra è determinata dal peso dell’aria sovrastante. Nelle immersioni, la pressione subacquea è, di solito, espressa in unità di profondità (metri) o in atmosfere assolute. La pressione in atmosfere assolute comprende il peso della colonna d’acqua, che a circa 10 metri è pari a 1 atmosfera (1,03 kg per centimetro quadrato), e la pressione atmosferica di superficie, pari a 1 atmosfera. Pertanto, un subacqueo a una profondità di 10 metri è sottoposto a una pressione totale di 2 atmosfere assolute, ovvero due volte la pressione atmosferica di superficie. Ogni 10 m di profondità addizionale, la pressione aumenta di 1 atmosfera.

I disturbi da immersione correlati alla pressione possono derivare da

Espansione o compressione degli spazi pieni di gas nel corpo (barotrauma)

Rilascio dell’azoto disciolto nel sangue e nei tessuti (malattia da decompressione)

In entrambe le situazioni si possono creare nelle arterie bolle che bloccano l’apporto di sangue agli organi (embolia gassosa arteriosa). Se respirati ad alta pressione, gas come l’ossigeno e l’azoto possono provocare disturbi (tossicità da ossigeno e narcosi da azoto), come accade nelle immersioni a profondità molto elevate.