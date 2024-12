Infezione dell’esofago

Per l’infezione da Candida , farmaci antimicotici

Per l’infezione da virus herpes simplex o da citomegalovirus, antivirali

I soggetti affetti da Candida sono trattati con farmaci antimicotici come il fluconazolo. Il farmaco si assume sotto forma di compressa oppure, in caso di difficoltà di deglutizione, mediante iniezione endovenosa.

Ai soggetti con infezioni da virus herpes simplex vengono somministrati antivirali come aciclovir, valaciclovir o famciclovir. Sono assunti per via orale o iniettati in vena.

I soggetti con infezioni da citomegalovirus sono trattati con farmaci antivirali come ganciclovir iniettato in vena o valganciclovir assunto per via orale.