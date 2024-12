Come viene diagnosticata la schistosomiasi?

Come viene diagnosticata la schistosomiasi?

Il medico sospetta la schistosomiasi sulla base dei sintomi, specialmente nel caso in cui il paziente ha recentemente nuotato o fatto il bagno in acque possibilmente contaminate. Il medico verifica la presenza di schistosomiasi ricercando le uova dei trematodi in:

Feci

Urina

Tessuti dell’intestino o della vescica

Talvolta, vengono eseguite anche analisi del sangue, un’ecografia o una tomografia computerizzata (TC), al fine di valutare la gravità dell’infezione.