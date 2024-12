Organi genitali femminili interni

L’utero è un organo muscolare spesso, piriforme, situato al centro della pelvi, dietro la vescica e davanti al retto, ancorato da vari legamenti. La sua funzione principale consiste nel sostenere il feto nella fase di sviluppo.

L’utero consiste di quanto segue:

La cervice

Il corpo principale (corpo)

La cervice è l’estremità inferiore dell’utero, che sporge nella parte superiore della vagina, Durante un esame pelvico il medico può esaminare la cervice usando uno speculum (uno strumento di metallo o di plastica che distanzia le pareti della vagina). Come la vagina, la cervice è rivestita da una membrana mucosa.

L’ingresso degli spermatozoi e l’uscita del sangue mestruale dall’utero avvengono attraverso il canale cervicale, un condotto solitamente stretto che si dilata durante il travaglio per fare uscire il bambino.

La cervice è solitamente una buona barriera contro i batteri. Tuttavia, i batteri che causano le malattie sessualmente trasmesse possono penetrare nell’utero attraverso la cervice durante un rapporto sessuale.

Il canale cervicale è rivestito da cellule e ghiandole che secernono un muco denso e impenetrabile agli spermatozoi fino a poco prima dell’ovulazione. All’ovulazione il muco diviene trasparente ed elastico (perché aumenta il livello di ormone estrogeno). Di conseguenza, gli spermatozoi passano attraverso il muco nell’utero e nelle tube di Falloppio, dove può aver luogo la fecondazione.

Pressoché tutte le gravidanze si verificano in seguito a un rapporto verificatosi nei 3 giorni prima dell’ovulazione. Tuttavia, può capitare che si verifichi una gravidanza in seguito a un rapporto verificatosi fino a 6 giorni prima dell’ovulazione o nei 3 giorni successivi. In alcune donne, l’intervallo tra un periodo mestruale e l’ovulazione varia da mese a mese; di conseguenza, la gravidanza può verificarsi in periodi diversi del ciclo mestruale.

Il corpo dell’utero, composto da tessuto muscolare, è in grado di allargarsi per accogliere il feto durante lo sviluppo. Le sue pareti muscolari si contraggono durante il travaglio per espellere il bambino attraverso la cervice e la vagina. Durante l’età riproduttiva, il corpo dell’utero ha una lunghezza pari al doppio della cervice. Dopo la menopausa, l’utero e la cervice hanno circa la stessa lunghezza.

Durante il ciclo riproduttivo di una donna (che di solito dura circa un mese), il rivestimento del corpo dell’utero (endometrio) aumenta di spessore. Se in tale periodo non inizia la gravidanza, la maggior parte dell’endometrio si sfalda e sanguina, determinando la mestruazione.

