Puntura lombare

Analisi del sangue ed emocoltura

La coriomeningite linfocitaria si sospetta in presenza dei sintomi tipici (soprattutto quelli che indicano la meningite o un’infezione cerebrale) e in caso di esposizione a roditori.

Nelle persone che presentano sintomi di meningite, viene eseguita una puntura lombare (rachicentesi) per ottenere un campione del liquido cerebrospinale (il liquido che scorre attraverso i tessuti che rivestono il cervello e il midollo spinale). Il campione di liquido cerebrospinale viene inviato a un laboratorio per l’analisi. Per esempio, si può far crescere (in coltura) il virus, se presente, fino a quando non sia presente in quantità sufficiente da consentirne l’identificazione. Oppure si possono utilizzare tecniche di reazione a catena della polimerasi (PCR) per ottenere molte copie del materiale genetico virale. Questa tecnica consente ai medici di identificare il virus rapidamente e in modo accurato.

Inoltre, vengono eseguite analisi del sangue per verificare la presenza di anticorpi contro il virus (gli anticorpi sono proteine prodotte dal sistema immunitario per contribuire a difendere l’organismo dall’attacco di particolari agenti, come il virus responsabile della coriomeningite linfocitaria).