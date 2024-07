Infezione cerebrale da ameba: encefalite amebica granulomatosa

Tomografia computerizzata e risonanza magnetica per immagini del cervello

Puntura lombare

Biopsia delle ulcere cutanee o delle lesioni cerebrali

Di solito, per diagnosticare l’encefalite amebica granulomatosa vengono eseguite una tomografia computerizzata (TC), una risonanza magnetica per immagini (RMI) del cervello e una puntura lombare (rachicentesi). Questi test aiutano a escludere altre possibili cause ma normalmente non sono in grado di confermare la diagnosi.

Poiché generalmente contengono le amebe, si preleva un campione di pelle dalle ulcere, se presenti. Anche la biopsia cerebrale può essere utile per la diagnosi.

L’encefalite amebica granulomatosa viene spesso diagnosticata solo dopo la morte.