Febbre di Lassa e febbri emorragiche del Sud America

È necessario un rigoroso isolamento per prevenire la diffusione del virus agli operatori sanitari e ai famigliari. Il personale sanitario presenta un rischio significativo di contrarre l’infezione durante il trattamento dei pazienti ricoverati con febbre di Lassa e deve indossare dispositivi di protezione individuale. Durante un’epidemia, la messa in quarantena dei soggetti che presentano i sintomi dell’infezione (febbre ed emorragia) si è rivelata un modo efficace per controllare i focolai epidemici di queste infezioni. Vengono prese precauzioni per prevenire la trasmissione per via aerea.

Non esiste un vaccino per la febbre di Lassa. È disponibile un vaccino sperimentale efficace contro la febbre emorragica argentina, una febbre emorragica del Sud America dovuta al virus Junin.