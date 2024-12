Infezione cerebrale da ameba: meningoencefalite amebica primaria

Puntura lombare e analisi del liquido cerebrospinale

Biopsia cerebrale

I medici sospettano la meningoencefalite amebica primaria nei soggetti che presentano i sintomi e che hanno nuotato di recente in acque dolci, ma la diagnosi è difficile da confermare. Al fine di escludere altre possibili cause dell’infezione cerebrale si possono eseguire esami di diagnostica per immagini, come la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica (RMI), che tuttavia non possono confermare l’origine amebica.

La diagnosi richiede una puntura lombare (rachicentesi) per ottenere un campione di liquido cerebrospinale (il liquido che circonda il cervello e il midollo spinale). Questo test può escludere alcune altre possibili cause di meningite e infezione cerebrale, ma i medici non sono sempre in grado di trovare le amebe nel campione.

Nei laboratori specializzati sono disponibili altre tecniche che offrono maggiori probabilità di rilevare le amebe, Tra questi vi sono i seguenti: