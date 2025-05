Nella maggior parte dei casi, gli scanner per RMI sono piccoli e chiusi. Il soggetto potrebbe sentirsi claustrofobico (paura di essere in uno spazio ristretto) durante la scansione anche se in genere non ha questo tipo di timore. Inoltre, è possibile che i soggetti molto grandi non entrino nello scanner.

Alcuni scanner per RMI sono costruiti con un tubo più largo aperto da un lato (RMI aperta), ma le immagini non sono chiare come quelle di uno scanner normale.